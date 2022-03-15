Украина: война и долг // Олег Комолов. Простые числа

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danilov 15 Марта 2022 в 16:02:19
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«Судом установлено, что подсудимые Б. и Н. начиная с 2018 года публиковали на своих страницах в социальной сети посты, направленные на разжигание национальной и социальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства лиц русской национальности», – сказано в сообщении суда на его странице в Facebook.
Помимо этого суд отмечает призывы подсудимых к применению физической силы к лицам русской национальности. Они указывали на неполноценность россиян из-за их национальной и расовой принадлежности.
Помимо этого, один осужденный призывал к тому, чтобы изменить государственный строй, насильно захватить власть и насильственно изменить конституционный строй.
Цитата: bolatbol от 15.03.2022 13:30:46
Пресс-служба суда Алмалинского района Алма-Аты сообщает о приговоре в пять лет лишения свободы двум казахстанцам за посты в социальных сетях, в которых они разжигали ненависть в адрес лиц русской национальности.
«Судом установлено, что подсудимые Б. и Н. начиная с 2018 года публиковали на своих страницах в социальной сети посты, направленные на разжигание национальной и социальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства лиц русской национальности», – сказано в сообщении суда на его странице в Facebook.
Помимо этого суд отмечает призывы подсудимых к применению физической силы к лицам русской национальности. Они указывали на неполноценность россиян из-за их национальной и расовой принадлежности.
Помимо этого, один осужденный призывал к тому, чтобы изменить государственный строй, насильно захватить власть и насильственно изменить конституционный строй.
Пресс-служба суда Алмалинского района Алма-Аты сообщает о приговоре в пять лет лишения свободы двум казахстанцам за посты в социальных сетях, в которых они разжигали ненависть в адрес лиц русской национальности.
«Судом установлено, что подсудимые Б. и Н. начиная с 2018 года публиковали на своих страницах в социальной сети посты, направленные на разжигание национальной и социальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства лиц русской национальности», – сказано в сообщении суда на его странице в Facebook.
Помимо этого суд отмечает призывы подсудимых к применению физической силы к лицам русской национальности. Они указывали на неполноценность россиян из-за их национальной и расовой принадлежности.
Помимо этого, один осужденный призывал к тому, чтобы изменить государственный строй, насильно захватить власть и насильственно изменить конституционный строй.
Вот вот это как раз про тебя. Живёшь жрёшь пьёшь и срешь в РК. А на понимаешь своей принадлежности и предназначение.
Цитата: bolatbol от 15.03.2022 13:30:46
Пресс-служба суда Алмалинского района Алма-Аты сообщает о приговоре в пять лет лишения свободы двум казахстанцам за посты в социальных сетях, в которых они разжигали ненависть в адрес лиц русской национальности.
«Судом установлено, что подсудимые Б. и Н. начиная с 2018 года публиковали на своих страницах в социальной сети посты, направленные на разжигание национальной и социальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства лиц русской национальности», – сказано в сообщении суда на его странице в Facebook.
Помимо этого суд отмечает призывы подсудимых к применению физической силы к лицам русской национальности. Они указывали на неполноценность россиян из-за их национальной и расовой принадлежности.
Помимо этого, один осужденный призывал к тому, чтобы изменить государственный строй, насильно захватить власть и насильственно изменить конституционный строй.
Пресс-служба суда Алмалинского района Алма-Аты сообщает о приговоре в пять лет лишения свободы двум казахстанцам за посты в социальных сетях, в которых они разжигали ненависть в адрес лиц русской национальности.
«Судом установлено, что подсудимые Б. и Н. начиная с 2018 года публиковали на своих страницах в социальной сети посты, направленные на разжигание национальной и социальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства лиц русской национальности», – сказано в сообщении суда на его странице в Facebook.
Помимо этого суд отмечает призывы подсудимых к применению физической силы к лицам русской национальности. Они указывали на неполноценность россиян из-за их национальной и расовой принадлежности.
Помимо этого, один осужденный призывал к тому, чтобы изменить государственный строй, насильно захватить власть и насильственно изменить конституционный строй.
А подлизиваться к другой нации, живя в своей стране, это можно расценить как измену родине.
Насчет неполноценности, их я вижу людьми с недоразвитым умом. А их шовинизм и великодержавие - для меня меня это как котенок думает, что он лев.
Цитата: Panasonic от 15.03.2022 14:32:18Поносоник, поэтому бесишься? )))
Насчет физ.расправы, лично мне здешние ватники нах не нужны. Я их на хую вертел.
Насчет неполноценности, их я вижу людьми с недоразвитым умом. А их шовинизм и великодержавие - для меня меня это как котенок думает, что он лев.
Насчет физ.расправы, лично мне здешние ватники нах не нужны. Я их на хую вертел.
Насчет неполноценности, их я вижу людьми с недоразвитым умом. А их шовинизм и великодержавие - для меня меня это как котенок думает, что он лев.
Цитата: Manitu от 15.03.2022 15:42:55
Уважаемый Panasonic, Вам не кажется, что Вы в своей русофобии перешли границы дозволенного? Думаю админу самое время вмешаться, пока не вмешались соответствующие органы.
Уважаемый Panasonic, Вам не кажется, что Вы в своей русофобии перешли границы дозволенного? Думаю админу самое время вмешаться, пока не вмешались соответствующие органы.
Каким боком слово "русофобия" имеет отношение к словам - "ватник", "шовинизм", "великодержавие"?