Автопром и автохлам

стоп стоп товарисчи давайте корректно ставить вопросы и проводить анализыбыл недавно в астере, там нету гранты за такие бабки, нива стоила 8 веста около 10, гранты вроде не было в наличиидалее из 3х сравнимаемых авто кореец и американец действительно автохлам так как экспортированы с этикеткой УТИЛЬ, т.е. авто с серьезными повреждениями и снятые с учета (с эксплуатации), такие авто запускать нельзянормальный американец camry 50/55 и в штатах стоит не меньше 20 тыс , плюс дорога мин 6-7 тыс плюс маржа выйдет не меньше 11-12 млн без утильсбора и ндс, а "дешевые" американцы / корейцы это все утиль, SALVAGEhttps://www.copart.com/saleListResult/32/2022-03-15/A?location=DC%20-%20Washington%20DC&saleDate=1647352800000&liveAuction=false&from=&yardNum=32я не в коей мере не сторонник утильсбора и нашего воздушного автопромапросто анализ надо проводить правильно, взять например новый корейский акцент японскую короллу и сравнивать, выводы однозначно не изменятся