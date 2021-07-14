Драка прокаженных

В этом выпуске:
- Дерипаска и Набиуллина впервые поспорили лично;
- Иностранные инвесторы за неделю избавились от российских активов на миллиард долларов;
- Почти 15 процентов рабочих мест в стране - с зарплатами ниже прожиточного минимума;
- Власти планируют скорректировать список автомобилей, попадающих под повышенный налог;
- Ростех работает над программой, которая сможет предсказывать массовые протесты;
- Медведев требует не допустить появления этнических анклавов;
- Российский космос спасёт экспедиция на Венеру;
- На Украине в день памяти так называемого голодомора по сети разлетелись свидетельства голода современного;
- Вслед за Украиной турецкие беспилотники ANKA начинает закупать Казахстан;
- Штатам угрожает гражданская война, считает американский миллиардер Далио;
- Президент республики Туадера заявил, что сделает русский язык обязательным для изучения в вузах;
- Африка рискует пасть жертвой перехода на зелёную энергетику;
- России всё труднее наращивать добычу нефти;
- Экспортную трубу можно заполнить водородом;
- В Австрии за отказ от вакцинации планируют штрафовать на 7 с лишним тысяч евро.