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Интервью с американским военным аналитиком Скоттом Риттером
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danilov 25 Апреля 2022 в 08:48:30
Скотт Риттер был одним из тех в 1991 году, кто планировал и приводил в исполнение операцию «Буря в пустыне».
Интервью полностью:
Интервью от 1 апреля 2022 г.
Интервью участникам Национальной Антивоенной Коалиции США, Джо Ломбардо и Маргарет Флауэрс, 8 апреля 2022г.
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