Культура отмены. iXBT games

Я как казах полностью проецирую операцию украинской насильственной русификации на Казахстан, поэтому эмоциями я полностью за Украину. И да, это война сильнейший имиджевый удар по русскому миру. В первые дни войны я даже не мог слушать российские военные песни, в которых была показана российская армия (а эти клипы мне нравились), и это пока не прошло. Поэтому понимаю Dragon-a, которого колотит жестко. Поэтому культура отмены России нас тоже задело, и без всякой американской пропаганды.P.S.: родной язык для меня, язык на котором я думаю это русский язык.