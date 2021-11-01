Люди начали понимать, что что-то не так с этой пенсионкой...

Государство (вернее бандитское правительство) пытается сложить с себя и эту обязанность. Сколько денег уже разворовали? Еще не все? Дополнительно хотите обложить работодателей (т.е. тех же самых граждан) очередным налогом, чтобы воровать больше? Убирайтесь вон. Тупые, вороватые временщики. Убирайтесь вон добровольно, в противном случае будете бежать наперегонки от граждан Казахстана.