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Мнения
Специалист сравнил советское пиво с современным
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Гость 19 Ноября 2021 в 14:07:45
Специалист по пиву и глава Вятского пивного клуба Дмитрий Жезлов рассказал, чем отличается современное российское пиво от советского. Свое мнение эксперт высказал в рамках материала «Ленты.ру» о восстановлении исторических сортов пива.

Исследователь пива и пивовар-экспериментатор считает, что советское пиво было намного хуже в сравнении с современным. Это касается и вкуса, и качества напитка. Он уверен, что в легендах о замечательном советском пиве нет ни слова правды.

«Я застал “то самое пиво из СССР”, как-никак осознанно начал употреблять пиво в начале 80-х годов и вполне категорично смею заявить, что оно было хуже нынешнего», — сказал Жезлов.

Он отметил, что со времен СССР пивоварение сделало большой шаг вперед, а современные технологии, сырье и санитарно-гигиенические условия на производствах позволяют варить хмельной напиток намного более высокого качества и насыщенного вкуса.

https://lenta.ru/news/2021/11/19/soviet_beer/

кто еще застал пиво времен СССР? по мне так жигули тогда были лучше, а в остальном конечно выбор пива сейчас намного лучше
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 19.11.2021 в 14:30:09   # 786505
В юности помню не далеко от дома шашлычная была. И пиво в больших деревянных бочках. Шашлычник по имени Ваграм умудрялся из одной бочки две делать. И говорят еще соду добалял, чтоб пены больше было. Вот такое вот качество было. Я хоть и преклоняюсь перед СССР, но пиво сейчас лучше.
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  GoodZone 19.11.2021 в 15:56:41   # 786506
Manitu 19.11.2021 в 14:30:09 # 786505
Ну тогда для того, чтобы сравнение ваше было корректным вы разведите современное пиво пополам с водой и содой и сравнивайте. А то как-то не корректно разбавленное из СССР и современное в чистом виде...
Не знаю как советское пиво по качеству было, но довелось мне года три назад в Ереване с одним военным пообщаться. Так вот он с вашим мнением не согласен. Наше пиво даже в Ереван возили и все им были довольны. Он говорит лучше пива никогда в жизни больше не пил.
Да и что-то другое разве можно ожидать от "главы Вятского пивного клуба" ? Ну не будет же он свой бизнес топить своими собственными руками?
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  Viktor11 19.11.2021 в 16:01:14   # 786507
Друг у меня пиво делал сам. После этого я эту "мочу" магазинную месяца два-три пить не мог.
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  Джимбо 19.11.2021 в 16:23:32   # 786508
Пиздит как Троцкий.
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  jumanjiqz 19.11.2021 в 17:08:02   # 786510
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  alpha_portal 19.11.2021 в 17:12:46   # 786511
вот отчибучил
Конечно сейчас пиво есть очень достойное и гораздо лучше, но в-первых: где? А во-вторых: почем?
Советское пиво было доступно всем и производилось масштабно! Тогда давайте для сравнение брать именно масштабное пиво, которое производится в огромных количествах. И там как раз всё печально. "Не пиво а моча" (с).
Так что не надо рассказывать нам
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