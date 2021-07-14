Драка прокаженных

В этом выпуске:- Дерипаска и Набиуллина впервые поспорили лично;- Иностранные инвесторы за неделю избавились от российских активов на миллиард долларов;- Почти 15 процентов рабочих мест в стране - с зарплатами ниже прожиточного минимума;- Власти планируют скорректировать список автомобилей, попадающих под повышенный налог;- Ростех работает над программой, которая сможет предсказывать массовые протесты;- Медведев требует не допустить появления этнических анклавов;- Российский космос спасёт экспедиция на Венеру;- Вслед за Украиной турецкие беспилотники ANKA начинает закупать Казахстан;- Штатам угрожает гражданская война, считает американский миллиардер Далио;- Президент республики Туадера заявил, что сделает русский язык обязательным для изучения в вузах;- Африка рискует пасть жертвой перехода на зелёную энергетику;- России всё труднее наращивать добычу нефти;- Экспортную трубу можно заполнить водородом;- В Австрии за отказ от вакцинации планируют штрафовать на 7 с лишним тысяч евро.