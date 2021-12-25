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Интересы семьи. Утильсбор
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Гость 24 Декабря 2021 в 20:43:21
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Samborz 24.12.2021 в 23:45:20   # 788012
Всё верно и доступно объяснил. Присоединяясь к каждому сказанному слову.
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  Skype 25.12.2021 в 06:42:23   # 788014
Охуевшие
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  Dimmon 25.12.2021 в 14:44:45   # 788016
семья растет в геометрической прогрессии, не менее быстро растут ее аппетиты.
только в урапатриотическом угаре важно добиваться кардинальных перемен а не смены одной одного правителя на другого как к примеру в киргизии

говорят "элиты" готовят почву к переделу собственности и власти, автору не верю, ну не революционер он, на лице написано
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  Аристарх 26.12.2021 в 05:39:47   # 788038
Папины уши торчат в Казахстане изо всех крантиков. Еблан ухитрился обложить данью абсолютно все сферы нашей жизни, в конечном итоге вся твоя жизнь стала похожа на жизнь раба. А Санжару этому я не верю, какой-то он весь правильный, но хитровыебанный. Скорее всего да, за ним кто-то стоит, какая-то группа товарищей, а может и сам еблан чёто такое замутил. Скоро узнаем.
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  Templar 26.12.2021 в 12:19:37   # 788047
Цитата: Аристарх от 25.12.2021 23:39:47
Санжару этому я не верю, какой-то он весь правильный, но хитровыебанный. Скорее всего да, за ним кто-то стоит, какая-то группа товарищей, а может и сам еблан чёто такое замутил. Скоро узнаем.

Конечно. Мало кому у нас позволено в открытую критиковать режим. Не будь у него крыши, быстро бы заткнули, надавав ему люлей в каком-нибудь СИЗО.

Я после первых его видео на этом сайте сразу тут писал, что у него либо крыша непротекаемая, либо он сам продукт режима.
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