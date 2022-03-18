Клим Жуков. Украина сегодня - наша по\беда?

Цитата: walker от

Пижженное не приносит счастья. Пижженное не приносит счастья.

- как же здесь без вас, не обошлось.Скажите ваши вежливые выпады-цитаты, узбекам, они вам на многое откроют глаза про Южно-Казахстанскую область.Крым был и до в составе РФ, и после с 1917 года, когда были "нарезаны" и сохранились границы многих на тот момент еще не существовавших тогда современных республик.