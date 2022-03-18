Клим Жуков. Украина сегодня - наша по\беда?

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danilov 18 Марта 2022 в 14:46:27
Комментарии, по рейтингу, по дате
Оно украм ничего хорошего и не принесло
@walker - как же здесь без вас, не обошлось.
Скажите ваши вежливые выпады-цитаты, узбекам, они вам на многое откроют глаза про Южно-Казахстанскую область.
Крым был и до в составе РФ, и после с 1917 года, когда были "нарезаны" и сохранились границы многих на тот момент еще не существовавших тогда современных республик.
Цитата: Lukas от 18.03.2022 12:11:23
@walker - как же здесь без вас, не обошлось.
Скажите ваши вежливые выпады-цитаты, узбекам, они вам на многое откроют глаза про Южно-Казахстанскую область.
Крым был и до в составе РФ, и после с 1917 года, когда были "нарезаны" и сохранились границы многих на тот момент еще не существовавших тогда современных республик.
@walker - как же здесь без вас, не обошлось.
Скажите ваши вежливые выпады-цитаты, узбекам, они вам на многое откроют глаза про Южно-Казахстанскую область.
Крым был и до в составе РФ, и после с 1917 года, когда были "нарезаны" и сохранились границы многих на тот момент еще не существовавших тогда современных республик.
Но в 1997 и кажись в 2003, были два договора, в котором РФ признавала границы Украины. А в 2014м они от этих договоров отреклись.
Двуличие, однако
К этой многозначительной фразе вам еще следовало зловеще добавить "И все вернется бумерангом!"
Цитата: Lukas от 18.03.2022 12:11:23
@walker - как же здесь без вас, не обошлось.
Скажите ваши вежливые выпады-цитаты, узбекам, они вам на многое откроют глаза про Южно-Казахстанскую область.
Крым был и до в составе РФ, и после с 1917 года, когда были "нарезаны" и сохранились границы многих на тот момент еще не существовавших тогда современных республик.
@walker - как же здесь без вас, не обошлось.
Скажите ваши вежливые выпады-цитаты, узбекам, они вам на многое откроют глаза про Южно-Казахстанскую область.
Крым был и до в составе РФ, и после с 1917 года, когда были "нарезаны" и сохранились границы многих на тот момент еще не существовавших тогда современных республик.
Эй ущербный рф когда образовалась? И Крым с каких годов существует?
Цитата: Walter от 18.03.2022 12:38:19
Эй ущербный рф когда образовалась? И Крым с каких годов существует?
Цитата: Lukas от 18.03.2022 12:11:23
@walker - как же здесь без вас, не обошлось.
Скажите ваши вежливые выпады-цитаты, узбекам, они вам на многое откроют глаза про Южно-Казахстанскую область.
Крым был и до в составе РФ, и после с 1917 года, когда были "нарезаны" и сохранились границы многих на тот момент еще не существовавших тогда современных республик.
@walker - как же здесь без вас, не обошлось.
Скажите ваши вежливые выпады-цитаты, узбекам, они вам на многое откроют глаза про Южно-Казахстанскую область.
Крым был и до в составе РФ, и после с 1917 года, когда были "нарезаны" и сохранились границы многих на тот момент еще не существовавших тогда современных республик.
Эй ущербный рф когда образовалась? И Крым с каких годов существует?
@walker -
Не льстите себе, не знанием истории. У вас похоже все ущербное.
Крым и ранее существовал, в составе Россіской имперіи - государство, существовавшее в период с 1721 до февральской революции, сентябрь 1917 года, далее РФ, и другие республики, о чем я и говорил.
Цитата: Panasonic от 18.03.2022 12:21:46
Но в 1997 и кажись в 2003, были два договора, в котором РФ признавала границы Украины. А в 2014м они от этих договоров отреклись.
Двуличие, однако
Цитата: Lukas от 18.03.2022 12:11:23
@walker - как же здесь без вас, не обошлось.
Скажите ваши вежливые выпады-цитаты, узбекам, они вам на многое откроют глаза про Южно-Казахстанскую область.
Крым был и до в составе РФ, и после с 1917 года, когда были "нарезаны" и сохранились границы многих на тот момент еще не существовавших тогда современных республик.
@walker - как же здесь без вас, не обошлось.
Скажите ваши вежливые выпады-цитаты, узбекам, они вам на многое откроют глаза про Южно-Казахстанскую область.
Крым был и до в составе РФ, и после с 1917 года, когда были "нарезаны" и сохранились границы многих на тот момент еще не существовавших тогда современных республик.
Но в 1997 и кажись в 2003, были два договора, в котором РФ признавала границы Украины. А в 2014м они от этих договоров отреклись.
Двуличие, однако
ДА "двуличие", в 2004 году 23 апреля, был произведен обмен грамотами с Украиной, о ратификации российско-украинской государственной границе и о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Но самое интересное, Украина в лице Леонида Кучмы (как и далее его последователи), со своей стороны так и не подписали, эти документы.
Цитата: Walter от 18.03.2022 12:38:19Крым, для защиты рубежей России, Екатерина с князем Потемкиным, у Турции отвоевали. Явно, не для незалежной старались)
Эй ущербный рф когда образовалась? И Крым с каких годов существует?
Цитата: Lukas от 18.03.2022 12:11:23
@walker - как же здесь без вас, не обошлось.
Скажите ваши вежливые выпады-цитаты, узбекам, они вам на многое откроют глаза про Южно-Казахстанскую область.
Крым был и до в составе РФ, и после с 1917 года, когда были "нарезаны" и сохранились границы многих на тот момент еще не существовавших тогда современных республик.
@walker - как же здесь без вас, не обошлось.
Скажите ваши вежливые выпады-цитаты, узбекам, они вам на многое откроют глаза про Южно-Казахстанскую область.
Крым был и до в составе РФ, и после с 1917 года, когда были "нарезаны" и сохранились границы многих на тот момент еще не существовавших тогда современных республик.
Эй ущербный рф когда образовалась? И Крым с каких годов существует?
(Императрицей Екатериной II был подписан манифест о присоединении к Российской империи Крымского полуострова, острова Тамань и Кубанской области 8 (19) апреля 1783 г.)