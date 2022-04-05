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Оказывается, во всем виноваты энергетические завихрения
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danilov 05 Апреля 2022 в 13:32:08
И Ленин, конечно же...
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Пастафариан
05.04.2022 в 15:34:00
# 796415
Завихрение аж голову рукой держит, а интересно кто ей боты разрисовал, даааа, цирк уже далеко уехал
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adapter
05.04.2022 в 16:39:50
# 796422
Под 60 уже. Завихрения. Со стороны себя слышит интересно.
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