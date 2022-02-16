Информацию про 20 тысяч террористов Токаеву доложило прежнее руководство КНБ - Ертысбаев

Астана. 16 февраля. КазТАГ – Руслан Искаков назначен председателем правления АО «Банк Развития Казахстана», сообщает пресс-служба АО «Национальный управляющий холдинг (НУХ) «Байтерек».



«Решением единственного акционера в лице АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» председателем правления и членом Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) с 16 февраля текущего года избран Искаков Руслан Викторович», - сообщили в НУХ в среду.



Искаков с февраля 2016 года занимал должность председателя правления, члена совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», до этого в 2014 по 2015 годы был заместителем председателя правления АО «СК «КазЭкспортГарант», а еще раньше - с 2011 по 2014 годы был заместителем директора департамента крупнейших клиентов ДБ АО «Сбербанк России».



Напомним, 11 января президент Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что «Банк развития Казахстана по сути превратился в личный банк для узкого круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы». 25 января были досрочно прекращены полномочия Абая Саркулова на посту главы БРК.