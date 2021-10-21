Предприятия на 9трлн. тенге

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danilov 21 Октября 2021 в 12:39:21
Комментарии, по рейтингу, по дате
а) он совсем бесстрашный;
б) у него есть крыша покруче нашего
правительства;
в) он - продукт самого правительства,
созданный для отвода глаз народа или для
выявления потенциальных противников режима?
Цитата: Panasonic от 21.10.2021 10:30:14
Не пойму:
а) он совсем бесстрашный;
б) у него есть крыша покруче нашего
правительства;
в) он - продукт самого правительства,
созданный для отвода глаз народа или для
выявления потенциальных противников режима?
Не пойму:
а) он совсем бесстрашный;
б) у него есть крыша покруче нашего
правительства;
в) он - продукт самого правительства,
созданный для отвода глаз народа или для
выявления потенциальных противников режима?
Вы воспринимаете правительство как единое целое, а это сейчас не так, король стар и много уже не замечает, идет подковёрная борьба за власть между элитой. Поэтому они друг другу задницу и открывают. Нам то что, сидим и смотрим.
Цитата: NBE от 21.10.2021 13:34:46
Вы воспринимаете правительство как единое целое, а это сейчас не так, король стар и много уже не замечает, идет подковёрная борьба за власть между элитой. Поэтому они друг другу задницу и открывают. Нам то что, сидим и смотрим.
Цитата: Panasonic от 21.10.2021 10:30:14
Не пойму:
а) он совсем бесстрашный;
б) у него есть крыша покруче нашего
правительства;
в) он - продукт самого правительства,
созданный для отвода глаз народа или для
выявления потенциальных противников режима?
Не пойму:
а) он совсем бесстрашный;
б) у него есть крыша покруче нашего
правительства;
в) он - продукт самого правительства,
созданный для отвода глаз народа или для
выявления потенциальных противников режима?
Вы воспринимаете правительство как единое целое, а это сейчас не так, король стар и много уже не замечает, идет подковёрная борьба за власть между элитой. Поэтому они друг другу задницу и открывают. Нам то что, сидим и смотрим.
Вы как почву смогли прощупать?
Цитата: Nelegal от 21.10.2021 13:47:45Ну, я диванный воин с большим стажем, всё про всех знаю )))
Вы как почву смогли прощупать?
Вы как почву смогли прощупать?