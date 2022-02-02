Три возможных сценария развития Казахстана

Quote: Но если наши элиты окажутся интеллектуально слабы

так и будет. Они никогда умны не были и не будут.

Ну на самом деле вариантов не три, а гораздо больше... Но что-то мне подсказывает, что "Все будет как при дедушке". Я не пессимист, просто все действия нынешнего руководства наталкивают именно на эту мысль.

Quote: так и будет. Они никогда умны не были и не будут.



ума то у них хватает, многие заканчивали ведущие вузы мира, включая МГУ и МГИМО

но мудрости и культуры буржуа им точно не хватает

Quote: Но что-то мне подсказывает, что "Все будет как при дедушке"

сулейман 2





А где те, кто в Кемелжемелича (раньше они верили ворсултану) верят как в Богу?!

https://www.facebook.com/598400598/posts/10166717215300599/



Көттері ашылып жатыр. Тоңқайдың 20000 террорист деген бір өтірігін жабамын деп мың өтірік айтылған еді. Енді былыққа құлақшекелеріне дейін батты.