Поесть и не протянуть ноги: Общепит Туркестана свежим взглядом
Гость 15 Декабря 2021 в 10:43:52
Собственный корреспондент ИА «NewTimes.kz» Игорь Лунин не так давно перебрался в областной центр и решил начистоту рассказать о том, как кормят в Туркестане.
Шымкентцы говорят, что вкусно поесть на юге можно везде. Но лучше делать это в их городе. И еще, что нормальный общепит заканчивается с пересечением реки Арыс. Туркестан от этой условной границы хорошего вкуса еще в километрах ста. Так что с ним все понятно.
Взгляд будет, честно говорю, пристрастный. К хорошему привыкают быстро. А человеку, прожившему большую и лучшую часть жизни в Шымкенте, начинает казаться, что изобилие разнообразных вкусностей «на каждом углу», чем этот город был известен даже при советской власти, — обычное дело. Но Южный Казахстан велик и разнообразен — от пригородов Ташкента до сердца Каратау и от сурового перевала Шакпак баба до величественной и покойной (с виду) Сырдарьи природа и люди очень разные. Разные и пищевые пристрастия и степень их реализации в общем доступе.
Особым разнообразием заведений общественного питания Туркестан на моей памяти не славился. Почему? Загадка. Учитывая значительную часть среди городского населения узбеков, ментально склонных к этому виду деятельности.
Запомнилась сценка из середины нулевых, когда Туркестан еще не был ни «культурной столицей», ни «мировым туристическим центром», а был обычной проходной железнодорожной станцией, мирно дремлющей на краю пустыни. Покой древнего города нарушали, разве что паломники и русские туристы из Байконыра, не избалованные сервисом и разнообразием впечатлений.
Привез гостей из Алматы пообедать в местное кафе в центре. Привычно заказали манты, шашлык и зелень. От последствий спасла совестливая хозяйка. Увидев местные номера машины, и аккуратно выяснив, что я из Шымкента, женщина честно отсоветовала брать все это. Съедобной, в нашем общем понимании этого термина, у нее оказалась только шурпа. Все остальное — для гостей города.
Чтобы поесть чего-нибудь местного и действительно вкусного здесь, надо было иметь хорошего гида, попросить таксиста или самому углубиться в кривоколенные переулки частного сектора старого города. Там, в узбекской махалле, можно было найти небольшие по-домашнему уютные заведения, рассчитанные на своих, где по вполне божеским ценам готовили отличные шашлыки, плов и многое другое.
Часть из них, увы небольшая, жива до сих пор. Большинство вытеснили огромные помпезные тойханы с громадными залами и конвейерной кухней большей или меньшей степени аутентичности. Цены в таких заведениях определяются не качеством блюд, а суммами, потраченными владельцами на интерьер и внешние навороты.
Сегодня старый Туркестан пестрит заведениями на любой вкус и кошелек. По крайней мере, по вывескам. От пафосных «Версалей», «Эдемов», ресторанов при многочисленных гостиницах, средних «Шашлычных №..», до бомжеватых столовок прилепившихся в самых неожиданных и замызганных уголках района базаров. Про них особо рассказывать нечего. Стандартный набор из пакетных пельменей, луковых мант, жидкого чая и того, что хозяева смело называют «плов». Правда в глаза при этом стараются не смотреть.
Цены стремятся к столичным. Но есть исключения. В Rixos можно получить ланч в формате шведского стола «всего» за 6 тыс тенге. Правда формат этот позволяет расширить его до размеров хорошего обеда. По набору блюд это усредненный, лишенный какого-либо национального колорита общепит. Вкусно, сравнительно недорого, но и только.
Неплохой выбор национальных блюд казахской и узбекской кухни предлагает недавно открывшаяся и активно растущая сеть небольших кафе под общей торговой маркой «7-казан». К недорогим ее не отнесешь. Но зато мяса в самсе и мантах по-взрослому и плов настоящий.
Вокруг Казахско-Турецкого университета сформировалась агломерация «Рамен-баров». Вообще-то рамен — лапша с юго-восточным акцентом, недорогое блюдо быстрого питания. У себя на родине — элемент уличного фастфуда. У нас широко представлена в варианте «бичпакетов». Но как креативно, по-современному, звучит — «Рамен-бар»! Молодежи нравится, но цены барные.
Набор фастфуда — как в любом городе. Шаурма, разные «доги», наггетсы и прочие вредные для желудка, но такие вкусные изделия. Плюс — местные беляши, условно с мясом, жареные пирожки и устрашающего вида «сосиски в тесте». Даже эта соевая радость находит своих покупателей.
В новом городе общепит представлен только двумя столовыми — в зданиях управлений и департаментов. Заведения, надо отдать должное, для своего класса, вполне достойные. Чисто, светло и съедобно. Цены ближе к привычным нам. Скромный (совсем) обед обходится чиновникам в 1,5-2 тыс тенге. В управлениях меню намного разнообразнее, готовят заметно лучше и персонал веселее.
К безусловным плюсам туркестанского общепита можно отнести малое присутствие спиртного. В большинстве заведений оно где-то есть. Но в глаза не лезет и нежных чувств непьющих не оскорбляет. По сложившейся традиции, еще до всенародной борьбы, закрытые помещения туркестанских кафе только для некурящих. Не всем удобно, но терпимо.
Уровень обслуживания, кроме VIP-ресторанов, можно оценить на твердую тройку. Туркестанцы работают неспешно, не очень внимательно. Но все же намного быстрее столичных официантов. Избалованных шымкентким сервисом «понаехавших» это заметно подбешивает. Но тут уж ничего не поделаешь. Местным спешить некуда. Процесс ускорения идет, но с привычным замедлением.
https://newtimes.kz/mneniya/141564-poest-i-ne-protianut-nogi-obshchepit-turkestana-svezhim-vzgliadom