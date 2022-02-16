Информацию про 20 тысяч террористов Токаеву доложило прежнее руководство КНБ - Ертысбаев

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danilov 16 Февраля 2022 в 14:37:15
По его словам, нападавшие преследовали несколько целей. Одна из них — напугать президента.
«Они думали: «Сейчас мы его напугаем, может он сбежит». Пошло сильнейшее давление на президента Токаева. И эти цифры, которыми оперировал Токаев, – 20 тыс. террористов и так далее – это же ему еще прежнее руководство КНБ давало», — сказал Ертысбаев в интервью Гульнар Бажкеновой.
Напомним, твит про 20 тысяч террористов Касым-Жомарт Токаев удалил.
https://youtu.be/pFg45DoWpmQ
Комментарии, по рейтингу, по дате
Как же так, Кемелжемелич, псы то твои то до сих пор ищут 20000 террористов среди народа?! На масяню валить всю вину не получиться!!! За пролитую кровь надо отвечать!!!
Террорист - это субъект, который выполняет определенные действия, направленные на устрашение и насилие. Субъектами данного насилия может быть отдельное лицо, организация, группа людей Лица (или группы лиц), которые совершают эти страшные действия, чаще всего имеют цель дестабилизации ситуации в стране или в обществе.
Астана. 16 февраля. КазТАГ – Руслан Искаков назначен председателем правления АО «Банк Развития Казахстана», сообщает пресс-служба АО «Национальный управляющий холдинг (НУХ) «Байтерек».
«Решением единственного акционера в лице АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» председателем правления и членом Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) с 16 февраля текущего года избран Искаков Руслан Викторович», - сообщили в НУХ в среду.
Искаков с февраля 2016 года занимал должность председателя правления, члена совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», до этого в 2014 по 2015 годы был заместителем председателя правления АО «СК «КазЭкспортГарант», а еще раньше - с 2011 по 2014 годы был заместителем директора департамента крупнейших клиентов ДБ АО «Сбербанк России».
Напомним, 11 января президент Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что «Банк развития Казахстана по сути превратился в личный банк для узкого круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы». 25 января были досрочно прекращены полномочия Абая Саркулова на посту главы БРК.
«Решением единственного акционера в лице АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» председателем правления и членом Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) с 16 февраля текущего года избран Искаков Руслан Викторович», - сообщили в НУХ в среду.
Искаков с февраля 2016 года занимал должность председателя правления, члена совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», до этого в 2014 по 2015 годы был заместителем председателя правления АО «СК «КазЭкспортГарант», а еще раньше - с 2011 по 2014 годы был заместителем директора департамента крупнейших клиентов ДБ АО «Сбербанк России».
Напомним, 11 января президент Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что «Банк развития Казахстана по сути превратился в личный банк для узкого круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы». 25 января были досрочно прекращены полномочия Абая Саркулова на посту главы БРК.
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на круги своя? обойма перезаряжается по кругу
«Завтра, 17 февраля, в 20:30 национальный телеканал QAZAQSTAN покажет интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева», — написал Берик Уали.
Пресс-секретарь отметил, что Президент ответит на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях нашей страны с ключевыми внешнеполитическими партнерами.
Пресс-секретарь отметил, что Президент ответит на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях нашей страны с ключевыми внешнеполитическими партнерами.
Цитата: Dimmon от 16.02.2022 12:00:22
Quote:
Quote:
«Завтра, 17 февраля, в 20:30 национальный телеканал QAZAQSTAN покажет интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева», — написал Берик Уали.
Пресс-секретарь отметил, что Президент ответит на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях нашей страны с ключевыми внешнеполитическими партнерами.
Пресс-секретарь отметил, что Президент ответит на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях нашей страны с ключевыми внешнеполитическими партнерами.
Распологайтесь поудобнее перед зомбоящиками, завтра мебель сделает кувырок в прыжке и навешает на уши, лапшы у него на всех хватает
Цитата: Dragon от 16.02.2022 12:38:13
Распологайтесь поудобнее перед зомбоящиками, завтра мебель сделает кувырок в прыжке и навешает на уши, лапшы у него на всех хватает
Цитата: Dimmon от 16.02.2022 12:00:22
Quote:
Quote:
«Завтра, 17 февраля, в 20:30 национальный телеканал QAZAQSTAN покажет интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева», — написал Берик Уали.
Пресс-секретарь отметил, что Президент ответит на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях нашей страны с ключевыми внешнеполитическими партнерами.
Пресс-секретарь отметил, что Президент ответит на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях нашей страны с ключевыми внешнеполитическими партнерами.
Распологайтесь поудобнее перед зомбоящиками, завтра мебель сделает кувырок в прыжке и навешает на уши, лапшы у него на всех хватает
А конструктив есть какой-нибудь? Или так, просто поток пренебрежения? Такое впечатление, что только у тебя источник исключительно надёжный, а все, что не по тебе - зомбоящик
Цитата: Мимоходец от 16.02.2022 12:52:23
А конструктив есть какой-нибудь? Или так, просто поток пренебрежения? Такое впечатление, что только у тебя источник исключительно надёжный, а все, что не по тебе - зомбоящик
Цитата: Dragon от 16.02.2022 12:38:13
Распологайтесь поудобнее перед зомбоящиками, завтра мебель сделает кувырок в прыжке и навешает на уши, лапшы у него на всех хватает
Цитата: Dimmon от 16.02.2022 12:00:22
Quote:
Quote:
«Завтра, 17 февраля, в 20:30 национальный телеканал QAZAQSTAN покажет интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева», — написал Берик Уали.
Пресс-секретарь отметил, что Президент ответит на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях нашей страны с ключевыми внешнеполитическими партнерами.
Пресс-секретарь отметил, что Президент ответит на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях нашей страны с ключевыми внешнеполитическими партнерами.
Распологайтесь поудобнее перед зомбоящиками, завтра мебель сделает кувырок в прыжке и навешает на уши, лапшы у него на всех хватает
А конструктив есть какой-нибудь? Или так, просто поток пренебрежения? Такое впечатление, что только у тебя источник исключительно надёжный, а все, что не по тебе - зомбоящик
Я про 20000, про международных, про масимовских ... террористов. Если желание и ушей хватает на его сказку, пожалуйста, уши ваши.
Пысы. Уууу как подгорает у временно двуанусного зоохуйля.