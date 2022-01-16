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Мнения
Мнение Жириновского
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danilov 16 Января 2022 в 14:41:21

Интересно, с кем же тогда Лукашенка разговаривал по телефону - с Вованом? Или с Лексусом?
..
Ведь не мог же бацька соврать! Нет, ну правда, не мог ведь?!
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  troll 16.01.2022 в 14:54:26   # 789052
либо мертв давно либо недееспособен, и отодвинутбыл от власти. хотя жирику надо задать вопрос, жив ли настоящий путин, или тот пещерный гном бункерный царь, который переодически появляется, тот самый за кого они голосовали в далеком 2000м
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  DITRX 16.01.2022 в 15:26:44   # 789061
Нуу сравнивать Казахстан с Афганистаном или Ираком думаю это не правильно. Мы хоть и мусульманская страна но не настолько религиозная как они. У нас не носят хиджабы (потому что это не казахская одежда) у нас не все поголовно молятся с утра до вечера. Но тем нее мение мусульмансие ценности есть но не так сильно вырождены как на востоке. Мы что то среднее межде востоком и заподом
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  stasik02 16.01.2022 в 15:33:08   # 789065
давно надо было
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  troll 16.01.2022 в 15:40:16   # 789066
Quote:
У нас не носят хиджабы (потому что это не казахская одежда)

у нас ходят в джинсах и мини, потому что это казахская одежда.
вся разница в том, что по причине слабости и интереса крупных держав афган стал ареной боевых действий и нарко-лабораторий. а ислам тут не причем. того же сталина скорее всего траванули, тоже мусульмане?
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  walker 16.01.2022 в 16:54:22   # 789070
==Нуу сравнивать Казахстан с Афганистаном или Ираком думаю это не правильно==

Зато вполне корректно сравнить с Туркменистаном и Узбекистаном.
Когда Гурбангулы Бердымухамедов и Ислам Каримов покинули этот бренный мир тоже не сразу понятно было. То говорили жив, то говорили что умер. С Ким Чен Иром, со Сталиным аналогично.
Незавидная судьба у диктаторов, даже умереть с достоинством не могут.
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