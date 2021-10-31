Чубайс о глобальном энергокризисе

Чубайс: Все видят обсуждение европейского энергокризиса. И все, что нам по телевизору говорят, соответствует действительности. Только все это узко, поверхностно и выводы делаются из этого идиотские.

А вы знаете,что в Ливане был блэкаут, что в Бразилии и Индии жесточайший кризис в энергетике, что из 27 провинций Китая 23 вводят отключение энергии? Чего вы вцепились в Европу? Сейчас идет мировой энергетический кризис. Все, что говорится про него, дичь, взгляд 3Б класса.

Все вместе это лишь одно из первых проявлений глобального энергоперехода, и у нас в ближайшие 30 лет будет еще 20 таких кризисов. Потому что начинается перестройка планетарного масштаба.

В чем суть вывода, который делает Европа? Если газ создает такие проблемы в Европе, надо уменьшить долю газа и увеличить долю возобновляемых источников. Темпы отказа от традиционных сокращения углеводородов дикие. И они их удвоят! Еще жестче пойдут в стороны солнца, ветра и водорода. И для нас это означает только сокращение экспорта еще более высокими темпами.