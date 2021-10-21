Предприятия на 9трлн. тенге

Цитата: Panasonic от

Не пойму:



а) он совсем бесстрашный;

б) у него есть крыша покруче нашего

правительства;

в) он - продукт самого правительства,

созданный для отвода глаз народа или для

выявления потенциальных противников режима? Не пойму:а) он совсем бесстрашный;б) у него есть крыша покруче нашегоправительства;в) он - продукт самого правительства,созданный для отвода глаз народа или длявыявления потенциальных противников режима?

Вы воспринимаете правительство как единое целое, а это сейчас не так, король стар и много уже не замечает, идет подковёрная борьба за власть между элитой. Поэтому они друг другу задницу и открывают. Нам то что, сидим и смотрим.