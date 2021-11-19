Специалист сравнил советское пиво с современным

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 19 Ноября 2021 в 14:07:45
Исследователь пива и пивовар-экспериментатор считает, что советское пиво было намного хуже в сравнении с современным. Это касается и вкуса, и качества напитка. Он уверен, что в легендах о замечательном советском пиве нет ни слова правды.
«Я застал “то самое пиво из СССР”, как-никак осознанно начал употреблять пиво в начале 80-х годов и вполне категорично смею заявить, что оно было хуже нынешнего», — сказал Жезлов.
Он отметил, что со времен СССР пивоварение сделало большой шаг вперед, а современные технологии, сырье и санитарно-гигиенические условия на производствах позволяют варить хмельной напиток намного более высокого качества и насыщенного вкуса.
https://lenta.ru/news/2021/11/19/soviet_beer/
кто еще застал пиво времен СССР? по мне так жигули тогда были лучше, а в остальном конечно выбор пива сейчас намного лучше
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ну тогда для того, чтобы сравнение ваше было корректным вы разведите современное пиво пополам с водой и содой и сравнивайте. А то как-то не корректно разбавленное из СССР и современное в чистом виде...
Не знаю как советское пиво по качеству было, но довелось мне года три назад в Ереване с одним военным пообщаться. Так вот он с вашим мнением не согласен. Наше пиво даже в Ереван возили и все им были довольны. Он говорит лучше пива никогда в жизни больше не пил.
Да и что-то другое разве можно ожидать от "главы Вятского пивного клуба" ? Ну не будет же он свой бизнес топить своими собственными руками?
alpha_portal 19.11.2021 в 17:12:46 # 786511
Конечно сейчас пиво есть очень достойное и гораздо лучше, но в-первых: где? А во-вторых: почем?
Советское пиво было доступно всем и производилось масштабно! Тогда давайте для сравнение брать именно масштабное пиво, которое производится в огромных количествах. И там как раз всё печально. "Не пиво а моча" (с).
Так что не надо рассказывать нам