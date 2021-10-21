Предприятия на 9трлн. тенге

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danilov 21 Октября 2021 в 12:39:21
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Panasonic 21.10.2021 в 16:30:14   # 785469
Не пойму:

а) он совсем бесстрашный;
б) у него есть крыша покруче нашего
правительства;
в) он - продукт самого правительства,
созданный для отвода глаз народа или для
выявления потенциальных противников режима?
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  NBE 21.10.2021 в 19:34:46   # 785475
Цитата: Panasonic от 21.10.2021 10:30:14
Не пойму:

а) он совсем бесстрашный;
б) у него есть крыша покруче нашего
правительства;
в) он - продукт самого правительства,
созданный для отвода глаз народа или для
выявления потенциальных противников режима?

Вы воспринимаете правительство как единое целое, а это сейчас не так, король стар и много уже не замечает, идет подковёрная борьба за власть между элитой. Поэтому они друг другу задницу и открывают. Нам то что, сидим и смотрим.
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  Nelegal 21.10.2021 в 19:47:45   # 785479
Цитата: NBE от 21.10.2021 13:34:46
Цитата: Panasonic от 21.10.2021 10:30:14
Не пойму:

а) он совсем бесстрашный;
б) у него есть крыша покруче нашего
правительства;
в) он - продукт самого правительства,
созданный для отвода глаз народа или для
выявления потенциальных противников режима?

Вы воспринимаете правительство как единое целое, а это сейчас не так, король стар и много уже не замечает, идет подковёрная борьба за власть между элитой. Поэтому они друг другу задницу и открывают. Нам то что, сидим и смотрим.

Вы как почву смогли прощупать?
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  NBE 21.10.2021 в 19:49:57   # 785481
Цитата: Nelegal от 21.10.2021 13:47:45

Вы как почву смогли прощупать?
Ну, я диванный воин с большим стажем, всё про всех знаю )))
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