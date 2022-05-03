Бен Салман: Ближний Восток станет новой Европой

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danilov 03 Мая 2022 в 10:38:42
— Саудовская Аравия всегда призывала к стабильному, свободному от войн и экстремистских группировок Ближнему Востоку, чтобы обеспечить реализацию своего видения 2030 года.
— Ближний Восток станет новой Европой.
— Ближний Восток увидит рост и развитие, которые принесут пользу всем странам региона.
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Цитата: walker от 03.05.2022 06:58:03
В смысле начнут экономически загнивать и морально разлагаться? Ведь по мнению местных ват_ников Запад денно и нощно только этим и занимается)))
В смысле начнут экономически загнивать и морально разлагаться? Ведь по мнению местных ват_ников Запад денно и нощно только этим и занимается)))
Там геев/лезби/трансов станет много, разрешат аборты, и может даже легализуют проституцию)) И местные ват_ники станут называть ее Гейравией.
Бесконечно начнут вводить санкции против матушки райсии, и местный старый маразматик будет проклинать весь их народ. Вплоть до младенца, который бедняга только пришел на этот свет и еще ничего плохого не успел сделать его
Мульту пять лет и он пока без эпилога.
Их надо огородить высоким забором, закрыть на замок и забыть.
Глава МИД России заявил, что "у Гитлера тоже была еврейская кровь"
Россия умудрилась и с Израилем обострить отношения. Причём сделал это не очередной бесноватый пропагандист, а вполне себе профессиональный дипломат. Вообще, дипломатия вроде бы должна строить мосты между странами, а не новых врагов плодить на ровном месте, разве не так?
Ну, вот теперь оказывается, Холокост евреи сами себе устроили. Как и украинцы, которые, по версии России, сами себя бомбят.
***
Российского посла вызвали в МИД Израиля после заявления ЛАВРОВА о том, что "самые ярые антисемиты, как правило, евреи".
Глава МИД Израиля Яир ЛАПИД заявил, что слова Лаврова "непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой", пишет Haaretz.
"Сказать, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя. Нацисты преследовали евреев, только нацисты были нацистами, только нацисты осуществляли систематическое уничтожение еврейского народа", – подчеркнул он.
Израиль, заявил Лапид, ждет извинений со стороны Лаврова и вызывает российского посла в МИД.
Слова главы российского МИД осудили и другие израильские политики и общественные организации, в том числе председатель мемориала Холокоста "Яд ва-Шем" Дани ДАЯН. Он сказал, что Лавров превратил "жертв в преступников, выдвинув совершенно ложное утверждение о том, что Гитлер был еврейского происхождения".
Россия умудрилась и с Израилем обострить отношения. Причём сделал это не очередной бесноватый пропагандист, а вполне себе профессиональный дипломат. Вообще, дипломатия вроде бы должна строить мосты между странами, а не новых врагов плодить на ровном месте, разве не так?
Ну, вот теперь оказывается, Холокост евреи сами себе устроили. Как и украинцы, которые, по версии России, сами себя бомбят.
***
Российского посла вызвали в МИД Израиля после заявления ЛАВРОВА о том, что "самые ярые антисемиты, как правило, евреи".
Глава МИД Израиля Яир ЛАПИД заявил, что слова Лаврова "непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой", пишет Haaretz.
"Сказать, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя. Нацисты преследовали евреев, только нацисты были нацистами, только нацисты осуществляли систематическое уничтожение еврейского народа", – подчеркнул он.
Израиль, заявил Лапид, ждет извинений со стороны Лаврова и вызывает российского посла в МИД.
Слова главы российского МИД осудили и другие израильские политики и общественные организации, в том числе председатель мемориала Холокоста "Яд ва-Шем" Дани ДАЯН. Он сказал, что Лавров превратил "жертв в преступников, выдвинув совершенно ложное утверждение о том, что Гитлер был еврейского происхождения".
Израиль. Поддерживает. Ненацистов.
эти лавровские уебаны не просто идиоты, они еще и мрази конченые.
1. Говорите, что у вас есть неопровержимые доказательства, но никогда их не предъявляете.
2. На любой довод говорите - это фейк.
3. Если вас загнали в угол, скажите, что ваш оппонент гей и убегайте.
Лавров с его «Гитлер-еврей» сегодня сорвал джекпот.
Вы спрашивали, что такое полная профессиональная деградация? Вот это оно самое.
Вы спрашивали, что такое полная профессиональная деградация? Вот это оно самое.
Первая версия
Все исследователи спотыкаются на одном факте: отец Адольфа – Алоиз – был незаконнорождённым. Вот простор для фантазии! Поскольку все детство Алоиз носил девичью фамилию матери – Шикльгрубер и только в юности перешел на фамилию отчима – Хитлер, данные настоящего отца нигде не указывались. Но историкам удалось отыскать, что Мария Шикльгрубер долгое время работала в доме богатых евреев Ротшильдов, где познакомилась и стала встречаться с 19-летним еврейским юношей по фамилии Франкенбергер из состоятельной семьи. Родители юноши были категорически против его женитьбы на бедной немецкой служанки. Поэтому Мария воспитывала Алоиза одна.
Вторая версия
Ганс Франк – генерал-губернатор Польши в течение всей Второй мировой войны в 1946 году перед Нюрнбергским процессом составил записки о своих встречах в фюрером. В том числе он вспомнил, как однажды застал Гитлера в очень раздраженном состоянии. В эмоциях фюрер кричал, что его шантажируют родственники, угрожают рассказать о его родословной.
Вряд ли высокопоставленный генерал стал повторять сплетни. Скорее всего этот факт на самом деле имел место при встрече Гитлера и Франка. Кстати, по результатам Нюрнбергского процесса Ганс Франк был признан виновным и приговорен к высшей мере. Его повесили.
Третья версия
Недавно журнал «Knack» (Бельгия) опубликовал исследования журналиста Жан-Поль Мюльдера и историка Марка Вермеерена, которые взяли пробы ДНК у 39 родственников Адольфа Гитлера:
«Исследование показало, что Гитлер был носителем группы генов E1b1b, чаще всего встречающихся у жителей Северной Африки, Палестины, Балкан. Эти гены редко встречаются в Западной Европе, но считаются генами — «основателями» для евреев, как сефардов, так и ашкеназов».