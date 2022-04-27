Forbes назвал пять признаков краха путинского режима

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едридмадрид 27 Апреля 2022 в 17:04:14
Через восемь недель пейзаж выглядит по-другому. Планы Москвы по быстрой оккупации рухнули, уступив место жестокой войне на истощение, которая начинает напоминать трясину.
Те из нас, кто думал, что Путин будет слишком умен для проведения такой кампании, явно ошибались, хотя наши прогнозы о том, что пойдет не так, в значительной степени подтвердились.
Так что, возможно, настало время для более широкой переоценки того, где сегодня находится путинская Россия, и рассмотреть возможность того, что она не возрождается, а находится в продвинутом состоянии упадка — такого упадка, из-за которого ее лидеры набрасываются на пути Ленин предсказывал, что капитализм будет в предсмертной агонии.
Другими словами, украинская кампания может сигнализировать о последнем вздохе путинской эры, когда реальность приближается к претензиям изолированного диктатора.
Если мы перестанем рассматривать Россию как «почти равного» конкурента и внимательно посмотрим на условия в ней, то увидим, что это слабая и коррумпированная страна, у которой нет реальных претензий на статус сверхдержавы, кроме ядерного арсенала, унаследованного от ее советского прошлого.
Проваленная военная деятельность
"Его (Путина, – ред.) войска плохо обучены и лишены инициативы. Его интеллект ущербен. Его оборудование хрупкое и в плохом состоянии. Его военачальникам не хватает гибкости, чтобы приспособиться условиям, которые меняются", – пишет издание.
Похоже, что коррупция, пронизывающая российское общество, заразила его армию, что привело к эрозии стандартов и морального духа.
Экономика РФ рушилась еще до санкций
ВВП России на душу населения занимает лишь 55-е место в мире по паритету покупательной способности, и этот показатель, вероятно, упадет, поскольку экономические санкции возьмут свое.
Экспорт страны в значительной степени сконцентрирован на ископаемом топливе в то время, когда мир переходит на возобновляемые источники энергии. Несмотря на усилия по развитию местной технологической отрасли, Россия неконкурентоспособна в области передовых технологий за пределами аэрокосмического сектора и вынуждена импортировать многие товары, такие как микрочипы.
Плохая демографическая ситуация
В России наблюдаются одни из худших демографических тенденций среди промышленно развитых стран. Если ВВП на душу населения в России ниже номинала, продолжительность жизни в ней намного ниже.
Молодежь России все больше склоняется к эмиграции
"Путин – человек прошлого. По-видимому, он не пользуется Интернетом и у него нет смартфона. Это предсказуемо лишает его контакта с самыми молодыми слоями населения России, которые в значительной степени полагаются на социальные сети", – говорится в публикации.
Отмечается, что война в Украине значительно увеличила скорость, с которой россияне покидают свою страну. Немецкое информационное агентство DW сообщает , что сотни тысяч россиян эмигрировали с начала войны, что представляет собой "крупнейший исход со времен Октябрьской революции".
Пестрая коллекция государств-клиентов России истощает государственные ресурсы.
"Подход Москвы к своей безопасности сродни колониализму. РФ поддерживает зверинец зависимых государств, которые попадают в одну из двух категорий: соседние диктатуры, когда-то входившие в состав Советского Союза, и более отдаленные авторитарные режимы, такие как Куба и Сирия", - пишет автор статьи.
Он напомнил, что незадолго до вторжения в Украину Москва отправила войска в Казахстан, чтобы помочь местному диктатору подавить народные демонстрации. То же самое относится и к Беларуси, в которой Россия поддерживает режим Александра Лукашенко у власти.
"Какими бы ни были преимущества этих отношений с точки зрения безопасности, они почти или совсем не приносят пользы российской экономике. Такие связи мало чем напоминают такие союзы, как НАТО, где участие является добровольным, а лидеры избираются демократическим путем. Они символизируют слабость, которая пронизывает все аспекты российского государства", - говорится в статье.
В целом, даже без постоянных слухов об ухудшении здоровья Путина трудно поверить, что шаткое здание, которым он руководит, продержится долго, резюмирует автор.
Владимир Путин болен - что известно
По информации журналистов, президент России Владимир Путин уже много месяцев прячется в своем бункере на Алтае. Одной из причин отшельничества называют болезнь.
Как полагают в американской разведке, у Путина может быть мозговое расстройство, которое было вызвано слабоумием, болезнью Паркинсона или "стероидной яростью", возникающей в результате лечения онкологических заболеваний стероидами.
В разведывательном сообществе Пять глаз предполагают, что военное вторжение России в Украину может объясняться усугублением неспособности ясно мыслить, так как он не был проинформирован о возможных неудачах перед реализацией своих преступных планов.
