Могут ли быть у государства секреты от народа

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Гость 24 Января 2022 в 12:10:32
Хотел бы остановиться на двух темах, которые затронул глава государства во время встречи с представителями отечественного бизнеса. Президент страны указал на недостаточный объём налоговых поступлений от экономики и потребовал вернуть взятые впрок месторождения. В связи с тем, что в ФБ многие не читают большие тексты, остановлюсь только на двух примерах, взятых из общедоступных материалов.
1. КАРМЕТКОМБИНАТ. Знаю точно, к постановлению правительства республики от ноября 1995 г. о продаже комбината (честнее будет сказать о ДАРЕНИИ) индийскому бизнесмену Л. МИТТАЛУ был приложен контракт только на английском языке. Вариантов ни на казахском, ни на русском языках не было. Визировать постановление отказался только тогдашний министр нефти Н. БАЛГИМБАЕВ.
Комбинат был продан за 225 млн долларов с рассрочкой на 4 года. Фактически покупатель рассчитался из доходов самого же предприятия. Украинское же правительство продало аналогичный Криворожский комбинат тому же г-ну Митталу почти за 4 млрд долларов!!!
Позже, конечно, появился и русскоязычный вариант контракта, и всё было засекречено. Благодаря этим секретам только за период с 2012 по 2015 годы, инвестиционные преференции и льготы АО "Арселор Миттал Темиртау" от правительства РК составили 11,4 млрд тенге.
В том числе:
- корпоративный подоходный налог – 20% (10,6 млрд тенге);
- налог на имущество – 1,5 % (0,7 млрд тенге);
- налог на землю – 14,48 тенге за кв. м (0,1 млрд тенге).
Кроме того, были предоставлены и льготные тарифы на жд перевозки в ущерб КТЖ. За что такие подарки?
Возмутительным является то, что г-н Миттал в течение календарного года может нести ответственность только до 200 млн тенге. Если вдруг суд заставит его заплатить 1 млрд тенге за какой-либо ущерб, то он будет платить только 200 млн тенге, остальные 800 млн тенге возместить ему обязана наша страна!????
2. МЕДНАЯ ОТРАСЛЬ. Начиная с 1913 года, затем в течение многих десятилетий ХХ века трудом граждан нашей страны была создана мощнейшая отрасль, состоящая из десятков карьеров, шахт, рудников, комбинатов и заводов и выдававшая лучшую медь в мире по качеству.
В середине 90-х вся отрасль была передана в управление иностранной компании и затем в результате разных манипуляций оказалась в собственности отдельных лиц. И вот уже более 10 лет вместо поставки качественной меди на мировой рынок, эти люди в основном продают руду и концентрат в Китай. Занимая 4-е место в мире по запасам меди, Казахстан превратился в сырьевой придаток Китая. Фактически в колонию!
Через подобный сомнительный механизм передачи в управление мутным иностранным компаниям утеряна вся цветная металлургия Казахстана, которая создавалась с участием Д. А. КУНАЕВА, С. Т. ТАКЕЖАНОВА и многих других казахстанских инженеров и учёных.
Для решения первого вопроса надо всего лишь вполоборота обернуться в нашу ещё недлинную историю. По второму вопросу надо прежде всего разобраться с теми месторождениями, которые уже эксплуатируются. И понять, насколько это соответствует интересам народа Казахстана. Надеюсь, после последнего совещания владельцы месторождений сделают нужные выводы, иначе есть все законные основания и способы для возврата всего этого добра в собственность государства.
Надо сделать доступными широкой публике содержание контрактов о приватизации всех крупных предприятий страны. Продажа того, что принадлежит народу, не может быть секретом от самого народа.
P.S. Сейчас модно ругать советский период. Так вот в СССР за счёт доходов этих предприятий строились детсады, школы, поликлиники, больницы, дома культуры, люди получали достойную зарплату, рожали и растили детей, воспитывали их и давали им образование и уверенно смотрели в будущее. Может, возьмём лучшее оттуда?…
https://ratel.kz/outlook/mogut_li_byt_u_gosudarstva_sekrety_ot_naroda
Комментарии, по рейтингу, по дате
И получается что у руля государства стоял в то время вор. Очень влиятельный, очень богатый, но вор.