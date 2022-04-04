Украина, Россия, война. Интересы России в конфликте

CNBC пишет. С началом войны ПУТИНА в Европе наследие немецкой Меркель теперь рассматривается в совершенно ином свете. В связи с нападением Владимира Путина на Украину политологи теперь переоценивают давние и очень сложные отношения российского лидера с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель и то, как Москва получила такое большое влияние на остальную Европу. Бывший лидер Германии была известна тем, что говорила по-русски и поддерживала дипломатические отношения с Путиным. Также во время ее правления Германия активизировала свои энергетические связи с Москвой и свела к минимуму расходы на национальную оборону. "Большим провалом" Меркель стало то, что она не обратила вспять эти экономические связи и энергетические проекты после незаконной аннексии Москвой Крыма в 2014 году, сказала Даниэла ШВАРЦЕР, исполнительный директор по Европе и Евразии аналитического центра Open Society Foundations. Меркель сохранила свою поддержку газопровода, несмотря на опасения со стороны Украины и других стран, особенно США. По данным Евростата, импорт газа Германией из России составил около 36% от его общего объема в 2010 году, а к 2020 году он вырос примерно до 65%. Альберто АЛЕМАННО, профессор права ЕС в "H.E.C. Парижская школа бизнеса" заявил: "Именно "Северный поток - 2" олицетворяет сегодня политику умиротворения Меркель по отношению к России, до такой степени, что воплощает в себе всё, что было не так с позицией Германии по отношению к России. Установив ненужные отношения взаимозависимости с Владимиром Путиным, Германия Меркель сделала его сильнее, ослабив всю Европу и НАТО", - добавил Алеманно.

Если со дня сегодняшнего отмотать время на четыре года назад, то можно увидеть как 45-й президент США ТРАМП жестко рассорился с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ. Трамп тогда, назвав НАТО "бумажным тигром", требовал от Меркель не только увеличить взносы Германии в бюджет альянса (Германия, как и многие другие европейские страны, на протяжении длительного периода платила меньше оговорённых уставом НАТО 2% от ВВП), но и настаивал на отказе Берлина от поддержки газопровода "Северный поток - 2".



Можно вспомнить твиты американского президента.



"Много лет президенты пытались безуспешно добиться от Германии и других богатых стран НАТО, чтобы они больше платили за то, что их защищают от России. Они несут только малую долю расходов. США платят десятки миллиардов долларов...".



"... Сверх того, Германия только что начала платить России - стране, от которой они хотят защиты, - миллиарды долларов за свои энергетические нужды, поступающие по новому трубопроводу из России. Неприемлемо! Все страны НАТО должны выполнить свое обещание о 2%".

Вся либеральная пресса накинулась тогда на Трампа, обвинив его в милитаризме и в попытке подвергнуть ревизии устоявшееся трансатлантическое единство. В США политические оппоненты Трампа с двойной силой продолжили качать тему "Трамп - агент Кремля".



Прошло всего четыре года.



24 февраля 2022 в самом центре Европы начали взрываться снаряды, на мирные города обрушился град ракет и авиационных бомб. Европейские страны, открыв ответный санкционный фронт, вместе с тем продолжают платить обозначившемуся геополитическому противнику ежедневно миллиарды евро за энергоносители, пополняя тем самым арсенал снарядов, бомб и ракет. Только Германия платит за поставляемый с Востока энергетический импорт суммарно не менее 1,8 миллиардов евро в день (!)