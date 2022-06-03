Что-то пошло не так

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danilov 03 Июня 2022 в 10:09:12
Работаю в АСУТП (руковожу сектором разработки ПО, в частности работаю с вендорами SIEMENS, Shneider, ABB) и хочу выразить несколько соображений по поводу положению промышленности в обозримом будущем

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 03.06.2022 в 11:47:10   # 798738
Послушаешь все это прям пиздец , хуже всего когда ресурсов нет в стране
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  almako 03.06.2022 в 13:04:01   # 798742
Цитата: Даун от 03.06.2022 05:47:10
Послушаешь все это прям пиздец , хуже всего когда ресурсов нет в стране


С чем то из сказаного вы не согласны? Что то сказано не по делу?

К слову, "спохватились":
Тихвинский ( и не только он) вагоностроительный завод остановил работу из-за отсутствия подшипников... мы планируем в Челябинске построить завод по производству подшипников...ожидаемый объём инвестиций — 1,3 млрд рублей, завод будет построен в следующем году...
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  walker 03.06.2022 в 15:33:10   # 798748
Так бывает, когда переоцениваешь свои способности и идешь на конфронтацию с сильными державами.

Все эти российские танки-бтры, самолеты-вертолеты, калибры-ярсы всякие это не про силу. Это сейчас используется в качестве инструмента для убийств мирного населения и террора.

Сила в экономической мощи и по этому параметру для стран НАТО РФия не представляет никакой опасности, разве как ё.нутый и бедный сосед-алкаш в период очередного «величия». Может напакостить, не больше.

А Китай да, он соизмерим по силе с ведущими странами. Но у Китая ещё есть мудрость особо не залупаться и не буянит почем зря.
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