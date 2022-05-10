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День победы телеканалов и кино
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danilov 10 Мая 2022 в 10:02:45
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 10.05.2022 в 11:31:35   # 797880
Смотрю наши фильмы которые сняты только до 1985 г., а дальше полное г....
Американцы, Французы, Англичане молодцы умеют снимать фильмы, фантастика, детские, приключения, военные. Современной России далеко, очень далеко до них, тупа вообще не веришь фильму с первых минут.

P.S.Особенно бесит когда замполита выставляют за гандо.а, он всегда заступался за солдата, мы всегда разговаривали с ним как на духу
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  NBE 10.05.2022 в 12:12:26   # 797882
Летят журавли - Quote:
но никогда не угаснет лютая ненависть к войне!

Это камень не только в сторону любителей Z и очистки Украины от "нечисти", кстати такие идеи очистки были и у Гитлера.
Но и в сторону Зеленского, который также сделал всё, что бы была эта война. А ведь Зеленского выбирали потому что он обещал мир, в противовес Порошенко.
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  Dimmon 10.05.2022 в 14:35:13   # 797888
Quote:
Арабский телеканал "Аль-Джазира" опубликовал репортаж, в котором журналистам демонстрируют, как утверждается, невостребованные тела российских военных.

На видеозаписи демонстрируется вагон-рефрижератор с телами. Как утверждает закадровый голос, речь идет о телах военных, погибших в Киевской области и оставленных после отступления российских войск.

Представитель украинской армии в репортаже демонстрирует также фрагменты формы, похожей на российскую.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским журналистам утверждал, что российская сторона не хочет забирать тела военных.

На прошлой неделе представители самопровозглашенной республики ДНР заявляли, что они впервые с начала войны обменялись телами погибших военных с Украиной.

Российские официальные лица проблему вывоза тел погибших с территории Украины не комментировали.

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  Dimmon 10.05.2022 в 14:57:51   # 797890


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