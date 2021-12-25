Интересы семьи. Утильсбор

Комментарии, по рейтингу, по дате
только в урапатриотическом угаре важно добиваться кардинальных перемен а не смены одной одного правителя на другого как к примеру в киргизии
говорят "элиты" готовят почву к переделу собственности и власти, автору не верю, ну не революционер он, на лице написано
Цитата: Аристарх от 25.12.2021 23:39:47
Санжару этому я не верю, какой-то он весь правильный, но хитровыебанный. Скорее всего да, за ним кто-то стоит, какая-то группа товарищей, а может и сам еблан чёто такое замутил. Скоро узнаем.
Санжару этому я не верю, какой-то он весь правильный, но хитровыебанный. Скорее всего да, за ним кто-то стоит, какая-то группа товарищей, а может и сам еблан чёто такое замутил. Скоро узнаем.
Конечно. Мало кому у нас позволено в открытую критиковать режим. Не будь у него крыши, быстро бы заткнули, надавав ему люлей в каком-нибудь СИЗО.
Я после первых его видео на этом сайте сразу тут писал, что у него либо крыша непротекаемая, либо он сам продукт режима.