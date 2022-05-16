Дефицит технарей и рабочих в Казахстане - катастрофа, которую придётся исправлять в ближайшие 30 лет

Это беда всей страны, на которую накладывается менталитет – мы не хотим работать руками.

Как пример могу привести кейс из Украины, которая за 4 года стала чемпионом в онлайн-образовании, потому что делала качественный контент на украинском языке.

Как государство может способствовать усилению технического направления и подготовке технарей?

