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Ближний круг. Происхождение капиталов – Акежан КАЖЕГЕЛЬДИН
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danilov 04 Февраля 2022 в 10:09:12
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 04.02.2022 в 11:21:42   # 790177
в последнее время много петиций против акимов, думаю это малопродуктивно, неизвестно кого пришлют, требовать замены одного акима другим это как то по рабски, надо требовать выборность, выборы и подотчетность населению акимов своего региона
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  walker 04.02.2022 в 12:37:26   # 790182
Цитата: Dimmon от 04.02.2022 05:21:42
в последнее время много петиций против акимов, думаю это малопродуктивно, неизвестно кого пришлют, требовать замены одного акима другим это как то по рабски, надо требовать выборность, выборы и подотчетность населению акимов своего региона


Совершенно верно. Акима аула выбирать из жителей того же аула, акима района - из жителей этого района и акимов областей соответственно.
При нынешнем положении назначенцам нах не встали проблемы населения региона: он решает поставленные сверху задачи, ибо его карьера и судьба зависит от вышестоящих.
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