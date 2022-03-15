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Украина: война и долг // Олег Комолов. Простые числа
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danilov 15 Марта 2022 в 16:02:19
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  Walter 15.03.2022 в 18:18:25   # 794796
Олег Олегович Комолов (род. 7 июля 1988, Москва) — российский экономист, общественный деятель. Великий эксперт по Украине. В своём гамне не может разобраться. В Украину залез.
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  bolatbol 15.03.2022 в 19:30:46   # 794797
Пресс-служба суда Алмалинского района Алма-Аты сообщает о приговоре в пять лет лишения свободы двум казахстанцам за посты в социальных сетях, в которых они разжигали ненависть в адрес лиц русской национальности.

«Судом установлено, что подсудимые Б. и Н. начиная с 2018 года публиковали на своих страницах в социальной сети посты, направленные на разжигание национальной и социальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства лиц русской национальности», – сказано в сообщении суда на его странице в Facebook.

Помимо этого суд отмечает призывы подсудимых к применению физической силы к лицам русской национальности. Они указывали на неполноценность россиян из-за их национальной и расовой принадлежности.

Помимо этого, один осужденный призывал к тому, чтобы изменить государственный строй, насильно захватить власть и насильственно изменить конституционный строй.
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  Walter 15.03.2022 в 19:40:13   # 794798
Цитата: bolatbol от 15.03.2022 13:30:46
Пресс-служба суда Алмалинского района Алма-Аты сообщает о приговоре в пять лет лишения свободы двум казахстанцам за посты в социальных сетях, в которых они разжигали ненависть в адрес лиц русской национальности.

«Судом установлено, что подсудимые Б. и Н. начиная с 2018 года публиковали на своих страницах в социальной сети посты, направленные на разжигание национальной и социальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства лиц русской национальности», – сказано в сообщении суда на его странице в Facebook.

Помимо этого суд отмечает призывы подсудимых к применению физической силы к лицам русской национальности. Они указывали на неполноценность россиян из-за их национальной и расовой принадлежности.

Помимо этого, один осужденный призывал к тому, чтобы изменить государственный строй, насильно захватить власть и насильственно изменить конституционный строй.

Вот вот это как раз про тебя. Живёшь жрёшь пьёшь и срешь в РК. А на понимаешь своей принадлежности и предназначение.
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  Panasonic 15.03.2022 в 20:27:14   # 794800
Цитата: bolatbol от 15.03.2022 13:30:46
Пресс-служба суда Алмалинского района Алма-Аты сообщает о приговоре в пять лет лишения свободы двум казахстанцам за посты в социальных сетях, в которых они разжигали ненависть в адрес лиц русской национальности.

«Судом установлено, что подсудимые Б. и Н. начиная с 2018 года публиковали на своих страницах в социальной сети посты, направленные на разжигание национальной и социальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства лиц русской национальности», – сказано в сообщении суда на его странице в Facebook.

Помимо этого суд отмечает призывы подсудимых к применению физической силы к лицам русской национальности. Они указывали на неполноценность россиян из-за их национальной и расовой принадлежности.

Помимо этого, один осужденный призывал к тому, чтобы изменить государственный строй, насильно захватить власть и насильственно изменить конституционный строй.

А подлизиваться к другой нации, живя в своей стране, это можно расценить как измену родине.
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  Panasonic 15.03.2022 в 20:32:18   # 794802
Насчет физ.расправы, лично мне здешние ватники нах не нужны. Я их на хую вертел.

Насчет неполноценности, их я вижу людьми с недоразвитым умом. А их шовинизм и великодержавие - для меня меня это как котенок думает, что он лев.
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  Ал 15.03.2022 в 20:46:20   # 794803
Цитата: Panasonic от 15.03.2022 14:32:18
Насчет физ.расправы, лично мне здешние ватники нах не нужны. Я их на хую вертел.

Насчет неполноценности, их я вижу людьми с недоразвитым умом. А их шовинизм и великодержавие - для меня меня это как котенок думает, что он лев.
Поносоник, поэтому бесишься? )))
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  Manitu 15.03.2022 в 21:42:55   # 794812
Уважаемый Panasonic, Вам не кажется, что Вы в своей русофобии перешли границы дозволенного? Думаю админу самое время вмешаться, пока не вмешались соответствующие органы.
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  Мура45 15.03.2022 в 21:50:55   # 794813
Цитата: Manitu от 15.03.2022 15:42:55
Уважаемый Panasonic, Вам не кажется, что Вы в своей русофобии перешли границы дозволенного? Думаю админу самое время вмешаться, пока не вмешались соответствующие органы.

Каким боком слово "русофобия" имеет отношение к словам - "ватник", "шовинизм", "великодержавие"?
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