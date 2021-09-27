Почему в Казахстане нужно ограничить выдачу кредитов

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Dimmon 27 Сентября 2021 в 10:00:52
Лозунг "Народ закредитован! Нужен закон о банкротстве физических лиц!" для меня звучит равнозначно: "Народ умирает от голода! Нужны бесплатные гробы!"
Закон о банкротстве физических лиц безусловно важен и нужен.
Но он никак не решит проблему закредитованности народа.
К сожалению, наше взрослое население доказало свою незрелость, неустойчивость и полную финансовую безграмотность.
Банкротство - это дверь в конце тоннеля.
А нашему человеку нужны решётки на входе в тоннель.
Важно государству от слов перейти к делу. Здесь тот особый случай, когда императивность государственных инициатив просто необходима. Ситуация действительно серьёзная.
Принцип: "Кредиты? Легко!" - должен стать вне закона.
Кредиты не должны даваться легко.
Высокая платежеспособность и ответственность заёмщика - это главное правило. И здесь всё просто решается на самом деле: НЕ БОЛЕЕ 25 % от суммы дохода за вычетом всех налоговых и обязательных платежей и максимально сроком на 5 лет. Контролируемый процент. Без штрафов. Если потеря дохода - три месяца амнистии.
Пока не вернул долг - больше кредитов не выдавать.
Никаких лазеек для банков и заёмщиков.
Никаких дополнительных залогов и гарантов.
Категоричный запрет на залог единственного жилья семьи.
Запретить "карточные кредиты". Только с карты по заработной плате, без процентов и с вышеуказанными ограничениями.
Народ нужно защитить от его же собственной безалаберности и безответственности.
Большинство кредитов по существу были взяты не на лечение и продукты.
Новые автомашины, мебель и бытовая техника, ремонт квартир, туристические поездки, проведение семейных торжеств, участие в коммерческих операциях, и прочее - истинные цели кредитования.
Запретить любую рекламу кредитов!
Надо заменить доминирующую идеологию "Хочешь купить? Возьми кредит!" на "Хочешь купить? Иди заработай!"
"Долги - это рабство!"
Одновременно, все виды ростовщической деятельности должны быть запрещены законом!
Один раз попав к ростовщику, человек уже лишён возможности выбраться из долговой ямы.
Ростовщики не решают проблемы людей, а загоняют их в отчаянное и безвыходное положение.
Не говорите, что тогда ростовщики уйдут в подполье.
Пусть идут.
Зато они больше не смогут найти поддержку на уровне государства, судов, прокуратуры, полиции и ЧСИ.
Также, необходимо, запретить деятельность коллекторских организаций. Регулировать "выбивание" долгов - это не государственный метод.
Все отношения между Банком и Заемщиком, начиная с выдачи кредитов физическим лицам и заканчивая принудительным взысканием долга - должны быть строго регламентированы законом и абсолютно прозрачны.
Простые законные процедуры без лазеек.
Под строгим контролем государства.
Банкротство - это крайняя, но необходимая мера, если заёмщик оказался в тяжёлой ситуации.
Но, если не принять мер по защите граждан от лёгкого и безответственного доступа к кредитам и от частных интересов, имеющих огромную прибыль на этой беде, а просто принять закон о банкротстве, то через 3-5 лет большинство нашего совершеннолетнего населения будут БАНКРОТАМИ.
Конечно, нужны социальные программы для "простых смертных". Но, это другой разговор.
ГЛАВНОЕ.
Люди!
Где мораль, традиции, честь и достоинство, честный труд, спокойная жизнь? Где разум?
Жить в долгах и тратить не своё - для всех, везде и всегда было делом бесчестным и недостойным.
Долговую яму назвали "Красивой жизнью!"
Потребляя всё больше, создавая всё меньше, живя и умирая в долгах - это народный выбор?
Неужели мы хотим, чтобы наши дети так жили?
Жёстко? А то, что сейчас творится - это не жесть?
https://ratel.kz/outlook/pochemu_v_kazahstane_nuzhno_ogranichit_vydachu_kreditov
что еще хочется добавить, многие жалуются на рост цен на недвижимость и автомобили, но в этом частично и их вина, кто же заставляет тысячи нестись сломя голову в отделы продаж / салон и покупать все под любые проценты, спускать в унитаз кровно заработанные пенсионные, если народ вел себя более разумно спрос был как мин раза в меньше а цены на 10-15% ниже
Комментарии, по рейтингу, по дате
Потребительские кредиты на промышленные и другие товары (выдавались под 2% годовых);
Ипотечные кредиты на строительство (под 1-2,7%);
Кредиты на покупку товаров с долгим сроком эксплуатации (под 5-6%);
Кредиты на оплату пая для членов жилищно-строительных кооперативов (под 2,7%);
Кредиты с госдотацией для молодых семей (выдавались на покупку квартиры под 1%, а на обустройство квартиры – под 2,5%);
Нецелевые займы (под 8%);
Кредиты на покупку дачных участков и строительство загородных домов (под 8%). Все новое - хорошо забытое старое...... А сейчас проценты в системе кредитования простите за грубость но реально оху@шие.
Не говорите, что тогда ростовщики уйдут в подполье.
Пусть идут.
Зато они больше не смогут найти поддержку на уровне государства, судов, прокуратуры, полиции и ЧСИ.
Пусть идут.
Зато они больше не смогут найти поддержку на уровне государства, судов, прокуратуры, полиции и ЧСИ.
Вот здесь красиво сказано.