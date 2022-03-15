Кайрат САТЫБАЛДЫ, Allur, Акорда, УТИЛЬСБОР: Какая связь?

Почему Назарбаев оказался в Турции?



После Января обширное семейство Нурсултана Назарбаева (как выяснилось, за исключением самого безбашенного из них) рассосалось по заграничным виллам и замкам. В безопасности и комфорте легче ожидать решения своей участи. Их судьба во многом зависит от официальной оценки причин январской трагедии. Если ориентироваться на информационные вбросы из Акорды (например, высказывания высокопоставленного сенатора Аскара Шакирова на ютубканале ГИПЕРБОРЕЙ), окружение первого президента может быть обвинено не только в банальном расхищении национальных богатств, коррупции, но и в попытке государственного переворота. Новость о задержании Кайрата Сатыбалды тому наглядное подтверждение.



Бросается в глаза, что событие это произошло вскоре после того, как его дядюшка – бывший елбасы, а ныне заслуженный пенсионер – покинул пределы Казахстана.



Надо заметить, что Назарбаев и тут создал своего рода политический прецедент. Дело в том, что все низложенные правители постсоветского пространства, если остаются в живых, поселяются, как правило, в пределах бывшей метрополии. Исключением из правила стал Курманбек Бакиев, но и в Беларуси он, наверняка, находится в пределах досягаемости «белого царя».



Вернемся к Назарбаеву. Его статус после январской трагедии резко переменился. Из Елбасы-лидера нации он в одночасье стал аманатом. Но не «заветом предков», а высокородным заложником. В Астане, под надежным присмотром охраны, Токаев имел возможность контролировать поведение своего визави. С другой стороны, многолетний казахский правитель успел стать носителем многих своих и чужих дворцовых тайн. Напомню лишний раз: он более двадцати лет был конфидентом Владимира Путина, знал реальные обстоятельства весьма щепетильных вопросов и способов их разрешения. А тут, на тебе: в разгар вооруженного противостояния России с Украиной и «коллективным Западом», Назарбаев вдруг оказался на территории страны НАТО! Попахивает изменой.



Как это у него получилось? Версия, что Назарбаев улизнул, воспользовавшись суматохой начавшейся войны, больше подходит для авантюрной беллетристики, чем для Realpolitik. По всей видимости, важнейшую роль в «побеге» сыграл турецкий лидер Реджеп Эрдоган, пригласивший к себе пожизненного председателя Тюркского Совета. Тем паче, что именно он этой должностью Назарбаева и одарил.



Однако, в вопросе заложничества Назарбаева есть и сугубо внутренние аспекты. Кого бы не назвал Генеральный прокурор виновником трагических событий в январе, для объективности и всесторонности следствия необходимо допросить, в том числе, и самого Назарбаева. Вместе с тем, нормы конституционного закона «О первом президенте» полноте расследования явным образом препятствуют. Токаеву было проще отпустить аманата на все четыре стороны, чем решить эту юридическую и политическую коллизию.



Понятно, что у «простых» решений бывают сложные побочные эффекты. С переменой местопребывания Назарбаева произошло качественное усиление позиций всего его клана. Без объединяющего начала, шамалганская диаспора в Дубаях представляла из себя, скорее банку с каракуртами, чем загранбюро партии «Нағыз Нұротан», способное к борьбе за свои привилегии и материальные ценности. С учетом этих обстоятельств, эмиграция первого президента может иметь долгосрочные последствия.