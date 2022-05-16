Дефицит технарей и рабочих в Казахстане - катастрофа, которую придётся исправлять в ближайшие 30 лет
danilov 16 Мая 2022 в 14:42:02
Объявленный в январе разворот государства в направлении подготовки технических специалистов приветствовали многие эксперты.
Напомним, сначала президент страны объявил, что намерен переформатировать программу «Болашақ» и «поставить образование на технические рельсы», затем о «перезагрузке» отечественной образовательной системы заговорили и представители МОН РК.
Такие шаги, как увеличение количества грантов по техспециальностям с 40 до 60% (было 20 тыс., стало 30), и включение в списки «Болашақ» ряда российских техвузов, породили много вопросов общественности.
Каких именно специалистов не хватает стране? С чего нужно начинать переход нашей системы образования на «технические рельсы»? Какова должна быть роль государства в подобном переформатировании?
Эксперт в области образования, основатель крупнейшей сети частных школ в Казахстане Tamos Education Даурен Каупынбаев поделился своим взглядом на проблему нехватки «технарей» в стране.
Даурен, на ваш взгляд, есть ли в Казахстане доступ к хорошему среднему образованию, в том числе техническому?
- Я бы сказал, что в последние годы намного увеличилась полярность доступа к качественному образованию, на фоне существования таких привилегированных форм, как НИШ, открытия школ Binom (экспериментальные государственные школы в Нур-Султане, созданные в формате ГЧП – F) и, наоборот, упадка в далеких МКШ (малокомплектных школах) в сельской местности. На мой взгляд, это нонсенс – развивать выборку отдельно взятых школ в ущерб всем остальным. Та же система НИШ должна была выступить флагманом, чтобы все среднее образование потянуть вперед, но получилось наоборот.
Я сам в свое время окончил РФМШ, но при всей ее продуктивности это было искусственно созданное «сито», где дети проходили двойной, а то и тройной отбор – сливки выжимали уже со сливок. Мне в этом плане ближе подход тех стран, которые развивают среднее образование равномерно. В той же Америке или Финляндии налицо абсолютное отсутствие разницы между государственными и частными школами – даже на профессиональный глаз. Нет разницы ни в инфраструктурном плане, ни в образовательных возможностях, ни в педагогических кадрах.
Не должно быть такого, что если ты родился в Нур-Султане, то априори по факту рождения можешь учиться в Binom, а если в Тюлькубасе или Нарынколе, то ходи в туалет на улице, в школу с трещинами на потолке и неквалифицированными педагогами. Это самое страшное, что мы можем оставить в наследство нашим детям.
Раз имеются проблемы с инфраструктурой, возможно, стоит начать с малого? Зачем нам амбициозные цели?
- Есть специфика страны – и все ее понимают. Огромные географические расстояния, необратимая сила урбанизации, центростремительная привлекательность городов. У нас идет сильный отток населения из сельской местности. И удивительно, но пандемия, карантин в определенном плане пошли на пользу таким странам, как наша: в обычных условиях мы бы еще лет 20 шли до того уровня цифровизации образования, который есть у нас сейчас. А так всего за полтора года мы совершили невероятный технологический скачок. Благодаря проложенному в свое время оптоволокну, возможность дистанционного обучения появилась практически на 96% территории Казахстана. И после столь стремительного шага к онлайн-образованию нам, как географически огромной стране с низким уровнем кадров на местах, необходимо заниматься развитием гибридного, смешанного обучения. Это для нас шанс, за который надо ухватиться.
Что понимается под гибридным обучением?
- Речь, скорее, даже о комбинированном формате – когда часть учеников обучаются с преподавателем вживую, а часть географически удалена от класса. Это дает невероятную гибкость в обучении.
Однако не все школы справились с удаленкой, многие вернулись к обычному формату.
- Да, но при хорошем отношении преподавателей и осознанном когнитивном обучении детей онлайн-формат – это завтрашний день, куда мы «заглянули» благодаря пандемии.
Представителей каких конкретно специальностей нам сегодня не хватает?
- Нужны все без исключения рабочие специальности, технологи, технари и IT тоже (но этот рынок достаточно ограничен). Строители, каменщики, плотники, электрики, сварщики – у нас крайне мало специалистов, необходимых в производстве. Это беда всей страны, на которую накладывается менталитет – мы не хотим работать руками. Про дуальное образование мы давно говорим, пора создавать его на практике.
