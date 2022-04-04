Украина, Россия, война. Интересы России в конфликте

Quote:
CNBC пишет.
С началом войны ПУТИНА в Европе наследие немецкой Меркель теперь рассматривается в совершенно ином свете.
В связи с нападением Владимира Путина на Украину политологи теперь переоценивают давние и очень сложные отношения российского лидера с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель и то, как Москва получила такое большое влияние на остальную Европу.
Бывший лидер Германии была известна тем, что говорила по-русски и поддерживала дипломатические отношения с Путиным. Также во время ее правления Германия активизировала свои энергетические связи с Москвой и свела к минимуму расходы на национальную оборону.
"Большим провалом" Меркель стало то, что она не обратила вспять эти экономические связи и энергетические проекты после незаконной аннексии Москвой Крыма в 2014 году, сказала Даниэла ШВАРЦЕР, исполнительный директор по Европе и Евразии аналитического центра Open Society Foundations.
Меркель сохранила свою поддержку газопровода, несмотря на опасения со стороны Украины и других стран, особенно США. По данным Евростата, импорт газа Германией из России составил около 36% от его общего объема в 2010 году, а к 2020 году он вырос примерно до 65%.
Альберто АЛЕМАННО, профессор права ЕС в "H.E.C. Парижская школа бизнеса" заявил:
"Именно "Северный поток - 2" олицетворяет сегодня политику умиротворения Меркель по отношению к России, до такой степени, что воплощает в себе всё, что было не так с позицией Германии по отношению к России. Установив ненужные отношения взаимозависимости с Владимиром Путиным, Германия Меркель сделала его сильнее, ослабив всю Европу и НАТО", - добавил Алеманно.
С началом войны ПУТИНА в Европе наследие немецкой Меркель теперь рассматривается в совершенно ином свете.
В связи с нападением Владимира Путина на Украину политологи теперь переоценивают давние и очень сложные отношения российского лидера с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель и то, как Москва получила такое большое влияние на остальную Европу.
Бывший лидер Германии была известна тем, что говорила по-русски и поддерживала дипломатические отношения с Путиным. Также во время ее правления Германия активизировала свои энергетические связи с Москвой и свела к минимуму расходы на национальную оборону.
"Большим провалом" Меркель стало то, что она не обратила вспять эти экономические связи и энергетические проекты после незаконной аннексии Москвой Крыма в 2014 году, сказала Даниэла ШВАРЦЕР, исполнительный директор по Европе и Евразии аналитического центра Open Society Foundations.
Меркель сохранила свою поддержку газопровода, несмотря на опасения со стороны Украины и других стран, особенно США. По данным Евростата, импорт газа Германией из России составил около 36% от его общего объема в 2010 году, а к 2020 году он вырос примерно до 65%.
Альберто АЛЕМАННО, профессор права ЕС в "H.E.C. Парижская школа бизнеса" заявил:
"Именно "Северный поток - 2" олицетворяет сегодня политику умиротворения Меркель по отношению к России, до такой степени, что воплощает в себе всё, что было не так с позицией Германии по отношению к России. Установив ненужные отношения взаимозависимости с Владимиром Путиным, Германия Меркель сделала его сильнее, ослабив всю Европу и НАТО", - добавил Алеманно.