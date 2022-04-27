Forbes назвал пять признаков краха путинского режима

== в русском языке правильно говорить на (в - кому удобнее) Окраине==Во-первых,. В свете последних событий это уже считается комплиментом))) Буду писать “в Украине” и “на России”. Это вы там позволяете писать Белоруссия, Алма-Ата и проч.Во-вторых, типа центровые рашисты в итоге проиграют эту начатую ими позорную войну. Исход предрешен и абсолютно не зависит от того, назовете вы Украину Окраиной или нет.