Бен Салман: Ближний Восток станет новой Европой

Глава МИД России заявил, что "у Гитлера тоже была еврейская кровь"

Россия умудрилась и с Израилем обострить отношения. Причём сделал это не очередной бесноватый пропагандист, а вполне себе профессиональный дипломат. Вообще, дипломатия вроде бы должна строить мосты между странами, а не новых врагов плодить на ровном месте, разве не так?



Ну, вот теперь оказывается, Холокост евреи сами себе устроили. Как и украинцы, которые, по версии России, сами себя бомбят.



***



Российского посла вызвали в МИД Израиля после заявления ЛАВРОВА о том, что "самые ярые антисемиты, как правило, евреи".



Глава МИД Израиля Яир ЛАПИД заявил, что слова Лаврова "непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой", пишет Haaretz.



"Сказать, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя. Нацисты преследовали евреев, только нацисты были нацистами, только нацисты осуществляли систематическое уничтожение еврейского народа", – подчеркнул он.



Израиль, заявил Лапид, ждет извинений со стороны Лаврова и вызывает российского посла в МИД.



Слова главы российского МИД осудили и другие израильские политики и общественные организации, в том числе председатель мемориала Холокоста "Яд ва-Шем" Дани ДАЯН. Он сказал, что Лавров превратил "жертв в преступников, выдвинув совершенно ложное утверждение о том, что Гитлер был еврейского происхождения".