УТИЛЬСБОР: ТОТ ЖЕ СХЕМАТОЗ, НО С ПРИСТАВКОЙ «ГОС»?

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danilov 23 Января 2022 в 11:03:29
Участник конференции Сергей ЦОЙ дал интервью каналу ГИПЕРБОРЕЙ. Сергей – финансовый аналитик, эксперт по Целям достижения устойчивого развития ООН. В прошлом он десять лет отработал заместителем председателя АО «Жасыл Даму», которое теперь назначено собирать утилизационные платежи от имени государства вместо частного ТОО «Оператор РОП». Этот РОП занимался утильсбором ровно 6 лет, с января 2016, и его первым учредителем была Алия Назарбаева. Сотни миллиардов тенге шли мимо казны на разные сомнительные цели – например, на стимулирование отечественного автопрома, которого де-факто нет, а есть отвёрточная сборка.
Эксперт говорит: если этот схематоз сохранится, его авторы, которые пока у руля, могут плохо кончить.
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