Люди начали понимать, что что-то не так с этой пенсионкой...

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danilov 01 Ноября 2021 в 09:42:37
Однако открытого диалога с экспертами так и не произошло. И вот после почти двух лет простоя в Минтруда вернулись к этой реформе. В этот раз там решили ее смягчить, введя дополнительные расходы бюджета:
- Минимальный размер гарантированной пенсии предлагается увеличить с 54 до 70% от прожиточного минимума;
- Минимальный стаж участия уменьшить с 10 до 5 лет;
- Убрать максимальное ограничение размера пенсии;
- Предоставить право "отложенного выхода" на пенсию для лиц, достигших пенсионного возраста;
Что не так с реформой?
Минтруда справедливо полагает, что большинство казахстанцев не сможет накопить себе на достойную старость. Оперируя этим фактом, разработчики реформы попадают в ловушку: да, большинство не сможет, но новая нагрузка ляжет на тех, кто и без этого копит. Понятно, что главная задача Минтруда – не допустить кризиса, сделать все возможное, чтобы новые пенсионеры не оказались на пороге бедности, но, учитывая сложившиеся обстоятельства, в том числе, например, высокий социальный инфантилизм казахстанцев, забота о будущем может обернуться кризисом в настоящем.
Мы – развивающаяся страна, “белые” доходы мало кому позволят накопить нужную сумму. Достаточно вспомнить, что более 5 млн тенге на пенсионном счету на момент, когда появилась возможность снять часть накоплений, было только у чуть более чем 400 тысяч человек по всей стране. Из этого следует, что большинству казахстанцев придется работать и после выхода на пенсию. Главное, о чем нам стоит забыть: пенсия – это не “второе детство”, не безоблачная пора, дожив до которой можно больше ни о чем не думать. Трудовое законодательство необходимо пересматривать. Нужна магистральная реформа, создающая условия, при которых люди пенсионного возраста захотят и смогут работать. Потому что сейчас, и это ни для кого не секрет, устроиться куда-то им очень сложно. И вот занявшись этим вопросом, Минтруда гораздо лучше позаботится о нашем будущем, чем вводя дополнительные 5%.
В мировой практике размер пенсионных отчислений увеличивается, если в стране кардинально сокращается рабочая сила, но этого в Казахстане не происходит. Даже напротив: население растет, а значит, растет и количество работающих граждан. В этой связи инициатива Минтруда становится еще менее понятной.
Важно: внедрение обязательных 5% пенсионных взносов работодателей противоречит поручению главы государства, так как не является альтернативным методом оздоровления пенсионной системы страны.
Реальность за последние два года достаточно сильно изменилась. В послании 2021 года глава государства поручил ввести единый платеж из фонда оплаты труда и снизить ставку с 34 до 25%. Эта реформа, которую давно лоббировал НПП “Атамекен”, также должна вступить в силу в 2023 году. Мы абсолютно ничего о ней не знаем: очевидно, что Минэкономики придется оптимизировать либо налоги, либо платежи во внебюджетные фонды (ОСМС, ГФСС и ЕНПФ), а то и вовсе – “откусывать” везде по чуть-чуть. Предложение Минтруда о введении ОПВР, по сути, вернет нагрузку на прежний уровень и от президентской реформы не останется ровным счетом ничего.
Что не так с людьми?
Пенсионная система – прямое отражение структуры экономики. К сожалению, в Казахстане невысокие доходы, неравенство. Кроме того, люди не только не хотят платить налоги, выискивая самые разные способы “обойти систему”, они не платят и кредиты. Граждане мало понимают основы финансовой грамотности: не хочешь оказаться в долговой яме, оцени свои доходы и не бери кредит. Звучит просто? К несчастью, не для всех.
