О необходимости референдума

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Гость 09 Февраля 2022 в 22:25:58
Лёд тронулся! То, что произошло в британском парламенте, это не депутатский запрос в мажилисе нашего парламента. Выступление члена Палаты общин британского парламента Маргарет ХОДЖ может и должно иметь серьёзные последствия. Уже пошли разговоры о том, что этот шаг будет поддержан и другими странами Запада. Есть угроза ареста в Европе денег, выведенных из Казахстана, и активов, купленных на эти деньги. Если наш народ когда-нибудь и докажет свои права на эти деньги и активы, то они могут оказаться недоступными в течение долгих лет.
Вчера и президент страны поставил задачу о выработке мер по возврату украденных денег.
Напрашивается необходимость и нашему государству сделать опережающие шаги и арестовать эти активы раньше, чем это сделают западные страны. Но это невозможно в рамках нашего действующего законодательства.
В соответствии со ст. 3 Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Лидере Нации", неприкосновенным является все имущество, принадлежащее на праве частной собственности первому президенту и совместно проживающим с ним членам его семьи.
Неприкосновенность также распространяется на имущество, принадлежащее Фонду Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и иным учреждаемым им юридическим лицам. На имущество, принадлежащее на праве частной собственности первому президенту и совместно проживающим с ним членам его семьи, а также на имущество учреждаемых им юридических лиц не могут быть наложены какие бы то ни было ограничения. Даже санаторно-курортное обеспечение Н. НАЗАРБАЕВА и членов его семьи на шее нашего государства.
И отменять этот закон никто не собирается. И запущенный сбор подписей никакой пользы не принесёт.
Есть только один легитимный путь! Это – РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ.
Согласно закону, для этого нужно собрать 200 тысяч подписей граждан республики, равномерно представляющих все регионы страны. Для этого необходимо создать инициативную группу, в состав которой должны входить не менее трёх представителей от каждого региона. Получается 51 человек.
Инициативная группа образуется собранием, на котором присутствуют не менее 30 представителей от каждого региона. Это минимум 510 человек. Инициаторы должны обратиться не менее чем за 10 дней до проведения собрания в местный исполнительный орган, на территории которого будет проводиться собрание.
Самое главное – в законе нет ограничения времени на сбор подписей!
Если серьёзно взяться за дело, задача вполне реальная, и за предстоящую весну можно успеть собрать необходимое количество подписей. Остаётся только преодолеть бюрократические процедуры и к началу лета выйти на сам референдум.
На референдум нужно вынести два вопроса:
1. Об отмене Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Лидере Нации";
2. О возврате в собственность Республики Казахстан всех крупных предприятий, при приватизации которых были допущены нарушения законодательства.
P.S. Уважаемые друзья, в последнее время много слов и эмоций. Может, делом займёмся? Референдум потребует много сил, времени, сбора средств. Обращаюсь ко всем, кто имеет организационные возможности с региональными структурами, и предлагаю организовать АСАР по проведению референдума.
P.P.S. Уважаемое правительство Республики Казахстан, не нужно два месяца вырабатывать предложения. Просто примите меры для реализации вышеуказанных вопросов, сэкономите и время, и ресурсы. Дальше нужны только грамотные и патриотически настроенные генеральный прокурор и министр юстиции…
https://ratel.kz/outlook/o_neprikosnovennosti_imuschestva_pervogo_prezidenta_i_neobhodimosti_referenduma
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