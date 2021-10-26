Идём по графику: предсказанный 50 лет назад коллапс человечества пока никто не отменил

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Октября 2021 в 10:18:50
Директор одной из крупнейших аудиторских контор в мире провела занимательное исследование. Согласно ему, знаменитая работа-предупреждение от МТИ 50-летней давности, указывавшая на риск коллапса промышленной цивилизации, не расходится и с новыми эмпирическими данными.
Пока наш мир ждёт восстановления экономики, разрушенной пандемией, новое исследование поднимает срочные вопросы, связанные с рисками возвращения к допандемийной «нормальности».
В 1972 году команда учёных из МТИ собралась для того, чтобы оценить риски коллапса человеческого общества. Их модель из области системной динамики, опубликованная аналитическим центром «Римский клуб», определила грядущие «ограничения роста». Выходило, что промышленная цивилизация неуклонно движется к своему коллапсу, намеченному приблизительно на середину XXI века в связи с чрезмерной эксплуатацией планетарных ресурсов.
Вокруг этого противоречивого анализа разгорелись жаркие дебаты. Тогда эксперты, неверно оценившие его результаты и методы, подняли его на смех. Однако сегодня этот анализ неожиданно получил новое подтверждение в работе, написанной старшим директором консалтингового гиганта KPMG – одной из аудиторских контор, принадлежащих к «Большой четвёрке» крупнейших (по прибыли) в этой области фирм.
Ограничения роста
Исследование было опубликовано в ноябре 2020 года в журнале Yale Journal of Industrial Ecology, и ссылка на него есть на сайте KPMG. Вывод работы следующий: продолжая развиваться такими же темпами, наша глобальная цивилизация стремится к полному спаду экономического роста в наступившем десятилетии, и в худшем случае коллапс общества может произойти уже в 2040 году.
Впервые аналитик такого уровня, работающий в глобальной корпорации, серьёзно отнёсся к модели «ограничений роста». Автор новой работы – Гайя Херрингтон, ведущий аналитик устойчивого развития и динамических систем в американском подразделении KPMG. Она решила взять это исследование в качестве личного проекта, чтобы понять, выдержит ли модель от МТИ проверку временем.
Само исследование никак не связано с KPMG, не было выполнено по заказу компании и не отражает её взглядов. Херрингтон занималась этим для своей дипломной магистерской работы в Гарвардском университете в качестве советника «Римского клуба». Пишет она на сайте KPMG об этом так:
Учитывая неприятные перспективы коллапса, я заинтересовалась тем, какие его сценарии наилучшим образом соответствуют сегодняшним эмпирическим данным. Книга, описывавшая эту модель, была бестселлером ещё в 1970-х годах, а теперь мы накопили несколько десятилетий эмпирических данных, которые могут сделать сравнение моделей осмысленным. К моему удивлению, за последнее время подобных попыток не проводилось, поэтому я решила сделать всё сама.
Исследование под названием «Обновление ограничений роста: сравнение модели World3 с эмпирическими данными» пытается оценить, выдержит ли World3 сравнение с современными данными. Раньше, довольно давно, уже проводились исследования, сравнивавшие эту модель с реальными данными, и тогда они тоже подтверждали её правильность. Но последнее из таких исследований проводилось в 2014 году.
Риск коллапса
В новом анализе Херрингтон рассматривает данные по 10 ключевым переменным: популяции, рождаемости, объёму промышленного производства, выработке еды, услугам, невосполнимым ресурсам, стойким загрязнениям окружающей среды, благосостоянию людей и экологическим следам. Она обнаружила, что последние данные более всего соответствуют двум сценариям: BAU2 (business-as-usual, «всё как обычно») и CT (comprehensive technology, «комплексные технологии»).
По сценариям BAU2 и CT рост должен прекратиться в течение десяти лет, — указывается в работе. – Оба сценария указывают, что продолжать развиваться «как обычно», то есть, поддерживать постоянный рост, невозможно. Даже вместе с беспрецедентным развитием технологий продолжение современных тенденций приводит к спаду промышленного капитала, объёмов сельскохозяйственного производства и уровня благосостояния в течение текущего столетия».
Автор пояснила, что в моделях World3 коллапс «не означает прекращение существования человечества». Просто «экономический и промышленный рост прекратится, а потом пойдёт на спад. Это сильно ударит по производству еды и стандартам жизни. Что до сроков, то сценарий BAU2 прогнозирует сильное падение к 2040 году».
