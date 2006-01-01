 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Мнения
УТИЛЬСБОР: ТОТ ЖЕ СХЕМАТОЗ, НО С ПРИСТАВКОЙ «ГОС»?
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 23 Января 2022 в 11:03:29
В пятницу, 21 января, на площадке Министерства экологии, в режиме видеоконференции ZOOM, прошло совещание по утильсбору, в котором участвовали представители министерств, члены НПП «Атамекен», лоббисты утильсбора в его нынешнем формате и активные его противники, члены группы @НЕТУТИЛЬСБОРУ. Это была «онлайн-битва с джунгарами».
Участник конференции Сергей ЦОЙ дал интервью каналу ГИПЕРБОРЕЙ. Сергей – финансовый аналитик, эксперт по Целям достижения устойчивого развития ООН. В прошлом он десять лет отработал заместителем председателя АО «Жасыл Даму», которое теперь назначено собирать утилизационные платежи от имени государства вместо частного ТОО «Оператор РОП». Этот РОП занимался утильсбором ровно 6 лет, с января 2016, и его первым учредителем была Алия Назарбаева. Сотни миллиардов тенге шли мимо казны на разные сомнительные цели – например, на стимулирование отечественного автопрома, которого де-факто нет, а есть отвёрточная сборка.
Эксперт говорит: если этот схематоз сохранится, его авторы, которые пока у руля, могут плохо кончить.

Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь