Дерипаску в телеграмме бомбит

Наблюдая за всем происходящим в Америке, не перестаю удивляться какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента (временами напоминающего мне наш бомонд из ЦБ), продолжающего с упорством раскручивать эту байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016-м году. Пора признать очевидное: Трамп победил, конечно, не сам! Ему помогли эти тупицы из Вашингтона, которые так задолбали свой электорат, что он был готов голосовать за кого угодно (хоть за опереточного персонажа, но не за погрязших во взятках представителей клана Клинтон). Удобно еще лет 10 кормить свой электорат (воспитанный на голливудских фильмах об ужасных русских) всякой брехней. Не хочется останавливаться, конечно, но придется. Долг США – уже почти 30 трлн. Китай (силой или полудобровольно) воссоединится с Тайванем, сделав Тихий океан китайским внутренним водоемом. Ядерные технологии в мирной энергетике в США давно утрачены, а значит будут продолжать жечь уголь и газ, засирая окружающую среду. Европа больше тоже не хочет мерзнуть из-за НАТОвских страшилок, что русские придут. Да и мы, русские, теперь хотим единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока с процветающим населением и неповрежденной природой. Но нет. В угоду мракобесам из американского ВПК и паре-тройке чокнутых аналитиков (по чьей вине как раз долг США и достиг астрономических размеров) шоу абсурда продолжается. Хочется спросить: дохера ли денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки, реквизируемых в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска. P.S. Надоело мудачье несмешное…

Пока наш ЦБ инфантильно закрывает глаза на растущий рынок криптовалют, Минфин США инвестирует в развитие именно в этом направлении. За океаном уже давно поняли, что неподконтрольные цифровые платежи способны не только свести на нет эффективность всего механизма экономических санкций, на который власти делают ставку уже 20 лет подряд, но и обрушить доллар в целом.



Есть любопытный документ — обзор санкций 2021 года, выпущенный самим Минфином. В этом документе Минфин США фактически признается, что одной из целей санкций является борьба с инакомыслием, а также что растущие возможности финансовых технологий, в том числе основанных на криптовалюте и альтернативных системах расчета, создают серьезную угрозу для доллара. Это значит, что неконтролируемое государством развитие рынка криптовалюты способно поставить американский Минфин перед перспективой дефолта по запредельному 30-триллионному долларовому долгу, для обслуживания которого потребуется сумма размером в 700 мрлд долл. США — половина российской экономики.



Вот прямая цитата: «Они [механизмы оборота криптовалюты] также расширяют возможности наших противников, стремящихся создать новые финансовые и платежные системы, призванные уменьшить глобальную роль доллара. Мы осознаем риск того, что, если их не контролировать, эти цифровые активы и платежные системы могут нанести ущерб эффективности наших санкций».



Интересно, читали этот документ в Банке России? Или они работают по принципу «то, чего мы не видим, не существует»?



Пора уже открыть глаза и заняться криптовалютой всерьез. В стареющем американском истеблишменте желающих повоевать еще достаточно, и оружие экономического поражения затачивается с новой силой. Или мы так и хотим остаться полигоном для его испытания со стороны более предусмотрительного противника?