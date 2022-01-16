Мнение Жириновского

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danilov 16 Января 2022 в 14:41:21
Интересно, с кем же тогда Лукашенка разговаривал по телефону - с Вованом? Или с Лексусом?
..
Ведь не мог же бацька соврать! Нет, ну правда, не мог ведь?!
Комментарии, по рейтингу, по дате
У нас не носят хиджабы (потому что это не казахская одежда)
у нас ходят в джинсах и мини, потому что это казахская одежда.
вся разница в том, что по причине слабости и интереса крупных держав афган стал ареной боевых действий и нарко-лабораторий. а ислам тут не причем. того же сталина скорее всего траванули, тоже мусульмане?
Зато вполне корректно сравнить с Туркменистаном и Узбекистаном.
Когда Гурбангулы Бердымухамедов и Ислам Каримов покинули этот бренный мир тоже не сразу понятно было. То говорили жив, то говорили что умер. С Ким Чен Иром, со Сталиным аналогично.
Незавидная судьба у диктаторов, даже умереть с достоинством не могут.