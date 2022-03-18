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Клим Жуков. Украина сегодня - наша по\беда?
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danilov 18 Марта 2022 в 14:46:27
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 18.03.2022 в 16:25:08   # 795154
Всех, кто поддерживает воссоединение Крыма с Россией поздравляю с этим праздником!!! Добра, мира, процветания! Сила в правде! Всем удачи!
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  walker 18.03.2022 в 17:06:47   # 795156
Пижженное не приносит счастья.
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  GoodZone 18.03.2022 в 17:40:50   # 795158
Цитата: walker от 18.03.2022 11:06:47
Пижженное не приносит счастья.

Оно украм ничего хорошего и не принесло
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  Lukas 18.03.2022 в 18:11:23   # 795164
Цитата: walker от 18.03.2022 11:06:47
Пижженное не приносит счастья.


@walker - как же здесь без вас, не обошлось.

Скажите ваши вежливые выпады-цитаты, узбекам, они вам на многое откроют глаза про Южно-Казахстанскую область.

Крым был и до в составе РФ, и после с 1917 года, когда были "нарезаны" и сохранились границы многих на тот момент еще не существовавших тогда современных республик.
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  Panasonic 18.03.2022 в 18:21:46   # 795167
Цитата: Lukas от 18.03.2022 12:11:23
Цитата: walker от 18.03.2022 11:06:47
Пижженное не приносит счастья.


@walker - как же здесь без вас, не обошлось.

Скажите ваши вежливые выпады-цитаты, узбекам, они вам на многое откроют глаза про Южно-Казахстанскую область.

Крым был и до в составе РФ, и после с 1917 года, когда были "нарезаны" и сохранились границы многих на тот момент еще не существовавших тогда современных республик.

Но в 1997 и кажись в 2003, были два договора, в котором РФ признавала границы Украины. А в 2014м они от этих договоров отреклись.

Двуличие, однако
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  Alice004 18.03.2022 в 18:33:01   # 795168
Цитата: walker от 18.03.2022 11:06:47
Пижженное не приносит счастья.

К этой многозначительной фразе вам еще следовало зловеще добавить "И все вернется бумерангом!"
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  Walter 18.03.2022 в 18:38:19   # 795170
Цитата: Lukas от 18.03.2022 12:11:23
Цитата: walker от 18.03.2022 11:06:47
Пижженное не приносит счастья.


@walker - как же здесь без вас, не обошлось.

Скажите ваши вежливые выпады-цитаты, узбекам, они вам на многое откроют глаза про Южно-Казахстанскую область.

Крым был и до в составе РФ, и после с 1917 года, когда были "нарезаны" и сохранились границы многих на тот момент еще не существовавших тогда современных республик.

Эй ущербный рф когда образовалась? И Крым с каких годов существует?
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  Walter 18.03.2022 в 18:41:08   # 795172
Что за орк? Откуда?
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  Lukas 18.03.2022 в 18:51:26   # 795173
Цитата: Walter от 18.03.2022 12:38:19
Цитата: Lukas от 18.03.2022 12:11:23
Цитата: walker от 18.03.2022 11:06:47
Пижженное не приносит счастья.


@walker - как же здесь без вас, не обошлось.

Скажите ваши вежливые выпады-цитаты, узбекам, они вам на многое откроют глаза про Южно-Казахстанскую область.

Крым был и до в составе РФ, и после с 1917 года, когда были "нарезаны" и сохранились границы многих на тот момент еще не существовавших тогда современных республик.

Эй ущербный рф когда образовалась? И Крым с каких годов существует?


@walker -
Не льстите себе, не знанием истории. У вас похоже все ущербное.
Крым и ранее существовал, в составе Россіской имперіи - государство, существовавшее в период с 1721 до февральской революции, сентябрь 1917 года, далее РФ, и другие республики, о чем я и говорил.
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  Lukas 18.03.2022 в 19:08:40   # 795174
Цитата: Panasonic от 18.03.2022 12:21:46
Цитата: Lukas от 18.03.2022 12:11:23
Цитата: walker от 18.03.2022 11:06:47
Пижженное не приносит счастья.


@walker - как же здесь без вас, не обошлось.

Скажите ваши вежливые выпады-цитаты, узбекам, они вам на многое откроют глаза про Южно-Казахстанскую область.

Крым был и до в составе РФ, и после с 1917 года, когда были "нарезаны" и сохранились границы многих на тот момент еще не существовавших тогда современных республик.

Но в 1997 и кажись в 2003, были два договора, в котором РФ признавала границы Украины. А в 2014м они от этих договоров отреклись.

Двуличие, однако


ДА "двуличие", в 2004 году 23 апреля, был произведен обмен грамотами с Украиной, о ратификации российско-украинской государственной границе и о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Но самое интересное, Украина в лице Леонида Кучмы (как и далее его последователи), со своей стороны так и не подписали, эти документы.
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  ЛиКа 18.03.2022 в 19:31:49   # 795175
Цитата: Walter от 18.03.2022 12:38:19
Цитата: Lukas от 18.03.2022 12:11:23
Цитата: walker от 18.03.2022 11:06:47
Пижженное не приносит счастья.


@walker - как же здесь без вас, не обошлось.

Скажите ваши вежливые выпады-цитаты, узбекам, они вам на многое откроют глаза про Южно-Казахстанскую область.

Крым был и до в составе РФ, и после с 1917 года, когда были "нарезаны" и сохранились границы многих на тот момент еще не существовавших тогда современных республик.

Эй ущербный рф когда образовалась? И Крым с каких годов существует?
Крым, для защиты рубежей России, Екатерина с князем Потемкиным, у Турции отвоевали. Явно, не для незалежной старались)
(Императрицей Екатериной II был подписан манифест о присоединении к Российской империи Крымского полуострова, острова Тамань и Кубанской области 8 (19) апреля 1783 г.)
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