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Мнения
Нарком И.Сталин, 1917:
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danilov 03 Апреля 2022 в 08:04:52
“Между украинским и русским народами нет и не может быть конфликта. Украинский и русский народы, как и остальные народы России, состоят из рабочих и крестьян, из солдат и матросов. Все они вместе боролись против царизма и керенщины, против помещиков и капиталистов, против войны и империализма. Все они вместе проливали кровь за землю и мир, за свободу и социализм. В борьбе с помещиками и капиталистами все они – братья и товарищи. В борьбе за свои кровные интересы у них нет и не может быть конфликта. Конечно, врагам трудящихся выгодно представить конфликт с Радой, как конфликт русского и украинского народов, ибо при таком представлении легче всего можно будет натравить друг на друга рабочих и крестьян родственных народов на радость угнетателям этих народов. Но разве трудно понять сознательным рабочим и крестьянам, что то, что выгодно угнетателям народов, то вредно народам?”
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  Zoggyla 03.04.2022 в 11:08:53   # 796331
Никак не уймешься мандалай горный
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  Виктор Аст 03.04.2022 в 12:27:57   # 796336
Между народами нет конфликта,конфликт между руководителями стран которые не могут унять свои амбиции. США,Евросоюз,были иконами для нас,"дядя Вова" за месяц разрушил этот образ,мало того он в содружестве с арабскими странами может опустит страны небожителей до уровня Алжира.Почему живём плохо - безответственно относимся к выбору своих "лидеров"!!! Один срок отработал нет улучшений. - следующий, каждый приходящий считает своим долгом поменять конституцию,поменяй жизнь своих избирателей в лучшую сторону.....
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  Ара горный 03.04.2022 в 13:05:49   # 796337
Дядя Вова за месяц сделал из россиян образ орков, мародерящих дома украинцев.
В Беларуси эти орки сбывают награбленное, перегрузили почту и посылторги отправками награбленного в роиссю. Кадры связаных расстреляных украинцев в Буче и Ирпене пойдут в папку обвинений ВВХ на трибунале типа Нюрнбергского.
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  Ара горный 03.04.2022 в 13:12:42   # 796338
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