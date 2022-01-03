Требовать снижения цен при рыночной экономике - это деструктивно

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«Долгое время сжиженный газ, как и нефтепродукты, продавались в Казахстане ниже себестоимости, так как недропользователи продавали сырьё не просто ниже мировых цен, а ниже фактических затрат на добычу и транспортировку.
Не верю что ктото может чтото продавать дешевле чем купил.
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В Алматы перекрыты главные площади города, в центре заблокирован мобильный интернет https://vlast.kz/novosti/48001-v-almaty-perekryty-glavnye-plosadi-goroda-v-centre-zablokirovan-mobilnyj-internet.html
Это происходит на фоне событий в Мангистауской области
СЕГОДНЯ, 13:04
В Алматы перекрыты главные площади города, в центре заблокирован мобильный интернет
В Алматы днем в понедельник перекрыты проезды и проходы к центральным площадям города – Республики и Астана. Заблокированы оказались не только сами площади, но и соседние улицы, включая проспект Назарбаева от проспекта Абая до улицы Жолдасбекова, а также улица Толе би от проспекта Назарбаева до улицы Желтоксан. В городе наблюдается значительное полицейское усиление, на этих улицах присутствует много людей в штатском, сообщает корреспондент Vласти.
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Протесты в Жанаозене не стихают, Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию https://vlast.kz/novosti/47997-protesty-v-zanaozene-ne-stihaut-tokaev-porucil-pravitelstvu-srocno-rassmotret-situaciu.html?utm_source=popular_pages&utm_medium=novosti
Он ждет от протестующих «действий в правовом поле»
СЕГОДНЯ, 08:26
Протесты в Жанаозене не стихают, Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию
В Жанаозене до поздней ночи люди оставались на улицах, требуя снижения на газ, днем они перекрыли центральную улицу в городе, призывая власти ответить на их требования. В опубликованных глубокой ночью сообщениях в Твиттере президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть ситуацию в городе.
«Дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле», - написал Токаев.
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В Алматы и Атырау задержаны протестующие https://vlast.kz/novosti/48006-v-almaty-i-atyrau-zaderzany-protestuusie.html
В Атырау задержан Макс Бокаев
СЕГОДНЯ, 18:10
В Алматы и Атырау задержаны протестующие
В Алматы около 20 человек, вышедших после поминального обеда по диссиденту Арону Атабеку, были задержаны силами СОБР, сообщает "Радио Азаттык". Кроме того, в Атырау был задержан гражданский активист Макс Бокаев, отбывший срок после земельных протестов 2016 года, а в Шымкенте полиция оцепила дома активистов.
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До кучи
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На севере Казахстана сельчане перекрыли дорогу автомобилями 27 Ноябрь 2021
В Уалихановском районе Северо-Казахстанской области сельчане перекрыли дорогу автомобилями, чтобы остановить делегацию власть имущих и высказать им мнение о сделанном ремонте дорожного полотна. Гражданский журналист "Петропавловск.news" Асель Молкоедова еще в октябре наглядно показывала, как выглядит данная дорога. Сегодня, по данным издания "Петропавловск.news", ситуация не изменилась, передает inbusiness.kz.
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Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/last/na-severe-kazahstana-selchane-perekryli-dorogu-avtomobilyami
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Спекуляции среди АЗС – министр энергетики прокомментировал ситуацию с газом в Жанаозене
03 Январь 2022 18:32
По данным Магзума Мирзагалиева, ежемесячная потребность СНГ в Мангистауской области составляет 18 тыс. т, которая покрывается за счет ТОО "КазГПЗ"– 14,5 тыс. т, ТОО "Атырауский НПЗ" – 3,5 тыс. т. При этом около 90% автотранспорта использует газ в качестве топлива. По итогам проведенных торгов 20-25 декабря 2021 г. закупочная цена для АЗС составила: · КазГПЗ – 130 684 тенге за тонну, или 77 тенге за литр. · АНПЗ – 109 872 тенге за тонну, или 65 тенге за литр. По его словам, с учетом затрат на логистику себестоимость газа для АЗС Мангистауской области сложилась в пределах 136 723 тенге за тонну, или 80 тенге за литр. Текущая розничная цена в Мангистауской области составляет от 100 до 120 тенге за литр. "Соответственно, маржа АЗС составила 20-40 тенге за литр, или 25-50%. Проанализировав данные торгов оптовой реализации за январь, мы наблюдаем, что розничная цена сложилась на уровне 120 тыс. тг/т, что, по нашему мнению, также является выше ожидаемой. Это дает нам основания предполагать о возможных ценовых спекуляциях среди АЗС", – подчеркнул министр. По его словам, агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора. На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области в рамках социальной ответственности бизнеса в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа со 120 до 85-90 тенге за литр. Будут реализованы системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путем установления ценовых коридоров, пообещали в минэнерго.
Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/last/spekulyacii-sredi-azs-ministr-energetiki-prokommentiroval-situaciyu-s-gazom-v-zhanaozene
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Минэнерго прогнозировало возможный дефицит газа еще в 2017 году – Магзум Мирзагалиев
03 Январь 2022 19:36
Его могли спровоцировать аномально низкие цены на газ, а также активный рост потребления и отсутствием расширения производства. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев, передает inbusiness.kz со ссылкой на МИА "Казинформ". "Еще в 2017 году Министерство энергетики начало прогнозировать возможный дефицит газа в среднесрочной перспективе, вызванный аномально низкой ценой на газ, активным ростом потребления и отсутствием расширения производства. В этой связи было принято решение о постепенной либерализации рынка сжиженного газа. Для этого в 2018 году в Закон "О газе и газоснабжении" были внесены поправки, предусматривающие поэтапный переход торгов СНГ через электронно-торговые площадки начиная с 2019 года", - отметил министр энергетики. По его словам, в течение трех лет, начиная с 5-процентных торгов, объемы сжиженного газа, реализуемые через ЭТП, увеличивались. "И с 1 января 2022 года, в соответствии с Законом, был осуществлен 100-процентый переход торгов газа через товарные биржи. Реализация газа посредством электронных торгов создает равные и недискриминационные условия для всех участников рынка и позволяет приобретать необходимые объемы СНГ напрямую у производителей", - добавил Магзум Мирзагалиев.
Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/last/minenergo-prognozirovalo-vozmozhnyj-deficit-gaza-eshe-v-2017-godu-magzum-mirzagaliev
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