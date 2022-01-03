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Требовать снижения цен при рыночной экономике - это деструктивно
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danilov 03 Января 2022 в 15:14:04
По словам, ведущего авторской программы «Байдильдинов. Нефть» Олжаса Байдильдинова, Казахстан находится в рыночной экономике, и требовать снизить цены на что-то - это деструктивно.

«С таким же успехом жители южных регионов страны могут требовать снизить цены на фрукты, ведь они растут у них, а другие пусть сидят с дефицитом или более высокими ценами. Жанаозен - это часть Казахстана, а Казахстан - часть региональной и глобальной экономики», ― отметил эксперт.

На сегодняшний день в Казахстане зафиксирована самая низкая цена на сжиженный газ в мире. На 27 декабря, по данным Global Petrol Prices, в нефтедобывающем Азербайджане литр стоит 166 тенге, в России - 182 тенге, в Кыргызстане - 203 тенге, в Беларуси - 212 тенге, в Грузии - 275 тенге, в Украине - 303 тенге.

С 2019 года сжиженный газ торгуется на открытых биржевых площадках. Можно зайти на сайт товарной биржи и просматривать ход торгов. Если зарегистрироваться и пройти аккредитацию, то можно участвовать в торгах, покупать или продавать газ и нефтепродукты.

«Долгое время сжиженный газ, как и нефтепродукты, продавались в Казахстане ниже себестоимости, так как недропользователи продавали сырьё не просто ниже мировых цен, а ниже фактических затрат на добычу и транспортировку. Гражданам и бизнесу нужно готовиться - это глобальная тенденция. Энергоресурсы дорожают, а нам нужно бережно и рационально относиться к их потреблению. Наши цены будут расти до уровня соседних стран за вычетом налогом, пошлин и транспортировки. Не думаю, что при ценах в 120 тенге за литр автовладельцы тратят большие суммы на транспортные расходы. Если в среднем водитель проезжает в месяц 1000 километров с расходом 10-12 литров на 100 километров, то при цене в 120 тенге за литр - это 12-14 тысяч тенге в месяц. Стоит напомнить, что в Жанаозене средняя заработная плата находится на довольно высоком уровне относительно других регионов. Стоит ли жаловаться?» ― говорит Олжас Байдильдинов.

***

А почему труд человека в Казахстане стоит так дёшево? По логике эксперта и зарплаты нужно поднимать до мирового уровня?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nafis 03.01.2022 в 16:04:02   # 788366
Quote:
«Долгое время сжиженный газ, как и нефтепродукты, продавались в Казахстане ниже себестоимости, так как недропользователи продавали сырьё не просто ниже мировых цен, а ниже фактических затрат на добычу и транспортировку.

Не верю что ктото может чтото продавать дешевле чем купил.
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  alpha_portal 03.01.2022 в 16:33:47   # 788367
Да лапшежуйство это все.
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  Hairless 03.01.2022 в 17:07:29   # 788371
Цитата: alpha_portal от 03.01.2022 10:33:47
Да лапшежуйство это все.

На сегодня цены на газ на заправках в Челябинске от 21,5 до 24 р/л. Когда летом задрали до 30 - народ массово стал снимать ГБО, установщики взвыли, продажи на заправках упали в разы. Так что привирает малость иксперд Байдильдинов по ценам.
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  Ал 03.01.2022 в 17:22:18   # 788372
Любую местную компанию квазигосударственного сектора можно прошерстить на предмет бешеной накрутки цен логистами при закупе материалов и откатов при тендерах.

В прошлом году конечные субподрядчики по причине работы сразу с несколькими подрядчиками через некоторое время забыли от лица какой выигравшей тендеры компании они реальную работу выполняли.

Причем посредников обычно несколько и каждая "отщипывает" весомый кусок. В результате на остаток сложно ждать качества выполнения.

Если устранить накрутки при закупе и убрать упомянутых посредников, то себестоимость резко упадет.
Вопрос в том, кто этой проблемой среди замаранных этой системой захочет заниматься.

