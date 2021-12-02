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Кто стоит за продажей ГЭС? Майнинг. АЭС. ТЭЦ-2 / Асет НАУРЫЗБАЕВ
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danilov 02 Декабря 2021 в 20:08:48
Экс-президент KEGOC Асет НАУРЫЗБАЕВ рассказал:
- о подоплёке продажи ОАЭ Шульбинской и Усть-Каменогорской ГЭС, а также пакетов акций «Самрук-Энерго» и KEGOC;
- о причинах перебоев электроэнергии этой осенью;
- о майнинговых фермах;
- об эволюции отношения Токаева к АЭС;
- почему так долго переводят на газ алматинскую ТЭЦ-2;
- за каким источниками энергии будущее;
- почему почти все энергетические проекты в Казахстане закрыты от общества

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ал 02.12.2021 в 22:09:48   # 787264
Прослушал часть видео и просмотрел "анонс", но не услышал и не увидел упоминания про вводимый европейцами углеродный налог, ставки которого вынуждают избавляться от производств с высоким углеродным следом, к которым относится продукция, произведенная на электроэнергии от угольных электростанций.
Сейчас нет ни времени ни настроения для дальнейшего просмотра...
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