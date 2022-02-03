Почему наша интеллигенция не пройдёт проверку на педикулёз

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Гость 04 Февраля 2022 в 09:48:36
… Между тем после известных всем то ли обычных митингов, мирно перешедших в погромы, то ли попытки госпереворота, которая кому-то удалась, а кому-то – нет, другой ТОКАЕВ, почти тезка и полный однофамилец футболиста, начал всеобщую диспансеризацию властных структур. По ее промежуточным итогам выяснилось, что одни руководители этих структур нуждаются в полной изоляции от общества и власти, других временно отправили по домам на самолечение с надеждой на возвращение в строй.
Кстати, в ходе унизительного скрининга многим, кажется, незаметно вкололи сыворотку правды.
Например, всяческие президенты и генеральные директора из квазигосударственного сектора тут же согласились, что ни парламент, ни правительство, ни, тем более, общество не имеют понятия о том, сколько они зарабатывают и тратят, а потому сразу добровольно ушли со своих постов. Ведь в нашей стране так поступают все совестливые люди, когда понимают, что могут посадить.
Или вот президент Токаев объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат всем депутатам, членам правительства и акимам. Хоть кто-нибудь из них возразил? Наоборот, те же депутаты будто бы даже обрадовались. Ерлан САИРОВ радостно сообщил: "Мы мясо получаем из аула – родственники отправляют". Елнур БЕЙСЕНБАЕВ честно признался: "Нынешняя заработная плата, в принципе, более чем достаточна". Может быть, инициатор зарплатного моратория рассчитывает на то, что теперь чиновники и депутаты со стабильными окладами будут очень заинтересованно следить за инфляцией, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Хотя, с другой стороны, возможность компенсировать издержки за счет премий им вроде пока никто официально не запрещал.
Просветление нашло на простой народ и его избранников в парламенте. Особенно, когда Касым-Жомарт Токаев сообщил им, что "международные эксперты, в частности KPMG, утверждают, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана, в то время как у половины населения доходы не превышают и 50 тысяч тенге". Конечно, как простому народу, а тем более его избранникам в парламенте, было догадаться, кому принадлежит собственность в Казахстане и на что живут остальные люди!
Тот же депутат Ерлан Саиров от экспертов Всемирного банка узнал, что черта бедности в Казахстане (2,8 доллара) является одной из самых низких в мире и находится на уровне таких стран, как Нигерия, Ангола,Венесуэла и Габон. Отсутствие в этом перечне фонетически и духовно близкого нам Гондураса объясняется, вероятно, тем, что в "новом Казахстане" берегут пример этой страны на тот случай, если премьер-министр Алихан СМАИЛОВ совсем завалит работу правительства.
Впрочем, опытный мажилисмен Аманжан ЖАМАЛОВ, видимо, объективно оценивающий потенциал премьера, предлагает не ждать, к чему приведут эксперименты новых министров, а прямо сейчас ввести по всей стране продуктовые карточки для семей с низкими доходами, потому что, по его словам, "уже пора переименовывать гречневую крупу в гречневую икру, а куриные яйца – в яйца Фаберже".
Вместе с просветлением пришла к депутатам и та особенная принципиальность, которая свойственна у нас не только государственным старослужащим, но уже и совсем еще начинающим патриотам по должности. Все же избиратели восхитились, когда депутаты обеих палаток парламента единогласно проголосовали за лишение кое-каких полномочий первого президента. Даже зрелый, но чувствительный Азат ПЕРУАШЕВ, который перед телекамерами рыдал, когда его прошлый кумир объявил об уходе. Даже юный, но перспективный Мади АХМЕТОВ, последний в своем поколении успевший предложить поставить еще один памятник Елбасы.
Очень смел в эти дни был и депутат Максат РАМАНКУЛОВ, который мужественно потребовал раскрыть всю информацию о крупных переводах средств из Казахстана за рубеж в период январских событий. Догадывается, что кто-то из 162 владельцев половины достояния страны таки перегнал свои деньги в более безопасное место. "По данным международной организации Tax Justice Network, за последние 25 лет из Казахстана в зарубежные офшоры выведено порядка 140-160 миллиардов долларов, что равняется годовому ВВП всей страны и ее внешнему долгу", - сообщил нам народный избранник поразившую его новость. Ну, не знает человек, что об этих деньгах СМИ пишут уже много лет. Но все же два факта поражают в этой информации. Первый – что и президент, и депутаты опираются на данные иностранных экспертов и организаций, напрочь не доверяя ни докладам своих правительственных чиновников, ни своей официальной статистике. Второй факт – магические 160 миллиардов долларов. Эта цифра выражает одновременно и выведенные в офшоры суммы, и объем ВВП всей страны, и размер нашего внешнего долга. Когда доморощенные эксперты долго вслушиваются в хруст купюр и объяснения чиновников и борцов с коррупцией, некоторым из них может даже показаться, что это одни и те же деньги, которые перекладывают из одного кармана в другой одни и те же люди.
