 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Мнения
Драка прокаженных
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Декабря 2021 в 09:04:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ал 01.12.2021 в 11:07:19   # 787175
Quote:


В этом выпуске:
- Дерипаска и Набиуллина впервые поспорили лично;
- Иностранные инвесторы за неделю избавились от российских активов на миллиард долларов;
- Почти 15 процентов рабочих мест в стране - с зарплатами ниже прожиточного минимума;
- Власти планируют скорректировать список автомобилей, попадающих под повышенный налог;
- Ростех работает над программой, которая сможет предсказывать массовые протесты;
- Медведев требует не допустить появления этнических анклавов;
- Российский космос спасёт экспедиция на Венеру;
- На Украине в день памяти так называемого голодомора по сети разлетелись свидетельства голода современного;
- Вслед за Украиной турецкие беспилотники ANKA начинает закупать Казахстан;
- Штатам угрожает гражданская война, считает американский миллиардер Далио;
- Президент республики Туадера заявил, что сделает русский язык обязательным для изучения в вузах;
- Африка рискует пасть жертвой перехода на зелёную энергетику;
- России всё труднее наращивать добычу нефти;
- Экспортную трубу можно заполнить водородом;
- В Австрии за отказ от вакцинации планируют штрафовать на 7 с лишним тысяч евро.
поощрить | покарать
  Ал 01.12.2021 в 11:39:21   # 787177
Quote:
Дата 14.07.2021
ЮНИСЕФ: в России и Украине недоедают миллионы человек https://www.dw.com/ru/unicef-v-rossii-i-ukraine-nedoedajut-bolee-9-mln-chelovek/a-58270005
Из-за нехватки денег в России вынуждены недоедать более 9 млн человек, в Украине эти цифры еще выше, свидетельствуют данные ЮНИСЕФ. Это худшие абсолютные показатели среди всех стран Европы.
В России 9,2 миллиона человек находятся в условиях нехватки еды или недостаточного питания. В Украине недоедают 9,8 миллиона жителей. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в июле Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).
По данным организации за 2018-2020 годы, в России проживают 400 тысяч человек, которые испытывают острую нехватку еды. То есть они по меньшей мере вынуждены пропускать приемы пищи из-за нехватки денег. Еще 8,8 млн человек отнесли к категории тех, кто не пропускают приемы пищи, но вынуждены сокращать потребление еды. Оба показателя заметно снизились в сравнении с периодом 2014-2016 годов. Тогда к первой категории отнесли 1 млн человек, а ко второй - 11,9 млн.
В Украине больше всего недоедающих среди стран Европы
В Украине острую нехватку пищи, по данным ЮНИСЕФ, испытывают 1,1 млн человек - на 200 тысяч больше, чем при прошлой оценке фонда. Во вторую категорию попали 8,7 млн украинцев - на 200 тысяч меньше, чем в 2014-2016 годах. 9,8 млн человек, испытывающих нехватку еды в Украине, - худший абсолютный показатель среди всех стран Европы. Следом идет Россия. Данных по Беларуси ЮНИСЕФ не предоставляет.
Однако в процентном соотношении к общему населению хуже всего среди европейских государств ситуация в Албании. Там недоедают 46,5 процента населения. Следом расположилась Молдова - 31,7 процента жителей (1,3 млн человек). В Украине эта проблема затрагивает 22,4% человек, в России - около 6,5%.

И это в стране, в которой большая часть территории обладает благоприятным для сельского хозяйства климатом и знаменитыми черноземами.

В таких условиях празднование голодомора напоминает

Или продолжение поиска крайних.

Кстати, большинство вышедших на майдан 2014 года "свободовцев" представляли собой выходцев из сельской местности с Западной Украины, которая по причине позднего присоединения никак не могла пострадать от голода вследствие перегибов большевисткого руководства.
Выходит что они
поощрить | покарать
  Ал 01.12.2021 в 12:52:06   # 787180
поощрить | покарать
  Ал 01.12.2021 в 13:13:57   # 787181
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь