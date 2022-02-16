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Мнения
Информацию про 20 тысяч террористов Токаеву доложило прежнее руководство КНБ - Ертысбаев
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danilov 16 Февраля 2022 в 14:37:15
Бывший советник первого президента Казахстана Ермухамет Ертысбаев заявил, информацию про 20 тысяч террористов Токаеву специально доложило прежнее руководство КНБ.
По его словам, нападавшие преследовали несколько целей. Одна из них — напугать президента.
«Они думали: «Сейчас мы его напугаем, может он сбежит». Пошло сильнейшее давление на президента Токаева. И эти цифры, которыми оперировал Токаев, – 20 тыс. террористов и так далее – это же ему еще прежнее руководство КНБ давало», — сказал Ертысбаев в интервью Гульнар Бажкеновой.
Напомним, твит про 20 тысяч террористов Касым-Жомарт Токаев удалил.

https://youtu.be/pFg45DoWpmQ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bIP6bIC 16.02.2022 в 15:43:40   # 790839
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  Dimmon 16.02.2022 в 15:47:59   # 790841
смотрел это интервью, озвучили версию что Масимов 5 января зашел к Токаеву с информацией о 20 тыс манифестантах и изложил ультиматум с требованием чухнуть из страны и передать власть семье
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  Dragon 16.02.2022 в 15:56:33   # 790844
Мебель переобувается очередной раз
Как же так, Кемелжемелич, псы то твои то до сих пор ищут 20000 террористов среди народа?! На масяню валить всю вину не получиться!!! За пролитую кровь надо отвечать!!!
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  bolatbol 16.02.2022 в 16:11:52   # 790846

Террорист - это субъект, который выполняет определенные действия, направленные на устрашение и насилие. Субъектами данного насилия может быть отдельное лицо, организация, группа людей Лица (или группы лиц), которые совершают эти страшные действия, чаще всего имеют цель дестабилизации ситуации в стране или в обществе.
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  vvka 16.02.2022 в 16:39:25   # 790848
Рано или поздно все тайное все равно станет явным. Так было и этого не изменить. Этим тупняшам давно уже пора понять - смердящие нафталином методы управления государством в стиле "Шариков и Швондер" уже не работают.
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  Dimmon 16.02.2022 в 17:02:45   # 790849
Quote:
Астана. 16 февраля. КазТАГ – Руслан Искаков назначен председателем правления АО «Банк Развития Казахстана», сообщает пресс-служба АО «Национальный управляющий холдинг (НУХ) «Байтерек».

«Решением единственного акционера в лице АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» председателем правления и членом Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) с 16 февраля текущего года избран Искаков Руслан Викторович», - сообщили в НУХ в среду.

Искаков с февраля 2016 года занимал должность председателя правления, члена совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», до этого в 2014 по 2015 годы был заместителем председателя правления АО «СК «КазЭкспортГарант», а еще раньше - с 2011 по 2014 годы был заместителем директора департамента крупнейших клиентов ДБ АО «Сбербанк России».

Напомним, 11 января президент Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что «Банк развития Казахстана по сути превратился в личный банк для узкого круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы». 25 января были досрочно прекращены полномочия Абая Саркулова на посту главы БРК.


%)
на круги своя? обойма перезаряжается по кругу
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  Dimmon 16.02.2022 в 18:00:22   # 790850
Quote:
«Завтра, 17 февраля, в 20:30 национальный телеканал QAZAQSTAN покажет интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева», — написал Берик Уали.

Пресс-секретарь отметил, что Президент ответит на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях нашей страны с ключевыми внешнеполитическими партнерами.
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  Dragon 16.02.2022 в 18:38:13   # 790851
Цитата: Dimmon от 16.02.2022 12:00:22
Quote:
«Завтра, 17 февраля, в 20:30 национальный телеканал QAZAQSTAN покажет интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева», — написал Берик Уали.

Пресс-секретарь отметил, что Президент ответит на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях нашей страны с ключевыми внешнеполитическими партнерами.


Распологайтесь поудобнее перед зомбоящиками, завтра мебель сделает кувырок в прыжке и навешает на уши, лапшы у него на всех хватает
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  Мимоходец 16.02.2022 в 18:52:23   # 790852
Цитата: Dragon от 16.02.2022 12:38:13
Цитата: Dimmon от 16.02.2022 12:00:22
Quote:
«Завтра, 17 февраля, в 20:30 национальный телеканал QAZAQSTAN покажет интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева», — написал Берик Уали.

Пресс-секретарь отметил, что Президент ответит на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях нашей страны с ключевыми внешнеполитическими партнерами.


Распологайтесь поудобнее перед зомбоящиками, завтра мебель сделает кувырок в прыжке и навешает на уши, лапшы у него на всех хватает


А конструктив есть какой-нибудь? Или так, просто поток пренебрежения? Такое впечатление, что только у тебя источник исключительно надёжный, а все, что не по тебе - зомбоящик
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  Dragon 16.02.2022 в 18:59:57   # 790854
Цитата: Мимоходец от 16.02.2022 12:52:23
Цитата: Dragon от 16.02.2022 12:38:13
Цитата: Dimmon от 16.02.2022 12:00:22
Quote:
«Завтра, 17 февраля, в 20:30 национальный телеканал QAZAQSTAN покажет интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева», — написал Берик Уали.

Пресс-секретарь отметил, что Президент ответит на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях нашей страны с ключевыми внешнеполитическими партнерами.


Распологайтесь поудобнее перед зомбоящиками, завтра мебель сделает кувырок в прыжке и навешает на уши, лапшы у него на всех хватает


А конструктив есть какой-нибудь? Или так, просто поток пренебрежения? Такое впечатление, что только у тебя источник исключительно надёжный, а все, что не по тебе - зомбоящик


Я про 20000, про международных, про масимовских ... террористов. Если желание и ушей хватает на его сказку, пожалуйста, уши ваши.

Пысы. Уууу как подгорает у временно двуанусного зоохуйля.
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