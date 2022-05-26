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Речь британского епископа Ричарда Уильямсона в Варшаве 15 мая 2022 года
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danilov 26 Мая 2022 в 11:27:59
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Пастафариан
26.05.2022 в 12:07:10
# 798485
Вот Именно
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Маке0912
26.05.2022 в 12:15:22
# 798486
Неожидал от епископа такой речи. вот это поворот.
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Jiggy
26.05.2022 в 15:53:49
# 798492
Местная ватня прям течет от этого видео. Словно нервозная телка, у которой давно не было мужика
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