Как известно, президент, правительство и даже депутаты в некоторой степени влияют на экономическое положение народа, периодически информируя его о том, что сегодня он опять стал жить лучше, чем вчера. С позавчера есть некоторые этические и статистические проблемы, поэтому они охотнее говорят про завтра, которое будет еще лучше, чем сегодня. А чтобы еще и с послезавтра никаких этических проблем не возникало, любой власти нужна интеллигенция. У всех руководителей высокого ранга есть склонность полагать, что наши интеллигенты – это всегда властители дум и выразители чаяний народных, поэтому писателей, поэтов, людей искусства и прочих представителей творческих профессий принято содержать в тепле и сытости. Предугадывать желания и не жалеть метафор, превознося вождя – это уже залог востребованности государством. При этом вождь может иногда меняться.
В недавнем интервью главы государства телеканалу "Хабар" ведущая Вера ЗАХАРЧУК заметила, что в адрес Токаева "уже зазвучали самые комплиментарные оценки, а некоторые казахские поэты начали сочинять стихи" в честь Токаева. Она спросила его об отношении к этим восхвалениям.
Разумеется, президент, как и должо начинающему правителю, ответил, что относится к этому отрицательно, правда, признав, что "нашу интеллигенцию порой не переделаешь". Что ж, истинные творцы, как правило, уже заранее любят, часто упреждая власть в этом чувстве. Их еще за стол не позвали, а они уже любят.
… Русскому писателю Федору ДОСТОЕВСКОМУ приписывают фразу: "Все мы вышли из гоголевской шинели". Объясняют эти слова тем, что тема маленького человека, поднятая Николаем ГОГОЛЕМ в повести "Шинель", стала на многие десятилетия ориентиром для всей русской литературы.
У нас, конечно, тоже имеются свои выдающиеся классики, чьи сочинения могли бы стать путеводными для их нынешних последователей. Однако жизненные принципы некоторых современных творцов наводят на мысль лишь о Джамбуле ДЖАБАЕВЕ, обласканного советскими вождями. Вот в стихах об Иосифе СТАЛИНЕ он писал:
"С пророком хотел я тебя сравнить,
С пророком не мог я тебя сравнить.
Правду пророк не умел говорить!.."
За то, что Джамбул поставил Сталина выше пророка Мохаммеда, ему прощалось абсолютно все, и даже непомерное прославление сталинских соратников. Нарком обороны Климент ВОРОШИЛОВ, по Джамбулу, был "главным из богатырей", а председатель ЦИК СССР Михаил КАЛИНИН — "великим мудрецом". Казахский поэт находил хвалебные слова и для наркома путей сообщения Лазаря КАГАНОВИЧА, и для наркома тяжелой промышленности Серго ОРДЖОНИКИДЗЕ, и для руководителя Ленинградского обкома ВКП(б) Сергея КИРОВА, и даже для начальника НКВД Николая ЕЖОВА:
Когда чабаны против баев восстали,
Прислали Ежова нам Ленин и Сталин.
Приехал Ежов и, развеяв туман,
На битву за счастье поднял Казахстан".
Никто кроме Джамбула не мог лучше и цветистей похвалить вождей. За это он и получал и ордена, и почести, и все жизненные блага.
Так что, в отличие от русских писателей ХIХ века, у которых была гоголевская шинель, наши некоторые соотечественники-современники, владеющие пером, вышли из чапана Джамбула. И понятно, что если бы президент Токаев велел интеллигенции пройти скрининг на духовность, многие из них просто не прошли бы даже проверку на педикулез…
А пока будем наблюдать за карьерой перспективного футболиста Жомарта Токаева.
https://ratel.kz/asiope/gogolevskaja_shinel_i_chapan_dzhambula
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