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Как жить дальше?
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danilov 13 Марта 2022 в 17:38:34
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  NBE 13.03.2022 в 17:49:17   # 794635
Умные люди в самой России понимают куда ведет это война и санкции, в отличии от ура-ватников, которые думают что уже через месяц Россия превратится в СССР со всеми его благами.
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  GoodZone 13.03.2022 в 18:04:12   # 794636
NBE 13.03.2022 в 17:49:17 # 794635
Вы путаете людей настроенных патриотически к своей Родине с коммунистами наверное, хотя среди нынешних коммунистов тоже могут быть приличные люди .
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  stasik02 13.03.2022 в 18:05:27   # 794637
20 минут какой то бредятины
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  Panasonic 13.03.2022 в 18:05:42   # 794638
Цитата: NBE от 13.03.2022 11:49:17
Умные люди в самой России понимают куда ведет это война и санкции, в отличии от ура-ватников, которые думают что уже через месяц Россия превратится в СССР со всеми его благами.

Скорее Русляндия распадется, нежели Совок воссоздастся.
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  bolatbol 13.03.2022 в 18:23:31   # 794640
Херои хуляют. Хер с ним, Херсоном. И нехай херачат Харьков.

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  GoodZone 13.03.2022 в 19:03:02   # 794642
"Умные люди в самой России понимают"...
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  Даун 13.03.2022 в 19:30:24   # 794643
Я так понял с карты мира Россию можно удалить
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  GoodZone 13.03.2022 в 19:49:53   # 794644
Цитата: Даун от 13.03.2022 13:30:24
Я так понял с карты мира Россию можно удалить

Да, можете вообще в таком случае весь земной шарик почистить...
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  htmaker 13.03.2022 в 19:58:23   # 794645
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  СССР 13.03.2022 в 20:15:15   # 794646
Тем временем Порошенко



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  GoodZone 13.03.2022 в 20:35:54   # 794648
Почитайте "Доктор Живаго" Пастернака - в этой книге отражена вся суть русской интеллигенции... Ничего не поменялось с тех пор.
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  Skype 13.03.2022 в 23:10:14   # 794658
Ваш хлопчик

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