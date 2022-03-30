Арабские СМИ: «Запад десятилетиями водил нас за нос. Нефть - это идеальное оружие»

«Военные действия на Украине раскрыли истинную роль углеводородов в мировой экономике. Вместе с тем в течение последних 50 лет, Западу удалось убедить арабские страны, что «нефтяного оружия», то есть возможности оказания давления на Запад при помощи цен на нефть, не существует.Теперь же, когда мы следим за военной компанией России на Украине, со всеми геополитическими, экономическими и социальными последствиями, а также западными санкциями против России, один из главных вопросов, который находится в фокусе всего мира – это вопрос энергии.Президент Байден попытался наложить бойкот на российскую газ и нефть, экспорт которых он запретил в США. Европейцы колеблются предпринять такие же меры, за которыми бы последовали экономические, социальные и экологические последствия для самих европейских стран, которые куда более зависят от России, чем США.Парадокс в том, что по истечению десятилетий, Запад заставил всех поверить, что углеводороды больше не имеют того значения, которые они имели в прошлом. Американцам, британцам, немцам, французам и итальянцам удалось убедить арабские страны-экспортеры нефти в том, что они теперь вполне могут без больших сложностей обойтись без нефти.«Нефтяное оружие»В 1973 году арабские страны использовали нефть, как оружие, во время войны Израиля с арабскими странами. Саудовская Аравия в координации с другими арабскими странами, решила больше не поставлять нефть в страны, которые поддержали Израиль и остались глухи к праву палестинцев основать свое государство со столицей в Иерусалиме.Это смелое решение спровоцировало удивительную реакцию западных стран, включая США, которые неожиданно согласились с важностью арабской позиции и признали, по крайней мере, в принципе палестинские требования. Использование арабами этого нефтяного оружия, сделало вопрос энергетической независимости приоритетом для Запада, с США во главе.Под предлогом защиты окружающей среды западные страны стали вкладывать громадные средства в исследования альтернативных источников энергии. Они в свою очередь также снизили свою зависимость от угля, который еще имеется в избытке во многих странах Европы, таких как, Великобритания, Германия и Польша.На самом же деле, Запад так и не избавился от своей зависимость от нефти и газа. Наоборот, он никогда бы не достиг такого уровня экономического развития, если бы не газ и нефть, которую ему поставляли, в числе прочих, арабские страны.Нефть – обычный товар?Несмотря на это, западные страны заставили всех поверить, что «нефтяное оружие» не будет эффективно в грядущих конфликтах. И, к несчастью, правительства арабских стран, в конечном итоге, приняли эту ложь за чистую монету. Жертвы западной хитрости, они сами себя убедили, что их газ и нефть такой же обычный товар, как многие другие, и должны продаваться так же по законам спроса и предложение, продиктованными западными рынками.Не единожды противостояние палестинцев и других арабских стран с Израилем могло подвигнуть арабов на использование нефти в качестве оружия. Но вместо того, чтобы бросить вызов наглости Израиля и его западных союзников, правительства арабских стран сидели сложа руки.И вот, наконец, военные действия на Украине раскрыли во всей красе истинную природу вещей и показали насколько вопрос углеводородов чувствителен для Запада, которому эти ресурсы нужны для отопления своих квартир, освещения городов, для поездок в своих автомобилях и поездах, для того, чтобы работали их заводы и сельское хозяйство. Сегодняшний кризис стал подтверждением ныне очевидного факта - нефть всегда была кровью, которая питала западную экономику.Из-за своей веры в доводы Запада арабы сами себя лишили бесценного оружия. Возможно, пришло время исправить ошибки прошлого. Речь о том, что арабские страны обладают мощным рычагом. И это не атомное, биологическое или химическое оружие, но законное оружие бога милосердного, который по своей великой доброте предоставил его арабам и другим мусульманским странам в их распоряжение, чтобы они могли использовать его в своих интересах и в их борьбе с Западом, страны и народы которого - эгоисты и руководствуются в своих действиях исключительно собственными интересами, посылая все остальных к дьяволу.Нефть – это ресурс, который, возможно, находится на грани истощения, но спрос на него только растет. Запад любит говорить об альтернативных источниках энергии, но, как показывает реальность, эти источники еще малоэффективны и недостаточны.Изменится ли положение дел в мире после событий на Украине? Посмотрим. Но, во всяком случае, уже можно сказать, что Запад хорошо посмеялся над нами, но хорошо смеется тот, кто смеется последним».