Кто стоит за продажей ГЭС? Майнинг. АЭС. ТЭЦ-2 / Асет НАУРЫЗБАЕВ

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danilov 02 Декабря 2021 в 20:08:48
- о подоплёке продажи ОАЭ Шульбинской и Усть-Каменогорской ГЭС, а также пакетов акций «Самрук-Энерго» и KEGOC;
- о причинах перебоев электроэнергии этой осенью;
- о майнинговых фермах;
- об эволюции отношения Токаева к АЭС;
- почему так долго переводят на газ алматинскую ТЭЦ-2;
- за каким источниками энергии будущее;
- почему почти все энергетические проекты в Казахстане закрыты от общества
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