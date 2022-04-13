Швейцария как признак наступления новой эпохи

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GoodZone 13 Апреля 2022 в 17:28:07
Ответ на этот вопрос есть: смотрите на то, что было в прошлом мире незыблемым. Если этого больше нет, то перед нами и есть чудный, дивный мир.
Одной из частей фундамента предыдущего миропорядка был швейцарский нейтралитет. Он сформировался в XIX веке и пережил две мировые войны, ещё более укрепившись. Не будет преувеличением сказать, что принцип нейтралитета внёс огромный вклад в рост благосостояния Швейцарии в целом и каждого её гражданина в отдельности.
Что производит Швейцария?
Часы. Товар этот — для богатых и сотни тысяч рабочих мест не создаст никогда.
Сыр. Но хороший сыр производят во всём мире, и, производя только сельхозпродукцию, высочайшего уровня жизни не добьёшься.
Шоколад. Шоколада в мире тоже очень много, и крупнейшим экспортёром его в мире является Германия, а в борьбе за популярность в мире швейцарских шоколатье уверенно теснят бельгийские коллеги.
Главный товар Швейцарии — это нейтралитет. Который является идеологией её банковской системы. И вот именно банки и есть источник благосостояния страны.
На протяжении столетий швейцарские банкиры придерживались принципа, который сформулировал ещё римский император Веспасиан: «Деньги не пахнут». Неважно, кто вы, важно, что у вас есть деньги. Положите их в швейцарский банк, и они там будут в сохранности и с небольшим процентом прибытка. Но анонимно, без перспективы их потерять.
Это называется банковской тайной. Ничего не скажем, ничего не покажем. Деньги любят тишину. И вот потоки денег устремились в Швейцарию. А вместе с ними — и их владельцы, создавая репутацию стране надёжных банков, надёжных часов и прекрасной природы, которая является ещё одним приятным бонусом к спокойствию и проценту.
Но пришло время, и Швейцария начала сама разрушать фундамент своего благополучия. Нейтралитет перестал быть главным смыслом существования этого государства.
С 1996 года Швейцария стала участницей программы «Партнёрство во имя мира». При этом руководство страны заявляло, что нейтралитет Швейцарии не является препятствием для такого сотрудничества. Даже наоборот: мол, эта программа является «инструментом сотрудничества НАТО с различными партнёрами, который даёт Швейцарии в вопросах обороны дополнительную свободу манёвра». Кто угрожает Женеве и зачем ей такая «свобода манёвра», никто не уточнял. Но стоит напомнить, что свою нейтральность и отсутствие взаимодействия с кем-либо в военной сфере швейцарцы отстояли в двух мировых конфликтах и даже после них. Что вполне устраивало всех соперников. Вот тут и появился один из краеугольных камней: в Европе есть территория, которая нейтральна и является площадкой для дипломатии, спецопераций, тайных контактов, перевода денег и т. д. и т. п.
И вдруг — партнёрство с НАТО. До такой степени, что в Косове появился швейцарский контингент. На участие в программе «партнёрства» Швейцария выделяет около 4 млн швейцарских франков в год. Немного, но это было первой ласточкой. Потом в Швейцарии вступил в силу закон «О международной помощи в налоговых вопросах». В соответствии с ним данные о действиях иностранных клиентов швейцарских банков с 1 февраля 2013 года могут стать достоянием правоохранительных органов государств, из которых те приехали.
Начались первые скандалы с европейцами, которые свои средства положили в швейцарские банки, «забыв» уплатить на них налоги в Германии и Франции.
Произошло вот что: не будучи членом ЕС, не входя в еврозону, не став членом НАТО и формально не отказавшись от доктрины своего нейтралитета, де-факто Швейцария стала послушным исполнителем воли Вашингтона. А это уже другая эпоха.
Поэтому в этой новой эпохе власти Швейцарии не постарались сохранить преимущества своей банковской системы, а послушно выполнили санкции против России, введённые Европейским союзом.
Сначала было введено ограничение депозита россиян в €100 тыс. Чуть позже Швейцария заблокировала российские активы на сумму около 7,5 млрд швейцарских франков (чуть более $8 млрд). «…столько, сколько почти ни одна другая страна в мире не заблокировала», — с гордостью сказал на пресс-конференции представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) Эрвин Боллинджер.
Власти Швейцарии заморозили имущество граждан России и российских компаний, подпавших под западные санкции. Впервые публично отказавшись от принципа нейтралитета.
Это и есть признаки наступления новой эпохи.
Не может быть никакого нейтралитета.
Его больше нет. И именно поэтому Финляндия активно стучится в НАТО. Вернее говоря, всё тот же мировой гегемон тащит финнов в Североатлантический альянс.
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