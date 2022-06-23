А кому сейчас сладко?

На границе задержали крупную партию сахара, которую нелегально пытались вывезти из Челябинской области

На границе с Казахстаном сотрудники таможни задержали крупную партию сахара, которую по поддельным документам собирались вывезти из Челябинской области. Товар был в машинах нескольких перевозчиков. Одни задекларировали его как подсолнечное масло, другие — как удобрение. На нарушителей завели административные дела.

К вывозу запретили более 80 тонн сахара, который собирались переправить в город Шымкент на юге Казахстана.

— Товар перемещали в нескольких грузовиках различными перевозчиками в разное время по фиктивным документам, — прокомментировали в Челябинской таможне. — Один из перевозчиков указал, что везет подсолнечное масло, но при проведении таможенного досмотра в фуре обнаружили 20 тонн сахара. Другой, судя по накладным, перевозил минеральные удобрения, но вместо них в машине лежали мешки с сахаром весом 37 тонн. Еще две фуры вместе с фруктами и овощами перевозили 16 и 8 тонн сахарного песка, который в документах и вовсе не значился.

На перевозчиков завели административные дела по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Россию (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из РФ). Кроме того, запрещенный к вывозу товар изъяли.

Статья предусматривает для граждан штраф от 1 до 2,5 тысячи рублей и конфискацию товара, для должностных лиц — штраф от 5 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — штраф от 50 до 300 тысяч рублей и конфискацию товара.

Экспорт сахара находится под временным запретом. Ограничения введены Правительством России с 15 марта до 31 августа. Но есть ряд исключений. В частности, поставки сахара за пределы РФ возможны для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок. Такое решение объясняют защитой внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений.

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https://74.ru/text/incidents/2022/06/22/71428712/

