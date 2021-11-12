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Мнения
Как решить проблему авто с российским учётом
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danilov 12 Ноября 2021 в 16:18:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
  koshkoed 12.11.2021 в 16:35:22   # 786302
А что потом будут делать с теми кто 3 года покупал машины с полностью уплаченным утиль сбором и таможенной пошлиной. Они ппц будут не рады что каким то обнаглевшим такие скидки
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  Skype 12.11.2021 в 17:49:29   # 786304
А что ее решать, у нас же союз, дать время при поресечении границы, встать на учёт КЗ. Кто не спрятался, тот виноват
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  Ал 12.11.2021 в 19:29:15   # 786308
Quote:
Сравниваем цены на авто в Казахстане и России https://exk.kz/news/113871/sravnivaiem-tsieny-na-avto-v-kazakhstanie-i-rossii
Алан ИСАЕВ
10:25, Сегодня
Анализ цен на авто в РК и РФ показывает, что старые малолитражки почти вдвое дешевле у соседа. И вообще, соседняя страна наводнена целым океаном машин, некоторые из которых часто продаются по бросовой цене.
...
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  Samborz 12.11.2021 в 20:32:05   # 786315
Полность согласен с автором.
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