 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Мнения
Почему в Казахстане нужно ограничить выдачу кредитов
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Dimmon 27 Сентября 2021 в 10:00:52
Наше взрослое население доказало свою незрелость, неустойчивость и полную финансовую безграмотность



Лозунг "Народ закредитован! Нужен закон о банкротстве физических лиц!" для меня звучит равнозначно: "Народ умирает от голода! Нужны бесплатные гробы!"

Закон о банкротстве физических лиц безусловно важен и нужен.

Но он никак не решит проблему закредитованности народа.

К сожалению, наше взрослое население доказало свою незрелость, неустойчивость и полную финансовую безграмотность.

Банкротство - это дверь в конце тоннеля.

А нашему человеку нужны решётки на входе в тоннель.

Важно государству от слов перейти к делу. Здесь тот особый случай, когда императивность государственных инициатив просто необходима. Ситуация действительно серьёзная.

Принцип: "Кредиты? Легко!" - должен стать вне закона.

Кредиты не должны даваться легко.

Высокая платежеспособность и ответственность заёмщика - это главное правило. И здесь всё просто решается на самом деле: НЕ БОЛЕЕ 25 % от суммы дохода за вычетом всех налоговых и обязательных платежей и максимально сроком на 5 лет. Контролируемый процент. Без штрафов. Если потеря дохода - три месяца амнистии.

Пока не вернул долг - больше кредитов не выдавать.

Никаких лазеек для банков и заёмщиков.

Никаких дополнительных залогов и гарантов.

Категоричный запрет на залог единственного жилья семьи.

Запретить "карточные кредиты". Только с карты по заработной плате, без процентов и с вышеуказанными ограничениями.

Народ нужно защитить от его же собственной безалаберности и безответственности.

Большинство кредитов по существу были взяты не на лечение и продукты.

Новые автомашины, мебель и бытовая техника, ремонт квартир, туристические поездки, проведение семейных торжеств, участие в коммерческих операциях, и прочее - истинные цели кредитования.

Запретить любую рекламу кредитов!

Надо заменить доминирующую идеологию "Хочешь купить? Возьми кредит!" на "Хочешь купить? Иди заработай!"

"Долги - это рабство!"

Одновременно, все виды ростовщической деятельности должны быть запрещены законом!

Один раз попав к ростовщику, человек уже лишён возможности выбраться из долговой ямы.

Ростовщики не решают проблемы людей, а загоняют их в отчаянное и безвыходное положение.

Не говорите, что тогда ростовщики уйдут в подполье.

Пусть идут.

Зато они больше не смогут найти поддержку на уровне государства, судов, прокуратуры, полиции и ЧСИ.

Также, необходимо, запретить деятельность коллекторских организаций. Регулировать "выбивание" долгов - это не государственный метод.

Все отношения между Банком и Заемщиком, начиная с выдачи кредитов физическим лицам и заканчивая принудительным взысканием долга - должны быть строго регламентированы законом и абсолютно прозрачны.

Простые законные процедуры без лазеек.

Под строгим контролем государства.

Банкротство - это крайняя, но необходимая мера, если заёмщик оказался в тяжёлой ситуации.

Но, если не принять мер по защите граждан от лёгкого и безответственного доступа к кредитам и от частных интересов, имеющих огромную прибыль на этой беде, а просто принять закон о банкротстве, то через 3-5 лет большинство нашего совершеннолетнего населения будут БАНКРОТАМИ.

Конечно, нужны социальные программы для "простых смертных". Но, это другой разговор.

ГЛАВНОЕ.

Люди!

Где мораль, традиции, честь и достоинство, честный труд, спокойная жизнь? Где разум?

Жить в долгах и тратить не своё - для всех, везде и всегда было делом бесчестным и недостойным.

Долговую яму назвали "Красивой жизнью!"

Потребляя всё больше, создавая всё меньше, живя и умирая в долгах - это народный выбор?

Неужели мы хотим, чтобы наши дети так жили?

Жёстко? А то, что сейчас творится - это не жесть?

https://ratel.kz/outlook/pochemu_v_kazahstane_nuzhno_ogranichit_vydachu_kreditov

что еще хочется добавить, многие жалуются на рост цен на недвижимость и автомобили, но в этом частично и их вина, кто же заставляет тысячи нестись сломя голову в отделы продаж / салон и покупать все под любые проценты, спускать в унитаз кровно заработанные пенсионные, если народ вел себя более разумно спрос был как мин раза в меньше а цены на 10-15% ниже
Комментарии, по рейтингу, по дате
  звукач 27.09.2021 в 10:08:05   # 784797
На территории СССР были распространены и следующие виды кредитов:
Потребительские кредиты на промышленные и другие товары (выдавались под 2% годовых);
Ипотечные кредиты на строительство (под 1-2,7%);
Кредиты на покупку товаров с долгим сроком эксплуатации (под 5-6%);
Кредиты на оплату пая для членов жилищно-строительных кооперативов (под 2,7%);
Кредиты с госдотацией для молодых семей (выдавались на покупку квартиры под 1%, а на обустройство квартиры – под 2,5%);
Нецелевые займы (под 8%);
Кредиты на покупку дачных участков и строительство загородных домов (под 8%). Все новое - хорошо забытое старое...... А сейчас проценты в системе кредитования простите за грубость но реально оху@шие.
поощрить | покарать
  Panasonic 27.09.2021 в 10:41:40   # 784798
Quote:
Не говорите, что тогда ростовщики уйдут в подполье.

Пусть идут.

Зато они больше не смогут найти поддержку на уровне государства, судов, прокуратуры, полиции и ЧСИ.

Вот здесь красиво сказано.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь