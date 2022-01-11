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danilov 11 Января 2022 в 23:40:24
Underworld - прослойка, чаще всего использующаяся имущими классами для натравливания на рабочих.
Маркс и Энгельс упоминают об этой опасности неоднократно. В “Немецкой идеологии”, в “Крестьянской войне в Европе”, в “Манифесте коммунистической партии”:
“Люмпен-пролетариат, этот пассивный продукт гниения самых низших слоев старого общества, местами вовлекается пролетарской революцией в движение, но в силу всего своего жизненного положения он гораздо более склонен продавать себя для реакционных козней.”
Если капитализм периферийный, если выращен он на полуфеодальной основе, то деклассированных элементов в обществе может оказаться значительно больше или по крайней мере не меньше, чем сознательных рабочих.
Люмпен-пролетариат - удобный инструмент, с помощью которого можно кошмарить обывателя, внушать ему страх перед самим словом “революция”. Конечно, даже этот страх в какой-то момент перестает действовать.
Например, когда обывателя берут за горло другие страхи — голода, войны, безработицы. Но на коротком отрезке (а буржуазию интересует выживание здесь и сейчас) ужас перед погромами вполне эффективен.
- Хотите как в Казахстане?
Казахстан продемонстрировал: без организованного рабочего движения любой протест сегодня перспектив не имеет. Он либо развязывает руки криминальной толпе, либо превращается в инструмент конкуренции между кланами или империалистическими государствами.
Рабочее движение начинается с агитации и пропаганды.
Другого пути не появится.
Все обещания быстрого перехода на новый игровой уровень — ложь.
https://www.youtube.com/post/Ugkxjuik867hztDugEQ2D8PtS3G1Bb3wRm8X
PS
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