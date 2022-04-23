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Интервью с американским военным аналитиком Скоттом Риттером
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danilov 25 Апреля 2022 в 08:48:30
Скотт Риттер был одним из тех в 1991 году, кто планировал и приводил в исполнение операцию «Буря в пустыне».



Интервью полностью:



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