Если говорить о подготовке технарей, с чего нам следует начать, на ваш взгляд?
- В этом плане самое слабое звено – это все-таки средняя школа – она не поставляет детей как раньше. К примеру, 30 лет назад любая средняя алматинская школа давала хороший ровный уровень математической подготовки. Сейчас на фоне рафинированности и гаджетов, недостаточной квалификации самих преподавателей математика страдает в первую очередь. Результат – на технические, а тем более рабочие специальности никто не идет. Из выделенных грантов осваивается только 10% – в 2020 году на 10 грантов на технические специальности претендовал всего один абитуриент.
Если такой недобор, то зачем нам еще дополнительных 10000 грантов?
- Это катастрофа, которую придется исправлять в ближайшие 20–30 лет. То, что сейчас объявлен ориентир на технические специальности, – правильно. Но чтобы решить проблему, нужно, во-первых, создать равные образовательные возможности для всех детей (с помощью новых технологий, комбинированного обучения отдаленных и малокомплектных школ), а во-вторых, менять систему ТиПО (среднего специального образования – F)
Менять в каком направлении?
- Эта система полностью устарела. В первую очередь, из-за образовательных программ. По данным НПП «Атамекен», по более чем 180 специальностям колледжей Казахстана студентов можно обучать не 2–3 года, а 3–6 месяцев. Думаю, в будущем система ТиПО себя изживет, появятся сертификационные центры, которые будут обучать людей в короткий срок и более качественно.
Недавно МОН РК сократило список квалификаций для заочного обучения в колледжах. Теперь заочно можно будет учиться только по 53 специальностям.
- Я думаю, это правильная мера, но нужно идти дальше. Я бы оставил в ТиПО только рабочие специальности, не экономические и не гуманитарные.
Все чаще можно услышать, что иностранные частные вузы заходят в Казахстан. Нередко этому способствует само государство. К примеру, недавно ряд российских технических университетов занесли в список «Болашақ», это дало пищу слухам о лоббировании их интересов…
- Лобби это или необдуманное решение, неважно. Важно, чтобы наши ребята оставались в стране. Как я говорил, сейчас у нас на самом деле нет такой необходимости (абитуриенты не идут на техспециальности – F), пока что наш рынок сам себя обеспечивает. Кроме того, есть польские, итальянские технические вузы, которые готовы бесплатно принимать наших выпускников. Вообще, спрос на таких ребят всегда высок, ведь технически и математически одаренных детей мало. Рынку не должны ставиться искусственные препоны или, наоборот, преференции. Сегодня в тот же Массачусетский технологический университет (MIT) можно поступить и окончить комбинированно или онлайн. Проблема нехватки технических специалистов не в вузах – они частные, гибкие и готовы выполнить любой заказ государства. Надо со школ начинать. Мы, кстати, тоже открываем экспериментальные классы физико-технического направления.
Какие вызовы сегодня стоят перед казахстанским образованием?
- Со временем пропорция казахской аудитории в Казахстане будет увеличиваться до 9:1, наши внуки точно будут учиться на казахском. Уже сегодня нужно научиться готовить качественный, живой контент на казахском языке. Тогда никакие иностранные частные школы не смогут составить вам конкуренцию, для этого им нужно присутствие или мощный партнер в Казахстане. Как пример могу привести кейс из Украины, которая за 4 года стала чемпионом в онлайн-образовании, потому что делала качественный контент на украинском языке.
Как государство может способствовать усилению технического направления и подготовке технарей?
- Я вижу всего два шага, которые необходимы со стороны государства. Первое – признать дистанционное и онлайн-обучение и уравнять его в правах с традиционным образованием. Второе – отдать профтехобразование и вообще все что можно (кроме малокомплектных и общеобразовательных школ) в частные руки. Регулировать и контролировать частников только на выходе, и тогда каждый добежит из точки А в точку Б своим путем. И тогда в 2–3 раза увеличится эффективность, благодаря здоровой конкуренции упадет цена, за счет технологий и онлайн-формата частники смогут обучать больше детей, повысится качество, и государству не нужно будет строить дополнительные школы. Рынок сам все отрегулирует.
https://forbes.kz/process/education/defitsit_tehnarey_i_rabochih_v_kazahstane_-_katastrofa_kotoruyu_pridetsya_ispravlyat_v_blijayshie_30_let/