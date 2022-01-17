Что скажет купечество?

Мне сейчас в личку пишут и в почту шлют жалобы сотрудники госорганов и нацкомпаний - их обязуют отказываться от однодневной зарплаты, чтобы эти деньги перечислить в фонд.Млять! Ну не могут без фанатизма! ДБ. А так то очень хорошо:сдристнули толстосумы! Теперь главное чтобы порядочного человека поставили управлять фондом, чтобы подчистую не распилил. И деньги чтобы работали на благо, а не вкладывались в сомнительные аферы.
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danilov 17 Января 2022 в 17:10:20
И, разумеется, в фонд тут же начали отправлять деньги госслужащие. Первым подал пример премьер, перечислив туда однодневную зарплату, а потом пошла волна - военнослужащие, МЧС, нацкомпании и так далее.
Откликнулся и бизнес. Например, Halyk Bank отправил в новый фонд 3 миллиарда тенге. Хорошая новость.
Позже появилась новость, что Kaspi Bank перевел туда же 10 миллиардов. Еще лучше, согласитесь.
Остальные банки пока молчат. Наверное, сегодня проснутся и тоже какие-то суммы выделят. Ну а чтобы они не жадничали, давайте попробуем проанализировать, какая сумма будет достойным вкладом в будущее страны.
Возьмем для примера Тимура и Динару Кулибаевых. Они первыми внесли в фонд 3 миллиарда. ТРИ МИЛЛИАРДА! Огромная цифра, согласитесь.
Но для их банка, если говорить откровенно - копейки. Согласно открытым данным, за три квартала 2021 года чистая прибыль Халык Банка превысила 318 миллиардов тенге без учета налогов. Это только за 9 месяцев, не за 12. То есть фактически Народный банк закинул в фонд менее 1 процента от своей чистой прибыли за 3 квартала 2021 года. Цифр за весь год я не нашел. Но, думаю, что прибыль выросла еще. Так что там даже не 1 процент, а еще меньше. Я уже не говорю про общий объем активов, превышающий 10 триллионов, размер собственного капитала в 1,4 триллиона на начало 2021 года. Даже как-то неудобно считать, сколько процентов составит 3 миллиарда от этих цифр…
За те же 9 месяцев 2021 года чистая прибыль Kaspi bank без учета налогов составила 231 миллиард тенге, это второй показатель по стране. И этот банк не пожалел 10 миллиардов, то есть отдал примерно 5 процентов от этого показателя. Согласитесь, это явно весомей, чем у Халыка. Я не беру прибыль за год, цифр не вижу. Но 5 процентов - это явно больше 1 процента, как и 10 миллиардов явно больше чем 3. Делайте выводы, кто сильнее хочет помочь стране в трудный момент.
Ну а что остальные банки? У них цифры не такие впечатляющие. Чистая прибыль “Сбербанка” - 60 миллиардов за 9 месяцев, у “Форте” - 53, у “Жусана” чуть больше 40, а дальше цифры еще ниже. И вот теперь хочется понять, кто сколько сдаст - 1 процент или 5?
И это ведь только банки. Есть ведь и другие крупные налогоплательщики - они почему молчат и инициативу президента не поддерживают?
По поводу сбора денег в фонд “Казакстан халкына”. Мне сейчас в личку пишут и в почту шлют жалобы сотрудники госорганов и нацкомпаний - их обязуют отказываться от однодневной зарплаты, чтобы эти деньги перечислить в фонд. Это чисто наш идиотизм - президент сказал, чтобы деньги в фонд сдавали частные организации, а государство поддержит. Но это не означает, что чиновников надо напрягать. Жалко людей, многие из них живут на копеечные зарплаты. Сейчас заставят всех скинуться учителей, врачей, водителей автобусов, военные уже напряглись, МЧС. Хорошая инициатива превращается в цирк благодаря указаниям сверху. При этом действительно небедные люди остаются в стороне, как бы не причем. Мне ситуация напоминает вот это видео со свадьбы в Туркестанской области, где родственники собрали на беташар 55 миллионов - выходили и хвастались, кто больше даст. Может, эти деньги лучше на восстановление страны направить, на лечение детей, на действительно благие цели?
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