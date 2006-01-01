В МУТНОЙ ВОДЕ – САМЫЙ КЛЁВ

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danilov 22 Января 2022 в 17:39:35
11 ЯНВАРЯ президент Токаев сказал: «Поручаю Правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжения утилизационным сбором ТОО «Оператор РОП». Этим должна заниматься государственная организация, как в зарубежных странах».
18 ЯНВАРЯ на ресурсе legalacts публикуется постановление правительства. Точнее, его проект. Там так и написано – ПРОЕКТ.
И он подлежит обсуждению общественностью до 1 февраля. Оно широко обсуждается. Не только на legalacts, но и в соцсетях. По идее - да и по закону - только после обсуждения постановление должно вступить в силу.
Этим постановлением поставлены на утрату два других постановления. Одно – от 15 апреля 2021 года. Им АО «Жасыл Даму» и Информационно-аналитический центр окружающей среды были переданы из Министерства экологии в Международный центр зеленых технологий.
Второе отмененное постановление – от 18 августа прошлого года - определяло частную компанию «Оператор РОП» монополистом по сбору утилизационных платежей. Теперь сборщиком утилизационных податей назначено АО «Жасыл Даму», возвращаемое в Минэкологии.
Также в проекте постановления от 18 января написано, что правительство принимает в республиканскую собственность 100% доли участия В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ частного «Оператора РОП» от его учредителей - Шнар Муктаровой и ТОО «Ecowaste Solution», где она же является учредителем.
То есть идет речь не о сумме в 220 миллиардов тенге, которые лежат на счетах частного «Оператора РОП», и другом его имуществе. А об уставном капитале, размера которого мы не знаем. Он может быть и 100 тысяч тенге, и 10 тысяч. И здесь, на мой взгляд, кроется главная засада. Государству из наследия Алии Назарбаевой могут достаться только функции, три ломаных гроша и куча проблем, накопленных за шесть лет.
Я могу и ошибаться. Здесь нужна чёткая юридическая трактовка. А нам ничего не объяснили.
19 ЯНВАРЯ на сайте primeminister.kz, официальном ресурсе премьер-министра, публикуется сообщение под заголовком «Правительство приняло Постановление в отношении «Оператора РОП». Значит, это уже не проект, и постановление вступило в силу. Обсуждение до 1 февраля теперь не имеет никакого значения.
Далее читаем: «Активы, созданные за счет средств утилизационного сбора, переданы в собственность государства».
Напомню, что в самом постановлении ни про какие активы речи нет – только про передачу 100-процентной доли участия в уставном капитале. И про то, какие будут новые ставки утильсбора, ничего не пишется.
В тот же день, на сайте АО «Жасыл Даму», отныне государственного сборщика утильсбора, читаем:
«С 19 января 2022 года ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНЫ (…) все финансовые операции, связанные с оплатой утилизационного платежа и выплатой субсидий в рамках проекта «EcoQolday». До какого времени приостановлены – не сказано.
А уже 20 ЯНВАРЯ Министерство экологии на своем сайте сообщает: «Текущие ставки утилизационной платы будут действовать до момента пересмотра ставок уполномоченным органом, разработка и обсуждение которых планируется в ближайшее время». Значит, они на один день приостанавливались?
В пятницу, 21 ЯНВАРЯ, на площадке Минэкологии произошла заруба по утильсбору в режиме ZOOM между членами правительства, лоббистами утильсбора и его противниками (сейчас готовим о ней большой материал для канала Гиперборей).
И министр экологии Сериккали Брекешев сказал: «С понедельника, то есть с 24 января текущего года, возобновятся работы по приему утилизационных платежей АО «Жасыл даму» (конец цитаты). Можно догадаться, что по прежним конским расценкам. Потому что о снижении объявлено не было.
Значит, требования группы #НЕТУТИЛЬСБОРУ: платежи за авто не выше 100 тысяч тенге, нулевая ставка по кабелю и сельхозтехнике – пока не учтены.
В тему утильсбора я погружаюсь достаточно давно, с осени 2020 года. Но даже я голову сломал, пытаясь разобраться, «кто нам ком стоял». Что тогда тут могут понять миллионы автовладельцев, не вникающие в тонкости юридического крючкотворства?
Почему постановление приняли без обсуждения? Либо чиновники стремглав побежали выполнять поручения президента, спотыкаясь друг о друга. Либо сознательно постарались всё запутать. Потому что в мутной воде неразберихи - самый клёв.
По факту понятно пока что одно. Постназарбаевская эпоха начинается с того, что о мнение общественности опять вытерли ноги и выбросили его на помойку.
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