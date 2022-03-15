Украина: война и долг // Олег Комолов. Простые числа

Пресс-служба суда Алмалинского района Алма-Аты сообщает о приговоре в пять лет лишения свободы двум казахстанцам за посты в социальных сетях, в которых они разжигали ненависть в адрес лиц русской национальности.«Судом установлено, что подсудимые Б. и Н. начиная с 2018 года публиковали на своих страницах в социальной сети посты, направленные на разжигание национальной и социальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства лиц русской национальности», – сказано в сообщении суда на его странице в Facebook.Помимо этого суд отмечает призывы подсудимых к применению физической силы к лицам русской национальности. Они указывали на неполноценность россиян из-за их национальной и расовой принадлежности.Помимо этого, один осужденный призывал к тому, чтобы изменить государственный строй, насильно захватить власть и насильственно изменить конституционный строй.