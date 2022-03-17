Культура отмены. iXBT games

Комментарии, по рейтингу, по дате
P.S.: родной язык для меня, язык на котором я думаю это русский язык.
Цитата: bolatbol от 17.03.2022 05:35:35Если Запад скинет свою маску лицемерия и займется тем, что ему привычно многие сотни лет, то ничего страшного ему не грозит кроме потери людских ресурсов во имя своих идей. А сказки про всех равных во всем мире пусть засунут куда подальше.
Нравится это кому-то, или не нравится так, что кушать не может, но объективно Россия сильнее всех и богаче ресурсами. В санкционной войне Запад скорее сдохнет от голода, чем Россия. Поэтому ему лучше договориться о разделе сфер влияния.
Нравится это кому-то, или не нравится так, что кушать не может, но объективно Россия сильнее всех и богаче ресурсами. В санкционной войне Запад скорее сдохнет от голода, чем Россия. Поэтому ему лучше договориться о разделе сфер влияния.
Цитата: NBE от 17.03.2022 05:09:08
Я как казах полностью проецирую операцию украинской насильственной русификации на Казахстан, поэтому эмоциями я полностью за Украину. И да, это война сильнейший имиджевый удар по русскому миру. В первые дни войны я даже не мог слушать российские военные песни, в которых была показана российская армия (а эти клипы мне нравились), и это пока не прошло. Поэтому понимаю Dragon-a, которого колотит жестко. Поэтому культура отмены России нас тоже задело, и без всякой американской пропаганды.
P.S.: родной язык для меня, язык на котором я думаю это русский язык.
Я как казах полностью проецирую операцию украинской насильственной русификации на Казахстан, поэтому эмоциями я полностью за Украину. И да, это война сильнейший имиджевый удар по русскому миру. В первые дни войны я даже не мог слушать российские военные песни, в которых была показана российская армия (а эти клипы мне нравились), и это пока не прошло. Поэтому понимаю Dragon-a, которого колотит жестко. Поэтому культура отмены России нас тоже задело, и без всякой американской пропаганды.
P.S.: родной язык для меня, язык на котором я думаю это русский язык.
Русский мир - это абстракция. Выдумка.
Не буду заново печатать, но это мой коммент в Ютубе. Без срача добро пожаловать на обсуждение.
Посмотрите реакцию на события со стороны нейтральной страны. Венгрия.
1956 год. Оккупация силами СССР. Крови там немеряно было. И венгры это не забыли. И что говорят теперь официальные лица Венгрии, а не блогеры и доморощенные политологи. Из интервью Миклоша Кевехази, консультанта при правительстве Венгрии.
"Ранее пресс-секретарь главы венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что Венгрия не собирается блокировать санкции Евросоюза против России, в том числе касающихся отключения от SWIFT. Он также заверил, что Будапешт, вопреки широко распространенному представлению, никогда не блокировал санкции, предложенные против России. Хотя сам премьер-министр Виктор Орбан ранее говорил, что Венгрии нужно максимально дистанцироваться от конфликта на Украине."
Почему, задайте себе вопрос. Они ж европейцы.
"Вы упомянули Сороса, который заявил, что «храбрые украинцы сейчас находятся на передовой, рискуют своими жизнями при атаке, которая напоминает мне осаду Будапешта в 1944 году». Как в Венгрии отреагировали на такое странное сравнение?
— Сороса в Венгрии ласково-саркастически называют «дядя Дьордь». Кстати, его отец занимался спасением евреев за деньги во время нацистского режима с осени 1944 года, когда Гитлер фактически полностью оккупировал Венгрию. То есть он не спасал своих соотечественников из-за своих убеждений, но и еще заработал на них.
Что касается осады Будапешта, то у венгров (говорю это не для спасения нашей репутации) такой национальный характер, что мы держимся до конца. Очень многие нам с удовольствием напоминают, что мы были последними союзниками Гитлера. Это правда. Мы с ними были заодно и до конца держались. Поэтому когда советские войска пришли в Восточную Европу, венгры, в отличие от чехов или румын, встретили их с оружием. Это уже военно-политический вопрос, что если враг встречает тебя с оружием, то его надо уничтожить. Поэтому такие жестокие бои были на территории Венгрии. Мы сопротивлялись советской армии и были оккупированы как проигравшая сторона.
Красивый пассаж. Из песни слова не выкинешь. Но далее ещё интереснее.
"Если вернуться к высказыванию Сороса, то, судя по этому историческому примеру, получается, что он хочет использовать лучшие качества русских и украинцев, чтобы стравить их?" У господина Сороса очень много аспектов. Он как храбрый портняжка хочет убить семерых одним ударом. Он финансирует либеральные силы в Венгрии, Германии и во всей Европе. Сейчас Сорос немного отошел от дел, но его сын постоянно контактирует с некоторыми депутатами Европарламента. И когда в декабре Путин выступил с предложениями о гарантии безопасности, он уже продумывал, как себя вести и как лучше организовать нападение на Россию. Так что оба Сороса играют большую роль в этом вопросе.
Ну и вишенка на торт. ЭТО ВЕНГР ГОВОРИТ, А НЕ СКАБЕЕВА ИЛИ ЕЩЁ КТО!
"США готовили большую операцию против России долгие годы. Они готовили людей на Западной Украине. Уже лет 20 назад там была молодежь, которая была готова если не нападать на Россию, то как минимум публично выражать свою ненависть. А с тех пор выросло новое поколение, которым промывали мозги. Я не психиатр, но мне кажется, что из них это уже не выбить. От такой Украины Венгрия будет дистанцироваться, несмотря на давление из Брюсселя. Нам нужна нормальная Украина, с которой можно торговать и ездить друг к другу в гости.
Что касается США, то чем бы ни закончилась эта военная операция, от своих планов они не откажутся. Еще 30 лет назад западные политики постоянно высказывались в том духе, что на каком основании Россия сидит на таком количестве алмазов, нефти и газа. Самая главная цель этой войны — отобрать у России такое колоссальное богатство. Только природные ресурсы России некоторыми экспертами оцениваются в 8 тысяч триллионов долларов, и не говоря уже о воде и лесе (возможно, будущие войны будут за них вестись).
Запад выстроил свой образ жизни таким образом, что он достигался за счет ограбления других. Они уже грабили Северному Америку, Южную Америку, Африку и Азию. Если лишить его этого образа жизни, он будет медленно умирать. У них больше нет денег, поэтому единственное колоссальное богатство есть только у Росси
Запад выстроил свой образ жизни таким образом, что он достигался за счет ограбления других. Они уже грабили Северному Америку, Южную Америку, Африку и Азию. Если лишить его этого образа жизни, он будет медленно умирать. У них больше нет денег....Вполне.Яснее ясного.