Также пресса на Западе подозревает у Путина болезнь Паркинсона, Синдром Аспергера, рак поджелудочной железы или рак спинного мозга.
https://www.forbes.com/sites/lorenthompson/2022/04/26/five-signs-war-in-ukraine-is-the-last-gasp-of-the-putin-era/?sh=273dd087490e
Комментарии, по рейтингу, по дате
Прошло два месяца. На выходе сейчас: ВСУ вооружены и мотивированы как никогда ранее, обычная, ранее лояльная к России украинская домохозяйка радикальнее правосека.
На России это называют “все идет по плану”. Геополитические гении, одним словом.
Цитата: walker от 27.04.2022 11:44:43
Два месяца назад задачами т.н. “спецоперации” назывались демилитаризация и денацификация Украины.
Прошло два месяца. На выходе сейчас: ВСУ вооружены и мотивированы как никогда ранее, обычная, ранее лояльная к России украинская домохозяйка радикальнее правосека.
На России это называют “все идет по плану”. Геополитические гении, одним словом.
Два месяца назад задачами т.н. “спецоперации” назывались демилитаризация и денацификация Украины.
Прошло два месяца. На выходе сейчас: ВСУ вооружены и мотивированы как никогда ранее, обычная, ранее лояльная к России украинская домохозяйка радикальнее правосека.
На России это называют “все идет по плану”. Геополитические гении, одним словом.
@walker - не приемник истории, то есть как и факт своего рождения!
Напомню, как писал здесь ранее, - столько оружия, начиная с 45-ых, есть на Украине и по ныне, казахам (слава богу!) и "не снилось" со времен монголов.
PS: в русском языке правильно говорить на (в - кому удобнее) Окраине, так как она такой и была! Все остальное от В.И Ленина и А.В Колчака
Во-первых, я чурка нерусская. В свете последних событий это уже считается комплиментом))) Буду писать “в Украине” и “на России”. Это вы там позволяете писать Белоруссия, Алма-Ата и проч.
Во-вторых, типа центровые рашисты в итоге проиграют эту начатую ими позорную войну. Исход предрешен и абсолютно не зависит от того, назовете вы Украину Окраиной или нет.
Статьи такого рода администрацией специально выкладываются чтобы у определенного сословия потекли соки со всех отверстий и не было причин обвинить в однобокости .
Nur.kz и tengri уже читать не возможно.
Кто накрутил просмотры этой статье, админ?
Цитата: walker от 27.04.2022 13:22:24
== в русском языке правильно говорить на (в - кому удобнее) Окраине==
Во-первых, я чурка нерусская. В свете последних событий это уже считается комплиментом))) Буду писать “в Украине” и “на России”. Это вы там позволяете писать Белоруссия, Алма-Ата и проч.
Во-вторых, типа центровые рашисты в итоге проиграют эту начатую ими позорную войну. Исход предрешен и абсолютно не зависит от того, назовете вы Украину Окраиной или нет.
== в русском языке правильно говорить на (в - кому удобнее) Окраине==
Во-первых, я чурка нерусская. В свете последних событий это уже считается комплиментом))) Буду писать “в Украине” и “на России”. Это вы там позволяете писать Белоруссия, Алма-Ата и проч.
Во-вторых, типа центровые рашисты в итоге проиграют эту начатую ими позорную войну. Исход предрешен и абсолютно не зависит от того, назовете вы Украину Окраиной или нет.
@walker - ваше право ! Лично, я всегда против подобных высказываний. Никогда так не говорю.
Еще добавлю, некоторые пишут вместо г.Алма-Ата или Алматы, город Верный и это история! Потому что, от того старого города Алматы (селение далеко и не в тех границах, что сейчас), на тот момент ничего из себя не представляло, только старые захоронения.
Вы попросите рассекретить документы у всем Вам любимого Елбасы, узнаете на много больше. Но он этого не сделает поверьте, - друг друга перебъете.
Ара горный 27.04.2022 в 21:10:34 # 797211
Lukas 27.04.2022 в 20:08:42 # 797209
А ты что, лукас, в архивах РК свой чел по ходу? Прям ахент 007, и самолеты тебе подвластны, и во властных коридорах завсегдатай. А по моему мнению ты перекати поле. Ты под жовто блакитным прапором здесь впервые появился, теперь из под триколора булькаешь. Мутный ты мудень.
Из таких наверное...
Ара горный 27.04.2022 в 21:17:22 # 797212
ua Lukas 09.02.2013 в 22:46:05 # 251962
Ви долбаеби чи ни. При чему то топливо та? Заливаему завжды по полниму, чи сам ни жити ни хочу шо ли братка ? Тилки як по прилету спашиваему по итог, почиму по вторим круг, на записний прошув, тоди и за яуца берути, и гроши не мае!
