Что-то пошло не так

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danilov 03 Июня 2022 в 10:09:12
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Даун от 03.06.2022 05:47:10
Послушаешь все это прям пиздец , хуже всего когда ресурсов нет в стране
Послушаешь все это прям пиздец , хуже всего когда ресурсов нет в стране
С чем то из сказаного вы не согласны? Что то сказано не по делу?
К слову, "спохватились":
Тихвинский ( и не только он) вагоностроительный завод остановил работу из-за отсутствия подшипников... мы планируем в Челябинске построить завод по производству подшипников...ожидаемый объём инвестиций — 1,3 млрд рублей, завод будет построен в следующем году...
Все эти российские танки-бтры, самолеты-вертолеты, калибры-ярсы всякие это не про силу. Это сейчас используется в качестве инструмента для убийств мирного населения и террора.
Сила в экономической мощи и по этому параметру для стран НАТО РФия не представляет никакой опасности, разве как ё.нутый и бедный сосед-алкаш в период очередного «величия». Может напакостить, не больше.
А Китай да, он соизмерим по силе с ведущими странами. Но у Китая ещё есть мудрость особо не залупаться и не буянит почем зря.