Введение дополнительных 5% может быть попыткой поставить ЕНПФ на “солидарные” рельсы, то есть компенсировать недостачу средств за счет тех, кто работает и платит больше налогов (или вообще их платит). Но здесь возникает вопрос – есть ли у людей возможность копить и дает ли система достаточный процент роста в пенсионном фонде? Не получится ли так, что дополнительная нагрузка на зарплату просто-напросто вернет “серую” бухгалтерию, потому что людям не будет хватать денег прямо сейчас, и поэтому до “счастливого завтра”, когда никто не уйдет обиженным, они доживать не захотят. К слову, “период доживания”, то есть отрезок жизни после выхода на пенсию до естественной смерти, растет. Если в 2010 году в стране соотношение пенсионеров к работающему населению составляло 20%, то в 2020 году этот показатель перевалил за 30%. По статистике, доля граждан старше 65 лет сегодня составляет 7,7% от всего населения, тогда как еще пять лет назад этот показатель был 6,8%. В среднем после выхода на пенсию граждане Казахстана живут до 72 лет, раньше речь шла о 70 годах.
Обратимся к мировому опыту. 401 (k) – это наиболее популярный пенсионный план частной пенсионной системы США, введенный в 1978 году. Он позволяет сотрудникам перечислять заработную плату на индивидуальный счет посредством автоматических удержаний. Однако в 2013 году исследование компании HelloWallet показало, что трое из пяти работников, которые копят на пенсию, используя 401(k), наращивают долги быстрее, чем, собственно, откладывают деньги.
Это 64% занятого населения, которому по достижении пенсионного возраста накоплений не хватит даже на то, чтобы закрыть все имеющиеся кредиты – ипотека, автомобиль, техника и т.д. Исследователи HelloWallet пришли к выводу, что одна только система накоплений не сможет решить пенсионный вопрос. Это зависит от множества различных переменных, в том числе речь про экономическое поведение (та самая финграмотность) людей.
Что еще не так?
В послании 2021 глава государства поручил не только повысить МЗП, но и обратился к бизнесу с пожеланием повысить заработные платы. Повышение зарплат означает повышение налогов с фонда оплаты труда, а введение дополнительного платежа не позволит поднять заработные платы сколько-нибудь ощутимо.
Минтруда не сможет уйти от солидарной системы, придется находить ресурсы, чтобы поддерживать стариков, которые не смогли накопить себе на старость из-за низких доходов в течение трудового стажа. И, видимо, дополнительные 5% нужны именно для того, чтобы солидаризировать и накопления в ЕНПФ, пока Казахстан не слезет с ренты и не разбогатеет. То есть решение структурных проблем, к сожалению, опять откладывают на будущее.
Гоняясь за этими 5%, чиновники хотят поднять коэффициент замещения в пенсионной системе до среднего мирового стандарта (60%). Коэффициент замещения – это соотношение средней пенсии и средней заработной платы, показатель эффективности пенсионной системы в стране. Он будет равен 100%, если пенсионер каждый месяц будет получать пенсию, равную среднему доходу за трудовую деятельность. Но чтобы получить 100%, человеку весь трудовой период необходимо откладывать почти 40% своего дохода.
В развитых странах пенсионный коэффициент замещения находится на уровне 60%, а в Казахстане составляет немногим больше 30%. Но для следующих поколений пенсионеров Казахстана коэффициент замещения упадет, так как рухнет баланс, поддерживаемый за счет солидарной пенсии, которой не будет у людей со стажем после 1998 года. Не так давно в ОЭСР подсчитали, что пенсионное замещение будет на уровне 30% только у тех, кто в течение 40 лет отчисляет по 13%. Видимо, поэтому у нас хотят повысить обязательные отчисления с 10 до 15%, чтобы коэффициент был чуть ближе к мировому стандарту. Очевидно, что не будет.
Чтобы понять, на что хватает среднего мирового стандарта, можно, например, посмотреть на развитую в экономическом плане Южную Корею. В 2019 году коэффициент там составлял 46%, при этом уровень бедности среди стариков равнялся 47%. То есть каждому второму пенсионеру в Корее приходится либо работать, либо нищенствовать. Правительству пришлось принять программу по обеспечению пенсионеров работой.
