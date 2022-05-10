День победы телеканалов и кино

Арабский телеканал "Аль-Джазира" опубликовал репортаж, в котором журналистам демонстрируют, как утверждается, невостребованные тела российских военных.



На видеозаписи демонстрируется вагон-рефрижератор с телами. Как утверждает закадровый голос, речь идет о телах военных, погибших в Киевской области и оставленных после отступления российских войск.



Представитель украинской армии в репортаже демонстрирует также фрагменты формы, похожей на российскую.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским журналистам утверждал, что российская сторона не хочет забирать тела военных.



На прошлой неделе представители самопровозглашенной республики ДНР заявляли, что они впервые с начала войны обменялись телами погибших военных с Украиной.



Российские официальные лица проблему вывоза тел погибших с территории Украины не комментировали.