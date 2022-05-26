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Мнения
Речь британского епископа Ричарда Уильямсона в Варшаве 15 мая 2022 года
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danilov 26 Мая 2022 в 11:27:59
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  Пастафариан 26.05.2022 в 12:07:10   # 798485
Вот Именно
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  Маке0912 26.05.2022 в 12:15:22   # 798486
Неожидал от епископа такой речи. вот это поворот.
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  Jiggy 26.05.2022 в 15:53:49   # 798492
Местная ватня прям течет от этого видео. Словно нервозная телка, у которой давно не было мужика
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