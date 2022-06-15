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Рыночная свобода - это пустой звук
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danilov 15 Июня 2022 в 15:25:24
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  старик 15.06.2022 в 16:30:43   # 799043
Добавлю: пустой звук и такие понятия как свобода личности, свобода слова, права человека, неприкосновенность частной собственности, неприкосновенность денежных(международных) вложений, исполнение международных договоров, демократия, и прочая мишура "цивилизованного "мира. Зато процветает подлость , а в основе каждой подлости лежат деньги, процветает политика двойных-тройных стандартов, процветает вселенская , чудовищная ложь. "Человек зачат в грехе, рожден в мерзости, путь его от зловонной пеленки до смердящего савана". Роберт Пенн Уоррен.
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