Кстати, среди тех кто клянет власти мне не раз попадались те кто и сам не прочь "отщипнуть" при возможности...
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  Ал 03.01.2022 в 17:24:03   # 788373
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  Skype 03.01.2022 в 19:19:44   # 788374
Помню был рост цены на нефть, следом росла цена на бензин, потом цена на нефть откатила, но цена на бензин нет. Так шта лапшу вешать умеют все про рыночную экономику.
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  Kukaracha 03.01.2022 в 20:17:23   # 788377
Жанаозен красавчики, хрен какой населённый пункт сможет так же, все забыли про коллективное мнение, все сидят и думают: сосед не выёбывается же, ну и я сижу ниже травы, моя хата с краю....
А правительство то уже показало на какую цену лоханулось, со 120 до 85 скинуть то...
Вывод один: народ должен показывать зубы, но не единично, которых легко заткуть, а массово.
Иначе дерьмократию свою жрать будете и не сожрёте никогда...
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  Ал 03.01.2022 в 20:29:26   # 788379
Quote:
В Алматы перекрыты главные площади города, в центре заблокирован мобильный интернет https://vlast.kz/novosti/48001-v-almaty-perekryty-glavnye-plosadi-goroda-v-centre-zablokirovan-mobilnyj-internet.html
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В Актау вслед за Жанаозенем протестующие перекрывали дорогу https://vlast.kz/novosti/47999-v-aktau-vsled-za-zanaozenem-protestuusie-perekryvali-dorogu.html?utm_source=popular_pages&utm_medium=novosti
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Протесты в Жанаозене не стихают, Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию https://vlast.kz/novosti/47997-protesty-v-zanaozene-ne-stihaut-tokaev-porucil-pravitelstvu-srocno-rassmotret-situaciu.html?utm_source=popular_pages&utm_medium=novosti
Он ждет от протестующих «действий в правовом поле»
СЕГОДНЯ, 08:26
Протесты в Жанаозене не стихают, Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию
В Жанаозене до поздней ночи люди оставались на улицах, требуя снижения на газ, днем они перекрыли центральную улицу в городе, призывая власти ответить на их требования. В опубликованных глубокой ночью сообщениях в Твиттере президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть ситуацию в городе.
«Дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле», - написал Токаев.
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В Алматы и Атырау задержаны протестующие https://vlast.kz/novosti/48006-v-almaty-i-atyrau-zaderzany-protestuusie.html
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  Ал 03.01.2022 в 20:34:10   # 788381
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Спекуляции среди АЗС – министр энергетики прокомментировал ситуацию с газом в Жанаозене
03 Январь 2022 18:32
По данным Магзума Мирзагалиева, ежемесячная потребность СНГ в Мангистауской области составляет 18 тыс. т, которая покрывается за счет ТОО "КазГПЗ"– 14,5 тыс. т, ТОО "Атырауский НПЗ" – 3,5 тыс. т. При этом около 90% автотранспорта использует газ в качестве топлива. По итогам проведенных торгов 20-25 декабря 2021 г. закупочная цена для АЗС составила: · КазГПЗ – 130 684 тенге за тонну, или 77 тенге за литр. · АНПЗ – 109 872 тенге за тонну, или 65 тенге за литр. По его словам, с учетом затрат на логистику себестоимость газа для АЗС Мангистауской области сложилась в пределах 136 723 тенге за тонну, или 80 тенге за литр. Текущая розничная цена в Мангистауской области составляет от 100 до 120 тенге за литр. "Соответственно, маржа АЗС составила 20-40 тенге за литр, или 25-50%. Проанализировав данные торгов оптовой реализации за январь, мы наблюдаем, что розничная цена сложилась на уровне 120 тыс. тг/т, что, по нашему мнению, также является выше ожидаемой. Это дает нам основания предполагать о возможных ценовых спекуляциях среди АЗС", – подчеркнул министр. По его словам, агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора. На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области в рамках социальной ответственности бизнеса в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа со 120 до 85-90 тенге за литр. Будут реализованы системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путем установления ценовых коридоров, пообещали в минэнерго.
Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/last/spekulyacii-sredi-azs-ministr-energetiki-prokommentiroval-situaciyu-s-gazom-v-zhanaozene
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Quote:
Минэнерго прогнозировало возможный дефицит газа еще в 2017 году – Магзум Мирзагалиев
03 Январь 2022 19:36
Его могли спровоцировать аномально низкие цены на газ, а также активный рост потребления и отсутствием расширения производства. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев, передает inbusiness.kz со ссылкой на МИА "Казинформ". "Еще в 2017 году Министерство энергетики начало прогнозировать возможный дефицит газа в среднесрочной перспективе, вызванный аномально низкой ценой на газ, активным ростом потребления и отсутствием расширения производства. В этой связи было принято решение о постепенной либерализации рынка сжиженного газа. Для этого в 2018 году в Закон "О газе и газоснабжении" были внесены поправки, предусматривающие поэтапный переход торгов СНГ через электронно-торговые площадки начиная с 2019 года", - отметил министр энергетики. По его словам, в течение трех лет, начиная с 5-процентных торгов, объемы сжиженного газа, реализуемые через ЭТП, увеличивались. "И с 1 января 2022 года, в соответствии с Законом, был осуществлен 100-процентый переход торгов газа через товарные биржи. Реализация газа посредством электронных торгов создает равные и недискриминационные условия для всех участников рынка и позволяет приобретать необходимые объемы СНГ напрямую у производителей", - добавил Магзум Мирзагалиев.
Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/last/minenergo-prognozirovalo-vozmozhnyj-deficit-gaza-eshe-v-2017-godu-magzum-mirzagaliev
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  acid 03.01.2022 в 20:45:15   # 788386
Цитата: Kukaracha от 03.01.2022 14:17:23
....
Вывод один: народ должен показывать зубы, но не единично, которых легко заткуть, а массово.
Иначе дерьмократию свою жрать будете и не сожрёте никогда...

как это ни странно, но здесь власть взяли врасплох и она простите обосралась. Протесту тупо даже не попытались дать настояться - завтра все уйдут таксичить, на той, на работу - и протест затух. Остатки свинтить по гражданским статьям от брошенного бычка до неповиновения показать ксиву. Здесь вечером протест - утром скинули цены. Казалась бы все по закону - российский шрот должен быть пущен под пресс - ВЕСЬ 100% - опять прогнулись.
Мда...
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  Kukaracha 03.01.2022 в 23:08:59   # 788402
Цитата: acid от 03.01.2022 14:45:15
Цитата: Kukaracha от 03.01.2022 14:17:23
....
Вывод один: народ должен показывать зубы, но не единично, которых легко заткуть, а массово.
Иначе дерьмократию свою жрать будете и не сожрёте никогда...

как это ни странно, но здесь власть взяли врасплох и она простите обосралась. Протесту тупо даже не попытались дать настояться - завтра все уйдут таксичить, на той, на работу - и протест затух. Остатки свинтить по гражданским статьям от брошенного бычка до неповиновения показать ксиву. Здесь вечером протест - утром скинули цены. Казалась бы все по закону - российский шрот должен быть пущен под пресс - ВЕСЬ 100% - опять прогнулись.
Мда...


Печально, но пускай наступает холодным рассветом на нас новый день, и поедем мы в такси обсуждать с народом мнение масс и будем кровью и потом защищать это мнение...
Иначе рабство...............
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