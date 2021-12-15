Поесть и не протянуть ноги: Общепит Туркестана свежим взглядом

В Rixos можно получить ланч в формате шведского стола «всего» за 6 тыс тенге

В Rixos можно получить ланч в формате шведского стола «всего» за 6 тыс тенге

....Часть из них, увы небольшая, жива до сих пор. Большинство вытеснили огромные помпезные тойханы с громадными залами