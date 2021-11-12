Как решить проблему авто с российским учётом

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danilov 12 Ноября 2021 в 16:18:33
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Сравниваем цены на авто в Казахстане и России https://exk.kz/news/113871/sravnivaiem-tsieny-na-avto-v-kazakhstanie-i-rossii
Алан ИСАЕВ
10:25, Сегодня
Анализ цен на авто в РК и РФ показывает, что старые малолитражки почти вдвое дешевле у соседа. И вообще, соседняя страна наводнена целым океаном машин, некоторые из которых часто продаются по бросовой цене.
...
Алан ИСАЕВ
10:25, Сегодня
Анализ цен на авто в РК и РФ показывает, что старые малолитражки почти вдвое дешевле у соседа. И вообще, соседняя страна наводнена целым океаном машин, некоторые из которых часто продаются по бросовой цене.
...