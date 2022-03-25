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Нефтехимия встанет без западных катализаторов, так же как и часть нефтепереработки
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danilov 25 Марта 2022 в 12:59:27
Заменить их в России удастся не раньше, чем через 5-6 лет.

Сначала о плюсах. Исторически сложилась, что у российской нефтепереработки большинство катализаторов, необходимых для производства топлива, изготавливаются внутри страны.

«Для производства топлив используется всего около десятка основных катализаторов. Спрос на каждую марку большой, а имеющиеся мощности позволяют оперативно нарастить объемы производства» – говорил (https://scientificrussia.ru/articles/stolknetsa-li-rossia-s-nehvatkoj-katalizatorov-dla-neftepererabotki-i-neftehimii) сотрудник РАН и доктор технических наук Александр Носков.

В остальном перспективы мрачные. Почти все катализаторы гидроочистки и гидрокрекинга, а так же необходимые для получения зимнего топлива тотально зависят от импорта. «У нас есть научные заделы, но стадия подготовки еще недостаточная для введения в эксплуатацию», — говорил Носков.

В нефтехимии все еще хуже. Многие производство базируются на импортном оборудовании, гарантия на которое распространяется, только если использоваться сертифицированные катализаторы, поступающие из-за границы. Заводы находятся в США, Германии, Франции, Дании. Китайцы же пока не смогли наладить выпуск качественных аналогов.

Для производящихся в России 4-5 млн т полиэтилена и полипропилена в год необходимо не так много – 100-120 т катализаторов. Но их производства в стране просто нет и если поставки прекратятся, львиная доля нефтехимии встанет через месяц. Все рассказы «СИБУРа» о мировом лидерстве станут просто историей.

Пока экспорта катализаторов в РФ санкции не касались, но из-за логистических и расчетных трудностей уже начинаются перебои с их поставкой.

По словам Носкова, разработка нового каталитического процесса требует минимум 10 лет. В нынешних экстремальных условиях и при высокой господдержке – минимум 5-6 лет. А в ближайшие 1-2 года можно будет в лучшем случае «попытаться воспроизвести западные катализаторы». Ключевое слово здесь «попытаться»: какого они будут качества, на каких мощностях, придется ли откровенно воровать технологии, как быть с гарантиями на импортное оборудование.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 25.03.2022 в 13:27:43   # 795714
В свое время, когда в СССР не могли сделать качественный самолёт, Сталин приказал разобрать до винтика американский Б52 и сделать копию. Что Антонов и сделал, поменяв только резьбу на болтах на метрическую. Но самолёт получил имя АНТ. Китай успешно копирует и кладет болт на патенты. В условиях экономической войны вполне допустима копия, тем более катализатор это не самолёт.
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  Zoggyla 25.03.2022 в 13:35:06   # 795716
Наивный вопрос. Чем можно было заниматься ФСБ, профильным НИИ и пр. столько лет, чтобы не видеть зависимости от какой-то мелочи, которая просто может остановить серьезное производство? Ельцин центр облагораживали?
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  Zoggyla 25.03.2022 в 13:42:20   # 795717
Цитата: bolatbol от 25.03.2022 07:27:43
В свое время, когда в СССР не могли сделать качественный самолёт, Сталин приказал разобрать до винтика американский Б52 и сделать копию. Что Антонов и сделал, поменяв только резьбу на болтах на метрическую. Но самолёт получил имя АНТ. Китай успешно копирует и кладет болт на патенты. В условиях экономической войны вполне допустима копия, тем более катализатор это не самолёт.
Что за фантазии? "B-29 оказался настолько удачным, что его скопировали в СССР и серийно выпускали под названием Ту-4, сделав его, как и в США, носителем ядерного оружия."
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