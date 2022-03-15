Автопром и автохлам

Комментарии, по рейтингу, по дате
был недавно в астере, там нету гранты за такие бабки, нива стоила 8 веста около 10, гранты вроде не было в наличии
далее из 3х сравнимаемых авто кореец и американец действительно автохлам так как экспортированы с этикеткой УТИЛЬ, т.е. авто с серьезными повреждениями и снятые с учета (с эксплуатации), такие авто запускать нельзя
нормальный американец camry 50/55 и в штатах стоит не меньше 20 тыс , плюс дорога мин 6-7 тыс плюс маржа выйдет не меньше 11-12 млн без утильсбора и ндс, а "дешевые" американцы / корейцы это все утиль, SALVAGE
https://www.copart.com/saleListResult/32/2022-03-15/A?location=DC%20-%20Washington%20DC&saleDate=1647352800000&liveAuction=false&from=&yardNum=32
я не в коей мере не сторонник утильсбора и нашего воздушного автопрома
просто анализ надо проводить правильно, взять например новый корейский акцент японскую короллу и сравнивать, выводы однозначно не изменятся
Цитата: Dimmon от 15.03.2022 11:21:44
стоп стоп товарисчи давайте корректно ставить вопросы и проводить анализы
был недавно в астере, там нету гранты за такие бабки, нива стоила 8 веста около 10, гранты вроде не было в наличии
далее из 3х сравнимаемых авто кореец и американец действительно автохлам так как экспортированы с этикеткой УТИЛЬ, т.е. авто с серьезными повреждениями и снятые с учета (с эксплуатации), такие авто запускать нельзя
нормальный американец camry 50/55 и в штатах стоит не меньше 20 тыс , плюс дорога мин 6-7 тыс плюс маржа выйдет не меньше 11-12 млн без утильсбора и ндс, а "дешевые" американцы / корейцы это все утиль, SALVAGE
https://www.copart.com/saleListResult/32/2022-03-15/A?location=DC%20-%20Washington%20DC&saleDate=1647352800000&liveAuction=false&from=&yardNum=32
я не в коей мере не сторонник утильсбора и нашего воздушного автопрома
просто анализ надо проводить правильно, взять например новый корейский акцент японскую короллу и сравнивать, выводы однозначно не изменятся
стоп стоп товарисчи давайте корректно ставить вопросы и проводить анализы
был недавно в астере, там нету гранты за такие бабки, нива стоила 8 веста около 10, гранты вроде не было в наличии
далее из 3х сравнимаемых авто кореец и американец действительно автохлам так как экспортированы с этикеткой УТИЛЬ, т.е. авто с серьезными повреждениями и снятые с учета (с эксплуатации), такие авто запускать нельзя
нормальный американец camry 50/55 и в штатах стоит не меньше 20 тыс , плюс дорога мин 6-7 тыс плюс маржа выйдет не меньше 11-12 млн без утильсбора и ндс, а "дешевые" американцы / корейцы это все утиль, SALVAGE
https://www.copart.com/saleListResult/32/2022-03-15/A?location=DC%20-%20Washington%20DC&saleDate=1647352800000&liveAuction=false&from=&yardNum=32
я не в коей мере не сторонник утильсбора и нашего воздушного автопрома
просто анализ надо проводить правильно, взять например новый корейский акцент японскую короллу и сравнивать, выводы однозначно не изменятся
Эксперт ты однозначно зачётный. Много видно авто перепробовал. Теперь по своему опыту. В 2010 брал камри американца прям оттуда. В 2012 тоже оттуда же короллу. Теперь именно по машинам отдельно. Камри была конечно не идеальная. Пробег 40 000 миль. Сразу менял ремни, ролики помпу амортизаторы рулевой рычаг. Замена подшипников компрессора кондейшн. Все. Ездил полным ходом до 14 года. Затем отдал студенту своему. За 2017 г. Авто практически не экмплуатировалось. На данный момент в полный рост ездит на севере страны по объектам.ни каких вопросов по нему нет. Королла куплена как списаный авто. С фото и видео было видно что на паркинге в пиндосии ей снесли передний и задний бампера. Конечно не без последствий. Авто был восстановлен. Заменены правое крыло амортизаторы помпа ремни трубки некоторые. Авто был с пробегом 75 миль. Авто был полностью покрашен. В салоне запах нового авто. Тоже на нем студент ездил в институт. Также по нему с ним руками вопросов не возникало. В прошлом году забрали с руками и ногами за пол часа после подачи объявления. Поэтому не понимаю почему такие авто называют автохлам в сравнении с российским. Российский авто с самого конвейера уже автохлам. Или даже на середине конвейера уже ведро. Ну никак нельзя сравнить с тойотой. Тоже касается и корейского а-то имеется ввиду те комплектвюации что приходят к нам и собираются якобы здесь. Были у меня авто именно корейской сборки. Но то что написано мало ин кз это совсем не то. Иногда вызыааю такси и сравниваю.