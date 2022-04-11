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danilov 11 Апреля 2022 в 09:22:02
Гениальная мысль! И ПРЯМОЕ ПРИЗНАНИЕ , что глобализация - это когда богатые страны живут за счёт дешёвых ресурсов бедных стран. Иными словами - неоколониализм.
Лучшую иллюстрацию глобализации в своей жизни я видел ещё в девяностых, в рекламе кофе "Чибо". Там показали весь процесс, как этот кофе доходит до потребителя.
Начинается ролик с грязных и худых, полуголых и босых людей, которые этот кофе собирают. Там даже не нищета, а чёрт знает что. Потом кофе кто-то обрабатывает, тоже в грязи и бедности, потом грязные нищие докеры грузят кофе на суда и так далее. А в конце цепочки где-то в роскошном офисе сидит с иголочки одетый джентльмен, гладко выбритый и вот как будто с экрана ТВ прёт дорогим парфюмом, а перед ним стоит дымящаяся чашечка кофе "Чибо".
Вот и вся ваша глобализация, господа паразиты.
(с) Голос Мордора
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Виктор Аст 11.04.2022 в 14:42:34 # 796617
Нас ждут новые бездны свободы слова и обжигающей правЪды
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