Экс-президент Бразилии Лула да Силва – в интервью Time

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danilov 06 Мая 2022 в 10:58:03
Экс-президент Бразилии Лула да Силва:
— Зеленский хотел войны. Этот парень так же ответственен за войну, как и Путин. Если бы он ее не хотел, он бы должен был продолжать переговоры. И никто не постарался помочь тому, чтобы был мир. Иногда я смотрю, как президент Украины выступает по телевидению, ему аплодируют, он срывает овации в парламенте. Я не знаю президента Украины, но его поведение немного странное. Он как будто часть спектакля. Он по телевидению утром, днем и ночью. Он в британском парламенте, в немецком парламенте, во французском парламенте, в итальянском парламенте, как будто он ведет политическую кампанию. А ему бы следовало быть за столом переговоров.
— Сейчас разжигают ненависть к президенту Путину, но это не решение проблемы. Нам нужно достичь соглашения. Но люди лишь поощряют войну. Вы подбадриваете этого парня Зеленского, а потом он думает, что он вишенка на вашем торте. У нас должен быть серьезный разговор. «Ладно, ты был хорошим комиком. Но давайте не будем устраивать войну за то, чтобы ты появился на телевидении»
— Считаю, что Байден не принял верного решения в этой войне между Россией и Украиной. США обладают очень большим весом и могли бы избежать этого, а не провоцировать. Байдену следовало бы прилететь в Москву для переговоров с Путиным. Именно такого поведения ждут от лидера.
— Байден должен был четко заявить об отказе от планов по вступлению Украины в НАТО. Такое решение нельзя считать уступкой Москве. Если бы я был президентом и мне предложили бы, чтобы Бразилия вошла в НАТО, я бы этого не хотел. Потому что я думаю только о мире, а не о войне.
— Каковы причины вторжения на Украину? НАТО? США и Европа могли заявить: "Украина не войдет в НАТО". Проблема была бы решена.
— Брюссель должен был отказаться от планов по включению Украины в состав ЕС, что помогло бы избежать эскалации. Европейцы могли бы решить и сказать: "Нет, сейчас неподходящие время для присоединения Украины к ЕС, давайте подождем". Им не следовало подогревать конфликт.
— Они даже не пытались говорить с Россией. Переговоры почти не велись. При желании переговоры по поиску решения ситуации могли бы продолжаться десять, пятнадцать или двадцать дней, даже месяц. Если хочешь мира - нужно иметь терпение.
— Западные санкции в отношении России несправедливо повлияли на экономику других регионов. И теперь нам придется платить по счетам из-за войны на Украине. Аргентине, Боливии тоже придется заплатить. Вы не наказываете Путина. Вы наказываете множество разных стран, вы наказываете человечество.
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