Ви долбаеби чи ни. При чему то топливо та? Заливаему завжды по полниму, чи сам ни жити ни хочу шо ли братка ? Тилки як по прилету спашиваему по итог, почиму по вторим круг, на записний прошув, тоди и за яуца берути, и гроши не мае!
А как чирикал, как чирикал....
Ара горный 27.04.2022 в 21:21:36 # 797213
Цитата: Ара горный от 27.04.2022 15:10:34
Quote:
А ты что, лукас, в архивах РК свой чел по ходу? Прям ахент 007, и самолеты тебе подвластны, и во властных коридорах завсегдатай. А по моему мнению ты перекати поле. Ты под жовто блакитным прапором здесь впервые появился, теперь из под триколора булькаешь. Мутный ты мудень.
Из таких наверное...
Quote:
Lukas 27.04.2022 в 20:08:42 # 797209
А ты что, лукас, в архивах РК свой чел по ходу? Прям ахент 007, и самолеты тебе подвластны, и во властных коридорах завсегдатай. А по моему мнению ты перекати поле. Ты под жовто блакитным прапором здесь впервые появился, теперь из под триколора булькаешь. Мутный ты мудень.
Из таких наверное...
@Ара горный - послужи сначала хотя бы годика два реально под своим блакидным.
"Мне предлагали бомбить своих - я отказался!" Для меня это как если бы сейчас (су#ка), сказали бомбить мою родину - КазССР.
PS: Совет относительно Елбасы, оставляю тебе, друг !
Ара горный 27.04.2022 в 21:38:26 # 797215
Цитата: Ара горный от 27.04.2022 15:38:26
Не отказался скорее всего, а очко жим жим. Побоялся быть сбитым ДНРвским Буком. Летом 14 года, Стрелков дохера украинских самолетов сбил. До того старался, что Боинг за украинский транспортник принял, и его сбил.
Не отказался скорее всего, а очко жим жим. Побоялся быть сбитым ДНРвским Буком. Летом 14 года, Стрелков дохера украинских самолетов сбил. До того старался, что Боинг за украинский транспортник принял, и его сбил.
@Ара горный- давай знаток "жим-жим", или боец диванного боя.
Даже нет желания, увидеть когда сжимается твоя смачна хитка, в реальном бое! Да и даже в обычном штопоре.
*Елбасы
Цитата: Ара горный от 27.04.2022 15:38:26Ахметка,дристопердун проклятый!Завали уже хлебало! Говном несет за 3 версты!
Не отказался скорее всего, а очко жим жим. Побоялся быть сбитым ДНРвским Буком. Летом 14 года, Стрелков дохера украинских самолетов сбил. До того старался, что Боинг за украинский транспортник принял, и его сбил.
Не отказался скорее всего, а очко жим жим. Побоялся быть сбитым ДНРвским Буком. Летом 14 года, Стрелков дохера украинских самолетов сбил. До того старался, что Боинг за украинский транспортник принял, и его сбил.
Цитата: acid от 27.04.2022 13:39:26Не раз!У него всегда понос мысли!И общество единомы(хуеплетов) всегда на стреме.
Вы меньше реагируйте на его высеры, он уже раз обосрался. Его мнение можно не учитывать.
Статьи такого рода администрацией специально выкладываются чтобы у определенного сословия потекли соки со всех отверстий и не было причин обвинить в однобокости .
Nur.kz и tengri уже читать не возможно.
Кто накрутил просмотры этой статье, админ?
Вы меньше реагируйте на его высеры, он уже раз обосрался. Его мнение можно не учитывать.
Статьи такого рода администрацией специально выкладываются чтобы у определенного сословия потекли соки со всех отверстий и не было причин обвинить в однобокости .
Nur.kz и tengri уже читать не возможно.
Кто накрутил просмотры этой статье, админ?
Цитата: Ара горный от 27.04.2022 15:10:34
Quote:
А ты что, лукас, в архивах РК свой чел по ходу? Прям ахент 007, и самолеты тебе подвластны, и во властных коридорах завсегдатай. А по моему мнению ты перекати поле. Ты под жовто блакитным прапором здесь впервые появился, теперь из под триколора булькаешь. Мутный ты мудень.
Из таких наверное...
Quote:
Lukas 27.04.2022 в 20:08:42 # 797209
А ты что, лукас, в архивах РК свой чел по ходу? Прям ахент 007, и самолеты тебе подвластны, и во властных коридорах завсегдатай. А по моему мнению ты перекати поле. Ты под жовто блакитным прапором здесь впервые появился, теперь из под триколора булькаешь. Мутный ты мудень.
Из таких наверное...
@Ара горный вы о чем ! Причем тут архивы - это секретка, "балбес" диванный!
В открытых исторических архивах своих читайте новую историю РК.