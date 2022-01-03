Требовать снижения цен при рыночной экономике - это деструктивно

Цитата: Kukaracha от

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Вывод один: народ должен показывать зубы, но не единично, которых легко заткуть, а массово.

Иначе дерьмократию свою жрать будете и не сожрёте никогда... ....Вывод один: народ должен показывать зубы, но не единично, которых легко заткуть, а массово.Иначе дерьмократию свою жрать будете и не сожрёте никогда...

как это ни странно, но здесь власть взяли врасплох и она простите обосралась. Протесту тупо даже не попытались дать настояться - завтра все уйдут таксичить, на той, на работу - и протест затух. Остатки свинтить по гражданским статьям от брошенного бычка до неповиновения показать ксиву. Здесь вечером протест - утром скинули цены. Казалась бы все по закону - российский шрот должен быть пущен под пресс - ВЕСЬ 100% - опять прогнулись.Мда...