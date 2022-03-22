Остановка КТК

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danilov 24 Марта 2022 в 00:37:57
Сколько смогут утилизировать по альтернативным маршрутам, вопрос сложный и риторический. Казахстан через КТК экспортирует 53 млн тонн нефти, более 80 % от общего объёма. Сейчас может 3-4 миллиона и можно будет быстро переориентировать на альтернативные маршруты, но остальной объём требует реконструкций и капитальных вложений. Даже если все, что нужно реконструируют, то максимум сможем утилизировать 10-15 млн тонн. А что с остальной нефтью делать? Резервуары все заполнят, далее загрузят НПЗ Казахстанские до предела. Есть не самые технологичные заводы в Киргизии и Узбекистане. Наверное, их можно будет залить. Это еще максимум 2 млн тонн. А вот дальше уже все сложно. Строить ударными силами нефтехимические и нефтеперерабатывающие заводы и экспортировать уже в другой субстанции продукцию нефтепереработки и нефтехимии. С партнерами из ТШО, Кашагана и Карачаганака это сделать можно будет, но займет все это минимум 3-4 года. Быстрее новый трубопровод построить. Об этих рисках надо было еще в 2014 году начать думать, сейчас будем пожар тушить. Как говорил очень известный человек, без нефтяных доходов сделать реформы в стране будет гораздо быстрее и эффективнее. Только такой позитив смог «вынести» из этой ситуации.
CEO Bank Centercredit, bcc.kz
Galim Khussainov
https://www.instagram.com/galimhusainov/
КТО КОРМИТ КАЗАХСТАНЦЕВ?
Более половины доходов нашего бюджета — это нефть.
Напрямую через трансферты из Нацфонда — в прошлом году это 43,6% всей доходной части бюджета, в 2020 году и вовсе 53,5%. Также в доходы бюджета идут налоги от нефтедобывающих компаний, которые бесммено занимают лидирующие места в топе крупнейших налогоплатильщиков страны — только в прошлом году на долю ТШО и КПО пришлось ещё почти 20% налогов. И не стоит забывать об экспортной таможенной пошлине от продажи нефти, которая вместо Нацфонда попадает напрямую в бюджет.
Казахстан кормит не мифический гражданин-налогоплатильщик, как хотелось бы некоторым считать, а вполне реальная нефть, доходы от которой делают возможным наши социальные выплаты, что наглядно видно из инфографики, подготовленной нашими коллегами из @kursivmedia.
Тем опаснее сейчас выглядит ситуация с возможной остановкой экспорта значительной части нашей нефти, через трубопровод КТК.
@FINANCEkaz
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