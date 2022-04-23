Гендиректор объединения торгово-промышленных палат Германии Мартин Ванслебен: Ситуация очень драматична

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danilov 25 Апреля 2022 в 08:24:42
Гендиректор объединения торгово-промышленных палат Германии Мартин Ванслебен:
✔️ Ситуация очень драматична. Я на самом деле не испытывал ничего подобного в своей 40-летней профессиональной жизни. С экономической точки зрения ситуация, безусловно, сложнее, чем настроение в Германии и в мире на данный момент. Драма цепочки поставок уже очень велика.
✔️ Дорожают не только энергия и сырье, но и в принципе все становится дороже. Есть много компаний, которые встроены в глобализацию и которые не знают, что с их клиентами и что с их поставщиками. Это означает, что мы входим в большую неопределенность.
✔️ Есть люди, которые говорят, что мы получаем стагфляцию, то есть инфляцию со снижением экономических показателей. Но теперь это еще хуже, чем стагфляция.
✔️ Мы никогда не могли понять, почему кому-то пришла в голову идея сказать, что инфляция закончилась весной 2022 года. На наш взгляд, это всегда было ошибочным прогнозом, потому что мы видели, что из-за узких мест в цепочке поставок, из-за сдвигов на мировом рынке сырье, полуфабрикаты стали просто дороже. Для меня инфляция сейчас составляет 7 или 8 %, а цены производителей выросли уже на 30%.
✔️ Одной из основных причин высокой инфляции является рост цен на энергоносители. Мы должны снова поговорить о России. ЕС принял решение об отказе от российского угля. Все еще существует вероятность эмбарго на нефть и газ, которое, как говорят, очень сильно ударит по России. Но мы очень опасаемся последствий для массы компаний, которые будут затронуты, если газовый кран будет выключен.
✔️ Масса газа используется не для отопления и горячей воды, а для так называемого технологического тепла, то есть химии, стали, фармации. И если вы посмотрите, какое сырье производится в химии, то вам не нужно быть большим экспертом, чтобы относительно быстро узнать, что если химия больше не будет производиться в Германии, колеса будут стоять на месте в долгосрочной перспективе не только в Германии, но и в Европе. Это означает, что экономика больше не работает. Эти эконометрические прогнозные модели экономических институтов также не работают. Вот почему я думаю, что они сходят с пути.
✔️ Эмбарго на российский природный газ было бы катастрофой в нынешней ситуации. Это превзошло бы все, что мы испытали. Сравнения с последствиями от ковида совершенно неправильны с тем, что мы видим сегодня. Это будет намного сложнее.
✔️ Вся газопроводная система, не только в Германии, но и во всей Европе, на самом деле развалится на фоне независимости от России. Это не только вопрос, откуда мы берем газ, но и вопрос того, как мы его распространяем в Европе. И в настоящее время каждый спасает себя, как может. Сейчас итальянцы пытаются найти что-то в Африке. С одной стороны, хорошо, что они делают это таким образом. Но это часть правды: у нас нет никакого способа использовать источник газа, который итальянцы сейчас открывают для себя в Африке, потому что нет никакого трубопроводного соединения.
✔️ Мы должны сделать все возможное, чтобы преодолеть эту зависимость от России. Но это не означает, что мы добровольно должны погружаться в беду только потому, что другие тоже находятся в беде. Нет смысла вводить санкции, которые ударили по вам сильнее, чем по тому, кто должен быть наказан.
✔️ 24 февраль все изменилось гораздо сильнее, чем мы обсуждали до сих пор. Это фундаментальный курс прочь от того, что мы называем глобализацией. Мы переживем совершенно новую эру внешней политики, международной экономической политики, а также корпоративных международных стратегий.
✔️ Многие компании сейчас покидают Россию. Но позвольте мне сформулировать проблему. Если я выйду сейчас, мой конкурент из Азии останется. То есть я сейчас уезжаю из России, хорошо. Но суть решения, при котором который я останавливаю в России, может означать «я отказываюсь от бизнеса в России насовсем»
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