Сценарий BAU2, «всё как обычно»:
фиолетовый пунктир – ресурсы;
синяя линия – популяция;
оранжевая прерывистая линия – загрязнение;
жёлтый пунктир – еда;
зелёная прерывистая линия – объёмы промышленного производства.
Конец роста
В сценарии CT («комплексные технологии») экономический спад начинается примерно в то же время, вкупе с ассортиментом неприятных последствий, однако коллапса общества не происходит.
Сценарий CT («комплексные технологии»):
фиолетовый пунктир – ресурсы;
синяя линия – популяция;
оранжевая прерывистая линия – загрязнение;
жёлтый пунктир – еда;
зелёная прерывистая линия – объёмы промышленного производства.
Самый оптимистичный сценарий, SW (stabilized world, «стабилизировавшийся мир»), оказался дальше всего от последних эмпирических данных. В этом сценарии цивилизация развивается по экологически устойчивому пути, а экономический рост падает менее всего. Это происходит благодаря комбинации технологических инноваций и широко распространившимся практикам инвестиций в общественное здоровье и образование.
Сценарий «стабилизировавшийся мир»:
фиолетовый пунктир – ресурсы;
синяя линия – популяция;
оранжевая прерывистая линия – загрязнение;
жёлтый пунктир – еда;
зелёная прерывистая линия – объёмы промышленного производства.
Хотя сценарии «всё как обычно» и «комплексные технологии» предсказывают конец экономического роста в течение 10 лет, только в первом из них «виден явный коллапс. Второй лишь предрекает возможность того, что будущие спады не кончатся чем-то критическим – по крайней мере, для всего человечества в целом».
Херрингтон заключает, что оба сценария «довольно близко соответствуют наблюдаемым данным, и не только им».
Окно возможностей
В исследовании указывается, что, хотя погоня за постоянным экономическим ростом ради экономического роста – занятие бессмысленное, технологический прогресс и государственная поддержка благосостояния общества могут не просто избежать коллапса, но и привести к стабильной и процветающей цивилизации, безопасно существующей в рамках планеты. Однако на изменение этого курса у нас осталось лишь одно десятилетие.
«Поэтому сейчас данные более всего соответствуют сценариям CT и BAU2, описывающим замедление и остановку роста в следующем десятилетии. Однако модель World3 оставляет открытым вопрос, приведёт ли эта остановка к коллапсу». Хотя сценарий «стабилизированного мира» «менее всего походит на современные данные, намеренное изменение траектории развития в связи с выбором другой цели делает возможным дальнейшим рост. Однако из работы следует, что это окно возможностей быстро закрывается».
На презентации Всемирного экономического форума в 2020 году Херрингтон призывала к агностическому подходу к экономическому росту, концентрирующемуся на других целях и приоритетах. Она говорит, что изменение социальных приоритетов возможно, а действия людей могут быть регенеративными. Быстрое изготовление и внедрение вакцин для COVID-19 демонстрирует, что человечество способно конструктивно и оперативно реагировать на глобальные вызовы. Но необходимые экономические изменения не будут простыми и привнесут собственные проблемы.
Судя по последним данным, наши решения, принятые в ближайшие 10 лет, определят будущее человечества в долгосрочной перспективе. И хотя шансы небольшие, Херрингтон считает оптимизм оправданным благодаря текущей активной смене экологических, социальных и управленческих приоритетов. Возможно, самый главный вывод исследования заключается в том, что пока ещё не поздно создать истинно жизнеспособную цивилизацию, устраивающую всех.
https://habr.com/ru/post/585012/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 26.10.2021 в 19:24:58 # 785653
Когда говорили автомобили - это смешно, и мир всегда будет двигаться на лошадях - люди смеялись.
Мир постояно меняется. Кашмарить всякими данными можно бесконечно. Мир как жил, так и будет жить. В каких условиях? А какое это имеет принципиальное значение?
Нужно приспасабливаться, а нас вырастили обмякшими. Всем всё подавай на блюдичке. Я лично ничего хорошего для нас, городских, не вижу. Соц обеспечение - забудьте. Пособия - забудьте. Медобеспечение - забудьте. Впереди будет испытание на прочность не богачей, а простых людей. Или мы объединимся и прекратим заниматься херней, или развалимся в непонятно что. Чтобы понять это все нужно мыслить нестандартно и неожиданно. Я лично не могу представить куда все выльется. Знаю одно - мир потрясет хорошенько, потому что все привыкли жить в комфорте и достатке.