Ориентируясь только на международные стандарты и добавляя новые “налоги” в виде 5% отчислений, проблему низкого уровня пенсий правительство не решит, а проблем с уходом от налогов прибавит. 30% налогов с казахстанской зарплаты – это угроза ежемесячному выживанию. Люди ставят цели выживания выше подключения к социальной системе государства.
Большинству казахстанцев накопленных пенсий не хватит на приемлемое существование. В поисках быстрых и “простых” решений у чиновников будет выбор из трех вариантов:
- Оставить все как есть;
- Доплачивать из бюджета или Нацфонда (если еще будет существовать), тем самым оставляя молодое поколение без денег на развитие;
- Привести пенсионную систему к порочной практике, когда молодое поколение платит за старое. В таком случае система скоро рухнет, как и любая другая финансовая пирамида.
Проблемы нужно решать комплексно, а не ставить заплатки, которые, очевидно, не сработают. У Казахстана, как у догоняющего, есть преимущество: мы можем внимательно изучить трансформации пенсионных фондов в других странах, чтобы не повторить их ошибки. Однако вряд ли что-то получится, если мы вставляем заплатки в пенсионную систему на коротких дистанциях, не учитывая социальный контекст и не думая о будущем.
Эльдар Шамсутдинов, исполнительный директор DM Technology
https://www.zakon.kz/5088904-eldar-shamsutdinov-opvr-vozmozhnost.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 01.11.2021 в 10:22:50 # 785821
А самое эффективное - строить высокорентабельные производства, НПЗ, АЭС, закрывать импорт и наращивать импортозамещение и тп. Весь доход на счета будущих пенсионеров. Но это уже социализм.
alpha_portal 01.11.2021 в 11:14:34 # 785825
Цитата: vvka от 01.11.2021 04:54:27
Государство (вернее бандитское правительство) пытается сложить с себя и эту обязанность. Сколько денег уже разворовали? Еще не все? Дополнительно хотите обложить работодателей (т.е. тех же самых граждан) очередным налогом, чтобы воровать больше? Убирайтесь вон. Тупые, вороватые временщики. Убирайтесь вон добровольно, в противном случае будете бежать наперегонки от граждан Казахстана.
Государство (вернее бандитское правительство) пытается сложить с себя и эту обязанность. Сколько денег уже разворовали? Еще не все? Дополнительно хотите обложить работодателей (т.е. тех же самых граждан) очередным налогом, чтобы воровать больше? Убирайтесь вон. Тупые, вороватые временщики. Убирайтесь вон добровольно, в противном случае будете бежать наперегонки от граждан Казахстана.
Легко пеуть кого-то под зад. Только не в этом случае. Это политика. Если нынешний политический курс терпит фиаско - нужен другой путь и другая программа. Если нужна другая система тоже милости просим, только за предложением сибася, должно идти предложение, а что делать дальше? Причем это предложение ижти должно перед предложением уйти. Ломать - не строить. Строить - не ломать.
alpha_portal 01.11.2021 в 11:15:22 # 785826
Цитата: bolatbol от 01.11.2021 05:10:29
Самое простое - это на поступающие деньги ежемесячно закупать золото на мировом рынке. Но доходность небольшая.
А самое эффективное - строить высокорентабельные производства, НПЗ, АЭС, закрывать импорт и наращивать импортозамещение и тп. Весь доход на счета будущих пенсионеров. Но это уже социализм.
Самое простое - это на поступающие деньги ежемесячно закупать золото на мировом рынке. Но доходность небольшая.
А самое эффективное - строить высокорентабельные производства, НПЗ, АЭС, закрывать импорт и наращивать импортозамещение и тп. Весь доход на счета будущих пенсионеров. Но это уже социализм.
Как это не назови главное чтобы люди жили а не существовали.
шымкентский 01.11.2021 в 11:44:39 # 785827
Это не проблема одного лишь Казахстана, это общемировая тенденция, увеличивается продолжительность жизни, снижается рождаемость и тд
На пенсии не надейтесь особо, не потому что нас именно целенаправленно обманут, просто не будет столько денег у государства