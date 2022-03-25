Нефтехимия встанет без западных катализаторов, так же как и часть нефтепереработки

В свое время, когда в СССР не могли сделать качественный самолёт, Сталин приказал разобрать до винтика американский Б52 и сделать копию. Что Антонов и сделал, поменяв только резьбу на болтах на метрическую. Но самолёт получил имя АНТ. Китай успешно копирует и кладет болт на патенты. В условиях экономической войны вполне допустима копия, тем более катализатор это не самолёт.