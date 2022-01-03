ЭТУ СТРАНУ ИДИОТЫ ПОГУБЯТ РАНЬШЕ, ЧЕМ КОРРУПЦИЯ

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danilov 03 Января 2022 в 22:16:45
Дело в том, что нефтяные западные области Казахстана практически полностью газифицированы. В том числе и транспорт. И автовладельцы заправляются на газовых АЗС.
Поэтому возмущение людей таким диким скачком цен понять можно. Ну представьте, если бы бензин или соляра выросли в одночасье в 2 раза.
Как сообщается, протест охватил не только Жанаозен, где митингующие перекрыли дорогу, но и несколько поселков области. Митинги шли до глубокой ночи.
Люди требовали снижения цены до 50 тенге за литр, которая была ещё в прошлом году.
Министерство энергетики во второй половине воскресенья выпустило пресс-релиз, где объяснило рост цен тем, что производители сжиженного газа перешли на его продажу через электронные торги.
Видимо, министр энергетики Магзум Мирзагалиев решил, что это всё объясняет. Что люди прочитают его комментарий, уважительно зацокают языками: «А-а, электронные торги! Ну, так бы сразу и сказали». И разойдутся по домам. Но они почему-то не расходились.
Ситуацию с этими торгами объяснил в фейсбуке профессиональный энергетик Асет Наурызбаев.
«Новый конфликт в Жанаозене вызван рукожопым переходом на рыночное ценообразование на рынке сжиженного газа. Знаете, как работает торговая площадка? Наверно, вы думаете, что на ней оферы (предложения. – В. Б.) и биды (ставки. – В. Б.) образуют два стакана, и время от времени ставки пересекаются, формируя сделки и, следовательно, новый уровень цены на газ.
На самом деле на казахстанском рынке в момент открытия торгов брокеры стучат по клавише Enter, чтобы успеть купить первый лот по максимальной цене, разрешённой правилами. После чего торги закрываются до следующего раза. Газ забирают самые ловкие пальцы. Проще было случайным образом раздавать лоты между покупателями.
Что касается цены - ее задрали вверх слишком маленькие квоты, выделяемые на внутренний рынок. Расчетом квот занимается, само собой, министерство энергетики (а кто ещё у нас может так неудачно работать?). Удивляет молчание ассоциации - нормальные рыночные игроки давно съели бы такое министерство с потрохами» (конец цитаты).
Асет имеет в виду Казахскую ассоциацию организаций нефтегазового и энергетического комплекса «Kazenergy». На ее сайте действительно пока никаких новостей - висит только новогоднее поздравление председателя Ассоциации Тимура Кулибаева.
Кстати, после расстрела в Жанаозене в декабре 2011 года Назарбаев лишил своего среднего зятя поста председателя правления Фонда национального благосостояния «Самрук Казына». Тогда все истолковали это решение как косвенное признание того, что Кулибаев несет часть вины за трагедию.
Почему сейчас молчит Тимур Аскарович и его ассоциация? Так праздники у людей. Небось новогоднее оливье с бешем до сих пор переваривают. А сытый голодного, как известно, не разумеет.
А первым вообще-то отозвался акимат Мангистауской области. А именно - руководитель Управления энергетики и ЖКХ Бердибек Картбаев. Он пояснил, что цены будут формироваться самим рынком в соответствии со спросом и предложением. И что акимат не участвует в регулировании цен на газ, так как данный товар относится к конкурентной среде.
Интересное кино. Когда вопрос касается регулирования цен на продукты питания, то у нас в Казахстане главный рыночный инструмент – это акиматы. Об этом говорят все – от акимов до премьера и президента. А когда речь заходит о ценах на автогаз – так они сразу ни при чём.
Добавлю ещё, что единственный производитель сжиженного газа в регионе - это Казахский газоперерабатывающий завод. Но даже он полностью не закрывает потребности области – вдобавок к производимым 14, 5 тыс. тонн приходится завозить еще 3,5 тыс. тонн. Завод построен в начале 70-х годов, и износ оборудования составляет 90%. Последние 30 лет в области качали нефть, и было, видимо, не до реконструкции. Планируется строительство нового завода. Но когда потоп начался, строить ковчег может быть уже поздно.
Премьер Мамин в воскресенье не проявился никак. Видимо, ждал голоса свыше. Если он не спал, то мог дождаться. Около трёх часов ночи в твиттере президента Токаева появилось две записи.
Первая: «Дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. Демонстранты не должны нарушать общественный порядок».
Второй твит: «Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях».
Не спит гарантушка, всё о народе думает. И как будто не знает, чем заканчивается подача уведомлений о митингах в акиматы. Вон, группа #НЕТУТИЛЬСБОРУ за вторую половину прошлого года 8 раз подавала уведомления в акимат Алматы о проведении митинга, демонстрации и автопробега и неизменно получала отказы. А в Жанаозене люди никого и спрашивать не стали.
Как ни гоню я от себя призрак жанаозенских событий десятилетней давности, а он всё равно маячит. Тогда нефтяники бастовали семь месяцев, требуя повышения зарплаты. Но им, в конце концов, ответили пулями.
Сегодня все мысли только о том, чтобы ничего подобное не повторилось. И какие-то надежды на это есть. Во-первых, вроде бы времена уже не такие людоедские, а скорее, вегетарианские. Во-вторых, жанаозенского мясника дядю Колю – Калмуханбета Касымова – отправили в окончательную отставку.
В воскресенье полицейских поначалу видно не было. Они появились только к вечеру и, судя по кадрам, вели себя не агрессивно – мирно стояли в оцеплении.
Я ещё наивно надеюсь, что на этот раз руководство страны не станет искать зачинщиков. Поймёт, что у людей просто лопнуло терпение. И осознает свой собственный зашквар.
Он заключается в отрицательной селекции. Когда среди чиновников, принимающих решения, просто не осталось людей, думающих хотя бы на ход вперёд. Ну как можно было поднимать цены на автогаз сразу в два раза? При тех же зарплатах, без субсидий и компенсаций. Или они действительно принимают народ за бессловесное быдло, которое проглотит и такое?
Если эту страну что и погубит, то гораздо раньше коррупции это сделают идиоты.
Вадим Борейко,
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4472586919535463&set=a.164076077053257
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