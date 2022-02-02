Три возможных сценария развития Казахстана
Гость 02 Февраля 2022 в 08:08:08
После трагических событий января казахстанское общество ожидает, что придут перемены в общественно-политическое устройство страны, что случится режимная трансформация, которая приведет страну к демократии. Шансы на это есть, но очень небольшие. Ниже три возможных сценария развития страны.
Всё будет как при дедушке
Больше всего к текущему моменту подходит известное выступление Николая II перед земскими депутациями 17 января 1895 г.: "Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями (выделено мной – Ж.А.) об участии представителей земства в делах внутреннего управления; пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начала самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой покойный незабвенный Родитель".
Сценарий "Все будет как при дедушке" прямо сегодня является наиболее вероятным. В этом сценарии не стоит ожидать никаких реальных перемен. Что, собственно говоря, мы и наблюдаем. С переднего плана убраны в наибольшей степени раздражавшие общество персоны, и этим все и ограничилось. Дело даже не в том, что не произошло серьезного обновления верхушки бюрократического аппарата – принимают решения или влияют на их принятие все те же люди. А дело в том, что воспроизводятся все те же старые, доказавшие свою неэффективность и бессодержательность, смыслы. Об этом мною была написана пара заметок в январе этого года: Странная смесь воодушевления и разочарования, Какие гарантии ждут бизнесмены Казахстана от президента Токаева.
Правящая коалиция – люди принимающие решения или влияющие на принятие решений – достаточно монолитна и могущественна. И пока не видно никаких причин, по которым она решилась бы на снижение уровня своего могущества. Более того, можно ожидать, что к лету нормализуется ситуация с Covid-19, и жизнь страны вернется в обычное русло. Цены на нефть высокие и будут оставаться высокими достаточно долго, пока будет идти процесс восстановления мировой экономики. Это обещает нам высокие темпы экономического роста и определенную стабильность курса национальной валюты. У бюджета будет достаточно ресурсов, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения. Наступает период стабильности, который не требует никаких изменений.
Правда, есть ряд причин, по которым этот сценарий может быть не реализован, и развитие страны пойдет по альтернативным сценариям, два из которых изложены ниже.
Всё будет как при Адольфо Суаресе
История знает много примеров "мягких" режимных трансформаций, среди которых особое внимание стоит обратить на демонтаж франкистского режима в Испании в 70-е годы прошлого века. Про это читайте в моих старых заметках: Безболезненный демонтаж диктатуры, Выбор каудильо, Демонтаж диктатуры.
У Испании после ФРАНКО и современного Казахстана есть немало общего. Испания при Франко, как и Казахстан при НАЗАРБАЕВЕ, пережила относительно длинный период высоких темпов экономического роста и развития частного предпринимательства. В Испании, как и в Казахстане, созрело общественное недовольство авторитарной формой правления. В Испании, как и в Казахстане, отошел от дел вождь, олицетворявший старый режим. В Испании он ушел в мир иной, а у нас на пенсию. В Испании, как и в Казахстане, у власти оказался выходец из недр правящей бюрократии.
Правящая коалиция в Испании осознала, что попытки сохранить режим могут привести к тому, что она будет сметена, тем более что перед глазами был пример Португалии, в которой в апреле 1974 г. произошла так называемая "революция гвоздик", убравшая со сцены истории наследников САЛАЗАРА. Поэтому в Испании решились на мирную и управляемую трансформацию режима.
Результатом трансформации стало обновление и расширение правящей коалиции. В ней возникла циркуляция, благодаря которой у ее членов постоянно менялся уровень влияния, но он никогда не исчезал вовсе. Крепость нового демократического режима продемонстрировала неудачная попытка военного мятежа в феврале 1981 г., когда часть военных попыталась реставрировать франкистский режим. Мятеж не был поддержан верхушкой армии, состоявшей из соратников каудильо. Они поняли, что сохранить свой высокий общественный статус при демократии проще, чем при диктатуре.
Возможно, если накал общественного негодования сложившейся общественно-политической системой не ослабнет, члены правящей коалиции осознают, что им будет проще сохранить свой статус и влияние, если осуществить режимную трансформацию. Лучше поделиться частью влияния, чем потерять его полностью.
А возможно, и не поймут. Тогда станет актуальным третий сценарий.
Всё будет как при Александре Григорьевиче
Если накал недовольства общественно-политической системой не ослабнет, а правящая коалиция не решится на режимную трансформацию, тогда будет реализовываться белорусский сценарий жестких репрессий в отношении всех недовольных. В итоге возникнет видимость общественного согласия.
Реализация такого сценария будет иметь несколько важных побочных негативных, в том числе для правящей коалиции, эффектов.
Во-первых, Казахстан потеряет возможность проводить свою многовекторную внешнюю политику. В XXI веке рузвельтовский принцип "он, конечно, сукин сын, но наш сукин сын" для западных демократий уже не работает. Когда возможности для маневра ослабевают, остается только одно – выбрать на кого ориентироваться, то есть распрощаться с частью суверенитета и стать чьим-нибудь вассалом.
Во-вторых, заметно сокращаются стимулы для развития частного предпринимательства, а значит скукоживается и рента, которую между собой распределяют члены правящей коалиции.
Таким образом, это худший сценарий как для страны в целом, так и для правящей коалиции.
Подводя итоги. Если общественное негодование общественно политическим устройством страны ослабнет, то с высокой долей вероятности будет реализован сценарий "Все будет как при дедушке". Если не ослабнет, то более вероятен выбор "испанского" сценария. Но если наши элиты окажутся интеллектуально слабы, то нельзя исключать и "белорусского" сценария.
https://ratel.kz/outlook/vse_budet_kak_pri