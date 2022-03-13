Как жить дальше?

Комментарии, по рейтингу, по дате
Вы путаете людей настроенных патриотически к своей Родине с коммунистами наверное, хотя среди нынешних коммунистов тоже могут быть приличные люди .
Цитата: NBE от 13.03.2022 11:49:17
Умные люди в самой России понимают куда ведет это война и санкции, в отличии от ура-ватников, которые думают что уже через месяц Россия превратится в СССР со всеми его благами.
Умные люди в самой России понимают куда ведет это война и санкции, в отличии от ура-ватников, которые думают что уже через месяц Россия превратится в СССР со всеми его благами.
Скорее Русляндия распадется, нежели Совок воссоздастся.
Цитата: Даун от 13.03.2022 13:30:24
Я так понял с карты мира Россию можно удалить
Я так понял с карты мира Россию можно удалить
Да, можете вообще в таком случае весь земной шарик почистить...